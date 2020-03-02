Быть в моменте: новая съемка BURO. и Van Cleef & Arpels

В преддверии весны мы с нашими героинями и ювелирным брендом Van Cleef & Arpels решили вспомнить самые трогательные, важные, духоподъемные, вдохновляющие и волшебные моменты, которые меняют жизнь и остаются с нами навсегда. Ведь как самые важные и дорогие сердцу украшения, мы бережно храним их в памяти, обращаемся к ним в сложный период и передаем тем, кого больше всего любим.

Елена Есполова

Счастливые моменты - абстрактное и широкое понятие. Но если говорить о вещах, которые дарят мне счастье, то они простые и земные - это путешествия, как в новые неизведанные места, так и в давно знакомые и любимые. Это выезды на природу в любимом городе, возможность подышать свежим воздухом, насладиться видом алматинских гор и просто побыть в тишине. Но поездки - это всегда беспроигрышный вариант, каждая из них подарила мне волшебные воспоминания. Например, в одну из последних мы с сыном отправились вдвоем, на его десятый день рождения. Он сам попросил поехать в мой любимый город, Париж, где я каждый раз открываю что-то новое для себя. Мы отправились на обед, и он решил порадовать меня - угостить шампанским, на собственные карманные деньги, которые копил для этой поездки. В тот момент, когда он взял счет, я поняла, что его удивила цена, но он все равно мужественно расплатился самостоятельно. Это было настолько трогательно, что мне было тяжело сдержать эмоции. Казалось бы, небольшой момент, но он навсегда останется в моем сердце.

Данара Темиргалиева

Сколько себя помню, я всегда была сконцентрирована на работе и карьере. Поэтому, большинство моих счастливых моментов были связаны с достижениями и победами - это и поступление в Лондонскую школу экономики, успешная сдача экзаменов, успехи в семейном бизнесе. Я очень гордилась собой в эти моменты. Но пять месяцев назад я родила третьего ребенка. После родов мне дали взять ее на руки и поцеловать. В этот самый важный момент меня переполнили чувства, которые помогли мне осознать всю ценность того, что я сейчас имею. Нет, мои предыдущие достижения и победы не обнулились, но пока отошли на второй план. Сейчас я понимаю, что в этот момент мы с мужем выросли как семья, наши отношения и связь стали крепче и глубже. Раньше я стремилась на работу сразу после рождения детей, но сейчас этого желания нет. Я осознала, что она никуда не денется, но вот этими моментами надо дорожить и ценить каждый из них. Сегодня я нахожусь в гармонии с собой.

Маншук Куанышева

Счастье для меня - это когда вселенная идет навстречу и все исполняется так, как я запланировала. Ведь часто ты можешь усердно и без остановки работать, но по какой-то нелепой случайности, ты не добиваешься того результата, который был тебе нужен. А когда ты проделываешь огромный массив работы, и в этот момент все складывается именно так как надо - это эйфория. В такие моменты я ощущаю, как меня наполняет сила и невероятное воодушевление. Говоря об этом, я вспоминаю одно событие. Это была встреча с человеком, которую я загадала еще в прошлом году и долго к ней шла. Я не буду рассказывать подробнее, так как этот случай - очень личные, но именно в эти моменты я ощутила это невероятное состояние потока, когда жизнь идет именно так, как нужно.

Карин Сомерсет