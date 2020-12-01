Свобода интерпретации: съемка читателей BURO. Kazakhstan

Мы продолжаем делиться с вами съемками наших читателей. На этот раз редакция выбрала работу фотографа Андрея Випова.

"Это эмоциональная серия работ. В ней – переживания об отношениях на фоне меланхоличных пейзажей. Самоцель съемки – абстрактное повествование о том, какие ситуации могут переживать пары, с чем они могут столкнуться. Тем не менее, всегда есть место для свободной трактовки творчества зрителем – диалог с ним осуществляется на универсальном языке искусства. Ему предоставлена свобода интерпретации – каждый способен увидеть в работах то, что его волнует в настоящий момент".

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Фотограф: @Andrey.vipov

Стилист: @bobpyatnitsa

Стилисты по волосам: @okroshka_aisha, @ainura_zhangabatyrova

Одежда: @ikkistores

Модели: @kauter.d, @_mln.lbv_, @holycactys, @mer3vik, @aidanasahari, @iren.bun

Модельные агентства: @baccamodels, @baccamodelskz, @castkz