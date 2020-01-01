Специальная съемка BURO. x Dior в игре Animal Crossing

В конце этого марта, в разгар всемирного карантина на платформе Nintendo вышла игра Animal Crossing: New Horizons и моментально стала хитом. Она представляет собой симулятор жизни на необитаемом острове. Вы собираете ресурсы, ловите рыбу, насекомых, строите городок, жертвуете музею новые экспонаты и всячески развиваете свой остров. Из-за высокого уровня детализации и кастомизации игру быстро облюбовали профессионалы из мира моды, которые временно остались не у дел – фотографы, стилисты и другие креативщики всех мастей.

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Почему так произошло? В игре можно максимально подробно выстраивать локации, отрисовывать костюмы, а также экспериментировать с персонажем. Всего через две недели игра стала своеобразным "местом встречи" для фотографов, стилистов, визажистов и многих других модных сотрудников, кто временно остался без работы. Например, фотограф Кара Чанг одной из первых придумала выкладывать в специальном аккаунте Инстаграма образы, которые она создавала для игры. Аккаунт очень быстро набрал популярность, к нему присоединились все знакомые Кары, и уже через какое-то время они начали воссоздавать реальные образы из коллекций крупных (и не очень) домов моды. На это не могли не обратить внимание мировые медиа – уже через несколько недель Кара сделала первые "фотосъемки" внутри игры, которые были опубликованы на i-D и Hypebeast.

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Другой популярный аккаунт, посвященный игре – Nook Street Market (названный так по аналогии с Dover Street Market), в котором креатор Фернанда Ли собирает модные образы и дает QR-коды другим пользователям, которые хотели бы одеть своих персонажей. Для многих пользователей процесс одевания персонажей – своеобразная медитация и попытка отвлечься от происходящего в мире, а также возможность продолжать креативную деятельность даже на карантине. Очевидно, что у игр такого формата есть огромные перспективы ввиду их легкости , больших возможностей для творчества и приятной атмосферы.

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Вместе с домом Dior мы также решили погрузиться в игровую вселенную Animal Crossing и на своём примере узнать, как могут создаваться модные съемки внутри игры. Мы выбрали несколько женских и мужских образов из коллекций двух последних сезонов и переодели наших персонажей в них. Тут можно увидеть самые популярные луки из "экологичной" коллекции Dior, которую Мария Грация Кьюри посвятила садоводству (сам месье Диор активно увлекался садом) и Катрин Диор – младшей сестре модельера, активной участнице французского Сопротивления, которая пережила ужасы войны и концентрационного лагеря. После войны Катрин занималась цветоводством и была единственной цветочницей на знаменитом рынке Парижа – Les Halles. В мужской коллекции мы взяли за основу зимние образы, вдохновленные барочной эстетикой – с пышными рукавами-буффами, бантами и тканями, переложенными на современный лад.

Под фотографиями вы можете найти код для скачивания этого дизайна одежды в игре Animal Crossing: New Horizons

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