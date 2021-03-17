Объект желания: тапочки Tanri казахстанского производства

Индустрия моды неумолимо меняется вслед за потребительскими привычками. Cамыми успешными продуктами оказываются те, что могут решить проблемы покупателя. Как показывают практика и отчеты продаж, сегодня мы больше всего нуждаемся в комфорте и конкретном предложении. Марки, делающие на это ставку, имеют все шансы оказаться впереди остальных. Особенно приятно, когда эти марки – казахстанские.

Tanri – молодая казахстанская моно-марка, запущенная в прошлом году. Над ней работает небольшая команда, которую возглавила Аделя Сыздыкова. Ментором проекта стала Алена Ткаченко, предприниматель в сфере технологий, запустившая "Час кода" в Казахстане и проект Nommi. Идея создания лайфстайл-бренда давно увлекала обеих девушек – после нескольких встреч они решили объединить свои силы. "Начать мы решили с продукта, который точно всем понравится – с домашних тапочек. Изготавливаем их по основным концептам slow fashion: ручная работа, экологичность и местное производство. Считаем, что очень важно в наше время развивать альтернативу масс-маркету, а локальное производство необходимых для дома вещей – отличное решение. К тому же наши тапочки не только экологичны, но и долговечны", – рассказывает Аделя. Идея пришла к ней после поездки во внутреннюю Монголию, во время учебного обмена. Там и произошло знакомство с предметами быта, созданными локальными ремесленниками.

Почему Tanri? Девушки думали связать бренд с именем Тенгри, так как хотели обратить внимание на этнико-номадическое прошлое и ремесленные традиции. Поэтому выбирали одно из произношений словa Тенгри – Tanri.

Тапочки Tanri изготовлены из 100% шерсти мериноса. Этот выбор неслучаен, меринос – исторически важная порода овец в Центральной Азии. "Мериносам очень важно стричь шерсть пару раз в год, чтобы поддерживать их иммунитет, они от этого никак не страдают. Шерсть собирается, очищается и сушится. Ремесленники из Центральной Азии валяют шерсть и изготавливают из нее тапочки в течение 2-3 часов. Так как нам важна экологичность продукта, при окрашивании мы используем только натуральные компоненты: абрикосовые косточки, ореховую скорлупу, луковую шелуху и другие красители. На данный момент у нас есть фисташковый, серый, желтый и белый цвета", – делится Аделя деталями производства.

С самого начала девушки выбрали устойчивость и этичность в качестве основных критериев бизнеса, они обращаются только к тем производителям шерсти, кто не занимается мьюлесингом. Мьюлесинг – это процедура, применяемая к животным, в ходе которой отрезаются участки кожи с задней части тела ягнят и овец. Также 95% работников – женщины. Производством тапочек занимаются мастера из Кыргызстана и Казахстана, на данный момент охвачено 10 разных локаций.



Планируется, что продукт будет развиваться при участии казахстанских дизайнеров. Сейчас над моделью стелек работает Айдана Кожагельдина, создательница марки Argentum. "Нам очень понравилась идея Айданы – создавать натуральные стельки для обуви, в которых ты будто ходишь по песку или по траве, мы хотим интегрировать её стельки в наши следующие коллекции", – рассказывает Аделя.

Хотя проект запустили относительно недавно, у основателей есть цель развивать его на международном рынке. "Глобально мы хотим собрать разных изготовителей вещей из Центральной Азии и активно расширять географию продаж – сейчас эти вещи можно приобрести в Казахстане и Великобритании", – делятся стратегией развития создатели.