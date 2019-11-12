Съемки от читателей BURO. Как предложить свою работу?

Редакция BURO. Kazakhstan запускает новую рубрику с экспериментальными fashion-съемками наших читателей. Каждый желающий может отправить нам свою работу на info@buro247.kz, лучшие из которых опубликованы на сайте. От вас мы ждем необычных концептов, неожиданных идей и новых смыслов. От съемки – интересную технику фотографии, стайлинг, мэйк-ап и пост-продакшн.

Обязательное правило – съемка сначала должна быть опубликована на сайте BURO. Kazakhstan. Это значит, что до публикации ее нельзя выкладывать в социальные сети, на другие информационные порталы, сайты и журналы. Съемки можно отправлять на почту info@buro247.kz с пометкой "BURO. Submissions".

Открываем рубрику съемкой от Мадины Дубай и Нуртаса Сисекенова. Они исследуют технику фотографии slit-scan, которая работает с длинной выдержкой.



При процессе съемки slit-scan строится специальная конструкция вокруг объектива камеры, которая позволяет создать эффект сканирования. Представьте, что ваши глаза видят как сканер – одну полосу света, в которую попадает все происходящее перед вами. Получается, что изображение появляется не сразу, а по мере того где проходит полоса света. То есть, за каждые 5-10 секунд сканируется весь кадр и фиксируется в своеобразное изображение.



Технологический прогресс упростил весь процесс (жертвуя разрешением фотографий), и для съемки была использована скоростная видеозапись и приложение на телефоне. Если сделать панорамную съемку с движущимся объектом на iPhone, получится техника slit-scan, поскольку режим панорамы на айфоне работает по такому же принципу. Также есть приложения, которые позволяют упростить процесс еще больше. Они показывают, где именно на вашем экране происходит сканирование. С видео все немного сложнее, поскольку работа идет со скоростью записи видео (fps), временем и черно-белыми градиентами.



