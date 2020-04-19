Съемка BURO.: назад в молодость

В подростковом возрасте мы хотим казаться старше и стараемся вести себя, говорить и, конечно же, одеваться как взрослые. Но неизбежно и другое – взрослым тоже время от времени хочется вернуться назад. Ведь в каждом, вне зависимости от величины жизненного опыта, всё ещё живет ребенок, подросток и совсем ещё “зеленый” молодой человек, которому хочется вернуться в беззаботные годы. С помощью одежды Wallride Store и атрибутов скейтерской субкультуры мы решили показать, что в каждом родителе есть и тинейджер, и бунтарь, и влюбленный романтик. На наш взгляд, нет стиля, который смог бы передать этот дух, свободу от стереотипов и ярлыков лучше, чем скейтерский. Вся одежда доступна в онлайн-магазине Wallride Store.