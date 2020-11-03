На первый взгляд макияж и скейтбординг полярны. Скейт - принадлежность своевольной молодежи, в большинстве своем - парней, а косметика - синоним женственности. Но квинтэссенцией скейтерской культуры являются свобода самовыражения, индивидуализм и бесстрашие перед осуждением. Эти же элементы определяют современное искусство макияжа. Авторы данной съемки Макс Касимов и Айзат Сарсембаев объединили культуру скейтбординга и искусство макияжа в одно органичное целое.

“Три главные составляющие съемки - парни-модели, скейтерская одежда и макияж. Парни с ярким макияжем - явление редкое. Но на свежих лицах моделей в одежде главных скейтерских марок он смотрится удивительно органично. Почему скейтерская одежда? Скейтеры - трендсеттеры в мужской моде”, - разъясняют свою идею авторы.

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Фотограф, видео: Макс Касимов

Стиль: Айзат Сарсембаев

Визаж: Балнур Дарбаева

Прически: Сэм Сариева

Модели: Кирилл, Артем @baccamodelskz, Алияр

Локация: @svet_kz