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Скейт, косметика и свобода самовыражения: съемка читателей BURO. Kazakhstan

Мода | Съемки

Скейт, косметика и свобода самовыражения: съемка читателей BURO. Kazakhstan

Текст: Buro247.kz


На первый взгляд макияж и скейтбординг полярны. Скейт - принадлежность своевольной молодежи, в большинстве своем - парней, а косметика - синоним женственности. Но квинтэссенцией скейтерской культуры являются свобода самовыражения, индивидуализм и бесстрашие перед осуждением. Эти же элементы определяют современное искусство макияжа. Авторы данной съемки Макс Касимов и Айзат Сарсембаев объединили культуру скейтбординга и искусство макияжа в одно органичное целое.

“Три главные составляющие съемки - парни-модели, скейтерская одежда и макияж. Парни с ярким макияжем - явление редкое. Но на свежих лицах моделей в одежде главных скейтерских марок он смотрится удивительно органично. Почему скейтерская одежда? Скейтеры - трендсеттеры в мужской моде”, - разъясняют свою идею авторы.

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Скейт, косметика и свобода самовыражения: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 1)
Скейт, косметика и свобода самовыражения: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 2)
Скейт, косметика и свобода самовыражения: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 3)
Скейт, косметика и свобода самовыражения: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 4)
Скейт, косметика и свобода самовыражения: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 5)
Скейт, косметика и свобода самовыражения: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 6)
Скейт, косметика и свобода самовыражения: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 7)
Скейт, косметика и свобода самовыражения: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 8)
Скейт, косметика и свобода самовыражения: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 9)
Скейт, косметика и свобода самовыражения: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 10)
Скейт, косметика и свобода самовыражения: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 11)
Скейт, косметика и свобода самовыражения: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 12)
Скейт, косметика и свобода самовыражения: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 13)
Скейт, косметика и свобода самовыражения: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 14)
Скейт, косметика и свобода самовыражения: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 15)
Скейт, косметика и свобода самовыражения: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 16)
Скейт, косметика и свобода самовыражения: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 17)
Скейт, косметика и свобода самовыражения: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 18)
Скейт, косметика и свобода самовыражения: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 19)

Фотограф, видео: Макс Касимов

Стиль: Айзат Сарсембаев

Визаж: Балнур Дарбаева

Прически: Сэм Сариева

Модели: Кирилл, Артем @baccamodelskz, Алияр

Локация: @svet_kz

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