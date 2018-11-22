Поток времени: Jaeger-LeCoultre x BURO.

"Что такое время? Это тайна, у которой нет сущности, но есть абсолютная сила", – писал нобелевский лауреат по литературе Томас Манн. Вавилоняне разделили бесконечное время на отрезки – часы, минуты и секунды. Древние греки усовершенствовали методы измерения времени, а древние индейцы майя создали точнейший календарь. Так на протяжении тысячелетий хронометрия развивалась, придя в итоге к наручным часам – тонкому и изысканному прибору. Проект "Время ток" посвящён вечному потоку времени, нашим бесконечным попыткам его понять и измерить.



В небольшой, мирной долине Валле-де-Жу, среди гор Юра, сосен и снега, расположилась часовая мануфактура Jaeger-LeCoultre. Швейцарские мастера неустанно трудятся с 1833 года. На протяжении 185 лет они оттачивают своё искусство. Последнее творение Jaeger-LeCoultre – модель Polaris, названная в честь яркой Полярной звезды из созвездия Малой Медведицы.

Мастерская Jaeger-LeCoultre стоит у истоков классики часового искусства. Антуан ЛеКультр изобрел миллионометр – первый инструмент, способный измерять расстояние с точностью до микрона. Его сын впервые в истории собрал все аспекты часового дела в одной мастерской. Мастера Jaeger-LeCoultre стали авторами первого ультратонкого механизма. С момента основания мануфактура разработала более 1200 калибров. Это – уже ставшие легендарными Reverso, вдохновленные духом Art Deco, классические и изысканные Master, маятниковые и практически вечные Atmos.



Дизайн новой коллекции Jaeger-LeCoultre Polaris вдохновлен моделью Memovox Polaris 1968 года. Новая модель объединила спортивный шик и элегантную классику. Polaris разрабатывались специально для городского путешественника – человека, способного "рвануть" в суровую тундру или жаркую пустыню. Об этом говорят лаконичность циферблата и трапециевидные отметки, покрытые Super-LumiNova®. Часы могут погружаться на глубину до 100 – 200 метров. Надежность модели обеспечивает так называемый "тест 1000 часов", который проходит на протяжении шести недель.