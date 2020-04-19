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Мода | Съемки

Съемка BURO.: назад в молодость

Текст: Buro247.kz


В подростковом возрасте мы хотим казаться старше и стараемся вести себя, говорить и, конечно же, одеваться как взрослые. Но неизбежно и другое – взрослым тоже время от времени хочется вернуться назад. Ведь в каждом, вне зависимости от величины жизненного опыта, всё ещё живет ребенок, подросток и совсем ещё “зеленый” молодой человек, которому хочется вернуться в беззаботные годы. С помощью одежды Wallride Store и атрибутов скейтерской субкультуры мы решили показать, что в каждом родителе есть и тинейджер, и бунтарь, и влюбленный романтик. На наш взгляд, нет стиля, который смог бы передать этот дух, свободу от стереотипов и ярлыков лучше, чем скейтерский. Вся одежда доступна в онлайн-магазине Wallride Store.

Съемка BURO.: назад в молодость (фото 1)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 2)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 3)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 4)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 5)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 6)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 7)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 8)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 9)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 10)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 11)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 12)

 

Съемка BURO.: назад в молодость (фото 13)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 14)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 15)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 16)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 17)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 18)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 19)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 20)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 21)

 

Съемка BURO.: назад в молодость (фото 22)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 23)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 24)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 25)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 26)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 27)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 28)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 29)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 30)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 31)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 32)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 33)
Съемка BURO.: назад в молодость (фото 34)

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