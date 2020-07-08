TranSItion или переход: съемка читателей BURO. Kazakhstan

Мы продолжаем делиться с вами съемками наших читателей. В этот раз наша редакция выбрала проект Сейгара (Seigar) под названием 'TranSItion' (Переход).

По словам автора, цель этой фотосерии - показать жизнь четырех трансгендерных людей и сделать их реальность видимой, уважаемой и принятой обществом через сочувствие. В названии 'TranSItion' слог SI, означающий «да» на испанском языке, написан заглавными буквами и выделен жирным шрифтом, чтобы усилить решительный подход к их историям. Впуская аудиторию в свои комнаты и свое личное пространство, четыре участника фотосерии сняли завесу со своих миров. Страх - это то, что приводит людей к дискриминации и ненависти, поэтому, когда общество понимает и не игнорирует реалии нашего мира, оно может перестать бояться.

Каждый участник представлен в двух изображениях: портрет и фотография объекта, который символизирует их переход. Таким образом была исследована связь каждого с их объектами-символами. На фотографии объекты расположены поверх различных хэштегов, выбранных каждым для определения себя. Цель использования ярлыков - показать, что люди не определены их трансгендерными переходами, потому что никто не может быть описан только одним словом. Хэштеги, напечатанные в их любимых цветах, также отображают их идентичность. В ходе этого проекта автор взял интервью у Аарона, Юли, Уайетта и Мер. "Я хочу поблагодарить их за доверие и за то, что они открыли мне свои сердца. Невежество порождает ненависть, знание - лучший способ справиться с невежеством, а эмпатия - единственный путь к любви. Этот проект - часть моего заключительного исследования идентичности и всего, что нас определяет, через фотографии" - рассказывает Сейгар.

Об Аароне

Имя: Аарон (Aarón)

Возраст: 18

Знак зодиака: Лев

Любимый цвет: Зеленый

Объект перехода (TranSItion): Лента “Mister Photogenic 2019”, которую он получил на мужском конкурсе красоты. Она символизирует его ощущение того, что он всегда был воспринимаем обществом с момента начала перехода.

Хэштеги: #humble #kind #brave #sincere #courteous #loyal #stubborn #determined #immediate #protector #reasonable #pacific.

С трех лет он нравился себе с короткими волосами, а когда ему было восемь лет, его заставили надеть платье. Он его снял тогда и решил больше никогда их не надевать. А еще он любил играть в футбол, который считался неженским видом спорта. Аарон чувствовал, что общество относится к нему так, как ему не хотелось, ведь он никогда не ощущал себя девушкой. Вместо этого он идентифицирует себя как гей-парень. По его мнению, он не страдал от издевательств в школе из-за своей крепкой уверенности. Он все еще живет в том же районе, дружит и общается с теми же людьми. Хотя Аарон и признает, что операции могут оставить на вас шрам в физическом и эмоциональном плане, это схоже с военным шрамом, который приносит страдания и в то же время делает вас тем, кто вы есть. Сейчас Аарон проводит лекции и семинары о ЛГБТ+ сообществе для того, чтобы информировать общественность, а также помогать людям, используя свой личный опыт. Он посещает школы, чтобы поговорить со студентами о трансгендерах, а также работает с детьми и пожилыми людьми. Он считает себя благоразумным и миролюбивым человеком. Его бабушка жила и переживала диктатуру во времена Франко, но он смог поменять ее мировоззрение и помочь ей принять его. Аарон мечтает о том, что настанет время, когда ему не нужно будет объяснять трансгендерность людям и исчезнет необходимость бороться за их права. Сейчас он изучает логопедию в университете Тенерифе.

О Юли Перес

Имя: Юли Перес (Yuli Pérez)

Возраст: 23

Знак зодиака: Козерог

Любимый цвет: розовый

Объект перехода (TranSItion): Юли выбрала бритву, потому что она отражает жестокость социальной стигмы. По стандартам красоты, навязанными обществом, у женщин не должно быть волос на теле, и она считает, что женщины допустили ошибку, следуя этим неписаным правилам. У Юли чувствительная кожа, поэтому бритье причиняет ей боль, и она находит все это обидным. Она считает, что красота - это нечто большее, чем наличие волос или их отсутствие. В любом случае, Юли считает себя красивой.

Хэштеги: #strong #force #brave #delicate #courage#empathic #happy #smiley #honest #sincere #intuitive #vain #teaser #transparent #anxious #impulsive #innocent.

Юли начала переход довольно рано: с 11 лет все воспринимали ее как девочку, а уже в 16 лет она начала полноценный переход. Возможно поэтому она не сильно пострадала. Тем не менее, ей тоже не повезло встретить издевательства в свою сторону. Такие проблемы все еще игнорируются обществом. В своей жизни она сталкивалась с трудными ситуациями, которыми ей не нравится делиться в своих социальных сетях, но она может рассказать о них, если это поможет другим. Она пережила неудачные отношения с мужчиной, который использовал ее уязвимость во время перехода в свою пользу. Теперь она сильнее, смелее и счастливее, чем раньше. Она считает себя гетеросексуальной девушкой, и хотя она никогда не думала, что может иметь любовные отношения с другим трансгендером, она наконец-то встретила человека, с которым она счастлива, ведь они понимают друг друга. Юли - активистка, хотя она немного устала от активной деятельности в ассоциациях, потому что это требует много усилий, энергии и времени. По ее мнению, по отношению к трансгендерным людям по-прежнему существуют дискриминация и лицемерие. Она хотела бы написать книгу о своей жизни, оставив тем самым сообщение для тех, кто может извлечь для себя что-то из ее истории. Юли защищает свою свободу в социальных сетях и ей нравится показывать свое тело, но иногда из-за этого на нее нападают ее собственные друзья. Ей хотелось бы, чтобы люди были более последовательны со своими идеями и ценностями.

Об Уайетте

Имя: Уайетт (Wyatt)

Возраст: 41

Знак зодиака: Близнецы

Любимый цвет: Синий

Объект перехода (TranSItion): Уайетт выбрал мяч для футбола, потому что этот предмет олицетворяет для него свободу. Уайетт всегда чувствовал, что его место - на футбольном поле. Это было его место силы, где он мог быть самим собой - просто парнем с футбольным мячом.

Хэштеги: #transparent #courteous #sincere #committed #generous #kind #friendofhisfriends #familyoriented #homely.

Он начал свой переход два года назад. Уайетт немного застенчив и неразговорчив, но близкие люди знают, что он щедр и добр. Он просто любит радовать близких и любит видеть их счастливыми. Но из-за его услужливости и заботы ему трудно сказать «нет», что иногда доставляет ему неприятности. Футбол - его спасение, когда он играет в футбол, он снова чувствует себя ребенком. Я взял интервью и отснял портрет Уайетта в трудную для него минуту - он тогда только отправил в последний путь родного человека. После съемки, он выглядел по-другому и улыбался. Он - сильный человек.

О Мер

Имя: Мер (Mer)

Возраст: 20

Знак зодиака: Солнечный: Лев / Лунный: Стрелец / Асцендент: Скорпион

Любимый цвет: Желто-оранжевый.

Объект перехода (TranSItion): Мер выбрала куклу-клоуна, которая всегда была у нее дома в Германии. Сейчас она живет на Тенерифе. Мер начала переход летом, во время поездки домой в Германию, а эта кукла как обычно ждала ее там. Этот предмет напоминает ей о ее детстве. Она любит куклу-клоуна больше, чем раньше, потому что теперь она чувствует себя как девушка.

Хэштеги: #delicate #sensitive #intense #perseverant #fighter #advocate #supporter #activist.

С 2017 года Мер стала вести себя в обществе как девушка, а прошлым летом она начала гормональную терапию. Она использует свои социальные страницы, чтобы рассказывать о своих ощущениях. Она всегда была эмоционально чувствительной, но сейчас это усилилось. Все эти изменения также совпали по времени с ее переездом из Германии на Тенерифе. Ее бабушка поняла и приняла ее, и это удивило Мер, но, к сожалению, она скончалась в прошлом году. Мер также страдала от издевательств в школе, но она пытается воспринимать это как неотъемлемую часть своего прошлого, хотя она все еще ощущает последствия. Мер увлекается искусством - она иллюстратор. Также она увлекается музыкой. Она подарила мне несколько своих замечательных работ после съемок и интервью. Она любит бороться за права людей. У нее дух бойца.

Биография автора

Сейгар - стрит и тревел фотограф из Тенерифе, часто работающий над социально-документальными проектами. Также Сейгар увлекается журналистикой и видео. Его основное вдохновение - путешествия, а своей основной целью он видит рассказывать истории людей с помощью своей камеры. По его словам, самые важные для него проекты - это «Люди из пластика» (“Plastic People”) - исследование по антропологии и социологии о гуманизации манекенов, которые он нашел на витринах магазинов по всему миру, и проект «Рассказы о городе» (“Tales of a City”) - текущий городской фото-рассказ из Лондона. В то же время, у него есть постоянная работа - он преподает в школе. В разное время Сейгар публиковался в VICE и WAG1. Также в свободное время он пишет для The Cultural о фотографии и для Memoir Mixtapes о музыке, а недавно получил международную премию фотографии Рафаэля Рамоса Гарсии.