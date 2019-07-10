Съемка BURO: уроки физкультуры

Как часто в школе вы прогуливали уроки физкультуры? Надеемся, что вы были не из тех, кто сидел на скамейке освобожденных. Впрочем, осуждать вас сложно – уроки "физры" редко когда были действительно интересными, только если вас не интересовали забеги или прыжки в длину. В преддверии (да, он уже совсем скоро) школьного сезона мы решили пофантазировать, на какие спортивные занятия нам бы действительно хотелось попасть. Ностальгический дресс-код – самое важное. Банданы, пуловеры, поло, спортивные шорты и кеды – выбирайте подходящий вариант и готовьтесь попотеть.

Фотограф: Марина Карпыкова

Стилист: Марина Аничкина

Арт-директор: Нуртас Сисекенов

Визажист: Наргиз Аминова

Модели: Ангелина Волкова (Cast.kz), Томирис Исманкулова (EAT Models)