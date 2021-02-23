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Стирая границы между искусством и жизнью: съемка читателей BURO. Kazakhstan

Мода | Съемки

Стирая границы между искусством и жизнью: съемка читателей BURO. Kazakhstan

Текст: Buro247.kz


В новой съемке читателей BURO. Kazakhstan автор Татьяна Одегова затронула тему этичного потребления. По ее словам, вдохновением послужило художественное течение "Флюксус", которое основано на трансформации повседневных предметов быта в предметы искусства. Последователи "Флюксуса" призывают расширить рамки определения искусства, противостоять коммерции, «видеть прекрасное в самых тривиальных вещах, жить в моменте».

«Мы соорудили конструкцию из стульев, цветов и всего того, что было под рукой, чтобы показать, как повседневные вещи могут стать искусством здесь и сейчас. Семь предметов одежды послужили инструментом коммуникации нашей идеи - осознанного потребления и slow life. Таблички - это тоже средство коммуникации, инструкции для зрителя. Они помогают навести на мысль, что мода может быть другой - говорящей, призывающей к действию. Не нужно слепо следовать трендам и постоянно обновлять гардероб, чтобы ощущать себя особенным и красивым. Главное - проявлять фантазию и творческий подход, осознанно формировать свой стиль и отношение к жизни, мыслить не поверхностно и быть внимательным к экологии", - делится Татьяна. 

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Стирая границы между искусством и жизнью: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 1)
Стирая границы между искусством и жизнью: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 2)
Стирая границы между искусством и жизнью: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 3)
Стирая границы между искусством и жизнью: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 4)
Стирая границы между искусством и жизнью: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 5)
Стирая границы между искусством и жизнью: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 6)
Стирая границы между искусством и жизнью: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 7)
Стирая границы между искусством и жизнью: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 8)
Стирая границы между искусством и жизнью: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 9)
Стирая границы между искусством и жизнью: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 10)
Стирая границы между искусством и жизнью: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 11)
Стирая границы между искусством и жизнью: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 12)
Стирая границы между искусством и жизнью: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 13)
Стирая границы между искусством и жизнью: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 14)
Стирая границы между искусством и жизнью: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 15)
Стирая границы между искусством и жизнью: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 16)
Стирая границы между искусством и жизнью: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 17)
Стирая границы между искусством и жизнью: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 18)
Стирая границы между искусством и жизнью: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 19)
Стирая границы между искусством и жизнью: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 20)

Арт-директор/стилист: Татьяна Одегова @odegovatanya⠀

Фотограф: Александра Макаренко @aleksa.ph⠀

Визажист/стилист по волосам: Александра Коновалова @konovalova_mua⠀

Модель: Ангелина Бунина @angiealien⠀

Модельное агенство: @sharm_mmg⠀

Модный редактор: Оксана Карачевская @ksenyarain

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