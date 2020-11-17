Время, когда вещи делились на исключительно мужские и женские, позади. Феминность сегодня запросто может сосуществовать с маскулинностью. В новой съемке читателей BURO. Kazakhstan изучаем работу фотографа Азамата Кенжегулова.

“К съемке мы подошли с иронией. Идея возникла сама собой. В нашем обществе принято считать макияж исключительно женской привилегией. Мы наглядно продемонстрировали, что это не так. Образ Ивана абсолютно не надуманный, в каком-то смысле даже естественный. Мы вытащили наружу его глубинную сущность, с целью оспорить концепцию токсичной маскулинности”, - рассказывает Азамат.

Иван добавляет: “Своим поведением я призываю мужчин не отвергать свою внутреннюю Аниму. Ведь на этой почве у многих случаются психологические и социальные проблемы, приводящие к насилию в обществе. Баланс - это то, что мы считаем правильным”.

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Фотограф: @az.kenzhegulov

Макияж: @irinakhaberbeauty

Модель: @appleryaskov