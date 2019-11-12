Поиск

Kazakhstan

Мода | Съемки

Съемки от читателей BURO. Как предложить свою работу?

Кто хочет попасть на BURO.?

Текст: Buro247.kz


Редакция BURO. Kazakhstan запускает новую рубрику с экспериментальными fashion-съемками наших читателей. Каждый желающий может отправить нам свою работу на info@buro247.kz, лучшие из которых опубликованы на сайте. От вас мы ждем необычных концептов, неожиданных идей и новых смыслов. От съемки – интересную технику фотографии, стайлинг, мэйк-ап и пост-продакшн.

Обязательное правило – съемка сначала должна быть опубликована на сайте BURO. Kazakhstan. Это значит, что до публикации ее нельзя выкладывать в социальные сети, на другие информационные порталы, сайты и журналы. Съемки можно отправлять на почту info@buro247.kz с пометкой "BURO. Submissions".

Открываем рубрику съемкой от Мадины Дубай и Нуртаса Сисекенова. Они исследуют технику фотографии slit-scan, которая работает с длинной выдержкой.

При процессе съемки slit-scan строится специальная конструкция вокруг объектива камеры, которая позволяет создать эффект сканирования. Представьте, что ваши глаза видят как сканер – одну полосу света, в которую попадает все происходящее перед вами. Получается, что изображение появляется не сразу, а по мере того где проходит полоса света. То есть, за каждые 5-10 секунд сканируется весь кадр и фиксируется в своеобразное изображение.

Технологический прогресс упростил весь процесс (жертвуя разрешением фотографий), и для съемки была использована скоростная видеозапись и приложение на телефоне. Если сделать панорамную съемку с движущимся объектом на iPhone, получится техника slit-scan, поскольку режим панорамы на айфоне работает по такому же принципу. Также есть приложения, которые позволяют упростить процесс еще больше. Они показывают, где именно на вашем экране происходит сканирование. С видео все немного сложнее, поскольку работа идет со скоростью записи видео (fps), временем и черно-белыми градиентами.


Съемки от читателей BURO. Как предложить свою работу? (фото 1)
Съемки от читателей BURO. Как предложить свою работу? (фото 2)
Съемки от читателей BURO. Как предложить свою работу? (фото 3)
Съемки от читателей BURO. Как предложить свою работу? (фото 4)
Съемки от читателей BURO. Как предложить свою работу? (фото 5)
Съемки от читателей BURO. Как предложить свою работу? (фото 6)
Съемки от читателей BURO. Как предложить свою работу? (фото 7)
Съемки от читателей BURO. Как предложить свою работу? (фото 8)
Съемки от читателей BURO. Как предложить свою работу? (фото 9)
Съемки от читателей BURO. Как предложить свою работу? (фото 10)
Съемки от читателей BURO. Как предложить свою работу? (фото 11)
Съемки от читателей BURO. Как предложить свою работу? (фото 12)

Оставьте комментарий