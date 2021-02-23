Стирая границы между искусством и жизнью: съемка читателей BURO. Kazakhstan

В новой съемке читателей BURO. Kazakhstan автор Татьяна Одегова затронула тему этичного потребления. По ее словам, вдохновением послужило художественное течение "Флюксус", которое основано на трансформации повседневных предметов быта в предметы искусства. Последователи "Флюксуса" призывают расширить рамки определения искусства, противостоять коммерции, «видеть прекрасное в самых тривиальных вещах, жить в моменте».

«Мы соорудили конструкцию из стульев, цветов и всего того, что было под рукой, чтобы показать, как повседневные вещи могут стать искусством здесь и сейчас. Семь предметов одежды послужили инструментом коммуникации нашей идеи - осознанного потребления и slow life. Таблички - это тоже средство коммуникации, инструкции для зрителя. Они помогают навести на мысль, что мода может быть другой - говорящей, призывающей к действию. Не нужно слепо следовать трендам и постоянно обновлять гардероб, чтобы ощущать себя особенным и красивым. Главное - проявлять фантазию и творческий подход, осознанно формировать свой стиль и отношение к жизни, мыслить не поверхностно и быть внимательным к экологии", - делится Татьяна.

Если вы тоже хотите, чтобы ваша фотосессия была опубликована на BURO. Kazakhstan, прочитайте условия публикации в этой статье и высылайте нам свои работы.

Арт-директор/стилист: Татьяна Одегова @odegovatanya⠀

Фотограф: Александра Макаренко @aleksa.ph⠀

Визажист/стилист по волосам: Александра Коновалова @konovalova_mua⠀

Модель: Ангелина Бунина @angiealien⠀

Модельное агенство: @sharm_mmg⠀

Модный редактор: Оксана Карачевская @ksenyarain