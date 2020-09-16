Три девушки и одна махалля: съемка читателей BURO. Kazakhstan

Текст: Buro247.kz

Казалось бы, мы живем во времена свободного самовыражения. Однако все еще существуют социальные штампы, которые ограничивают людей узкими рамками. Например, в культуре среднеазиатских государств часто бытуют негласные правила касательно выбора одежды, насильного сватовства и прочего. В основном эти устои затрагивают образ жизни женщин, как тех, кто вольно следует традиционным ценностям, так и тех, кто идет против общепринятой системы. Непонимание между этими двумя группами ведет к осуждению друг друга. Авторы этого проекта Камила Рустамбекова и Камилла Ахмедова хотели показать, что любой выбор имеет место.

Данный фотопроект рассказывает о трех девушках, которые могли бы жить на одной узбекской улочке (в махалле). Образы девушек примерили на себя модели. Эта история показывает женскую смелость, а также знакомит читателей с узбекскими улочками и одеждой локальных дизайнеров.

Дина вышла замуж и родила ребенка. Несмотря на неудачное стечение обстоятельств, она нашла в себе смелость и силы для того, чтобы подать на развод и начать новую жизнь. Она встретила девушку, с которой теперь живет в бостонском браке, и зарабатывает на жизнь красивым прикладным искусством — сюзане.

Элина приняла ислам. Она покрывает голову, держит пост и молится. Ее выбор не мешает ей самовыражаться среди своих близких с помощью макияжа и одежды.

Ситора — замужняя женщина. Она занимается домашними делами, работает в поле и воспитывает детей. Ей нравится быть вовлеченной во всех делах и у нее это отлично получается.

"Мы не делим их выбор на правильный и неправильный, ведь каждый из них уникален, - объясняют авторы. -Все наши героини счастливы в том, чему они себя посвятили, и не являются заложницами обстоятельств и социального давления. Нам бы очень хотелось, чтобы каждый человек не боялся ответственности и делал выбор в свою пользу - в пользу того, что любит".

ДИНА

ЭЛИНА

СИТОРА

Концепт: Камила Рустамбекова @kamilarustambekova и Камилла Ахмедова @kamsitta

Фото: Камила Рустамбекова

Стиль и сет-дизайн: Камилла Ахмедова (агентство: 7/1 bureau @71bureau)



Модели: Дина Махмудова @rixdinas, Ситора Мамадризаева @siizaeva, Элина Брунковская @babeelii (агентство: NN Models @nnmodelagency), Сева @sevah_

Макияж: Руслан Доминов @ruslan_dominov



Одежда: Anor, Dildora Kasimova, Elena Milberger, J. Kim, Moel Bosh, NNAM, Tais & I, Fugu, узбекский винтаж

Украшения: Holmuradov Design