Театр драмы: работы грузинских дизайнеров в съемке BURO

Два раза в год весь международный свет моды съезжается в Тбилиси на самую аутентичную и интересную Неделю моды бышего СССР – MBFW Tbilisi. Именно её дизайнеры мелькают во всех международных СМИ, регулярно продаются на крупнейших онлайн-платформах, включая Farfetch, одевают Беллу Хадид и Ким Кардашьян. Днём модные гости Тбилиси бегают по показам, презентациям и контестам молодых дизайнеров, а каждой ночью – пускаются во все тяжкие в самом популярном баре Тбилиси - DRAMA Bar. Таким его делает могущественная тройка: чача, техно и rare pieces Рафа Симонса на посетителях.

Тем не менее, основатель DRAMA Bar Темо Мачавариани категорически отказывается от любых съёмок в заведении. Но встречайте эксклюзив: специально для BURO стилист Камила Кварц сделала первую фотосессию в знаковом месте на ночной карте Тбилиси. Главные дебюты сезона и последние коллекции ключевых грузинских дизайнеров на менеджере и бартендере DRAMA Bar Тако Мажалашвили.

Арт-директор/стилист: Камила Кварц

Фотограф: Леван Майсурадзе

Модель: Тако Мажалашвили

Одежда: Aleksandre Akhalkatsishvili, Aka Prodiashvili, Janashia, Matériel Tbilisi, Lado Bokuchava, George Keburia, Anano Bakradze, Levan Shvelidze, AB.