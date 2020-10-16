Нашу регулярную рубрику "По полочкам" продолжает художница и основательница бара Powder Мика Барни. Девушка с неповторимым цветом волос, который меняется чаще, чем алматинская погода, рассказала нам о любви к максимализму, одежде, которая может служить доспехами, и том, как искусство влияет на ее манеру одеваться.

У меня нет ярко-выраженного стиля - я одеваюсь по-разному. Иногда по-скейтерски, иногда спортивно, иногда очень аскетично. Есть несколько деталей, которым я не изменяю (например, не выхожу из дома без колец), но стиль одежды всегда плавающий. Мне нравится одеваться, подбирать луки, это чистое удовольствие от преображения - с детства.

Пальто Versace, сапоги Balenciaga, платок No name

Мой дедушка был директором филармонии и руководил популярным молодежным ансамблем "Гульдер". Он побывал с гастролями во всех городах Казахстана и за границей - в Бельгии, Германии, Малайзии, Кубе, и это в советское время! Он много путешествовал, привозил из поездок интересные вещи, ну и сам был тем еще модником. Бабушка ему не уступала. Сейчас ей 80 лет, она до сих пор работает преподавателем английского языка и каждый день (я не преувеличиваю) делает макияж и укладку, хотя живет одна. Она продолжала следить за собой и во время карантина. Мы знаем: если она не нанесла макияж, значит, что-то не так. Еще она всегда носит туфли на каблуке. "Удобными" туфлями для походов по магазинам называет обувь на танкетке. Мне рассказывали, что в детстве, когда она брала меня на руки, я рукой касалась ее алых губ (она предпочитала именно красную помаду), а после мазала помаду себе на губы. Я выросла с бабушкой и дедушкой, и, конечно, их стиль на меня повлиял.

пальто Carolina Herrera, туфли Мiu Мiu, сумка Stuart Weizman

Если говорить о моей стилистике, то я бы скорее назвала ее максимализмом. Мне нравится минимализм, но я понимаю, что это не мое. Люблю некую чрезмерность, насыщенность, экстравагантность. Я всегда ношу много колец, вообще очень люблю аксессуары. Для меня одежда - это немного представление. Недавно я смотрела интервью светской львицы Дафны Гинесс, где она говорит: "Мне неинтересно видеть на подиуме то же самое, что я могу увидеть на улице". Так и для меня - одежда добавляет красок в жизнь, делает ее ярким театром, это действительно магия.

Та же Дафна Гинесс сказала, что одежда - это ее доспехи. Мне очень понравилось это выражение, думаю, оно применимо и ко мне. Все мои луки с большим количеством аксессуаров - барьер между мной и миром. Я не застенчивая или закомплексованная, просто не чувствую себя публичным человеком, я больше интроверт. Мне нравится проводить время дома или с очень близкими людьми, я даже соцсети веду от случая к случаю. Поэтому люблю, когда одежда проводит некоторые границы и позволяет дистанцироваться. Люди обращают внимание на мой образ, и это позволяет не раскрываться целиком.

Пальто и пиджак Tatiana Tarverdyan, туфли Celine, тиара Dolce & Gabbana Я - художник, работаю вместе с мужем. Это тоже наложило отпечаток на то, как я одеваюсь. Мой внешний вид - продолжение меня, моей творческой деятельности и вдохновения. Для меня важна целостность облика, поэтому я внимательна и к макияжу, и к прическе. Таким образом я самовыражаюсь. Это пошло из детства - первый раз я покрасила волосы в 9 лет. Родители всегда поддерживали мои творческие начинания и эксперименты, папа сам отвел меня к мастеру по волосам, с тех пор мы с ней практически неразлучны. В первый раз мне сделали мелирование, потом у меня были красные пряди, а в 9 классе я стала блондинкой.

Пиджак Alessandra Rich, ботфорты La Silla, сумка Prada, очки Gucci Не люблю ограничения, особенно в одежде. Родители никогда не навязывали мне свои правила и ожидания по поводу того, как я должна выглядеть, я росла свободомыслящей. Поэтому отрицательно отношусь к любого вида дресс-кодам или придуманным в 90-х правилам, например, идею, что с определенным типом фигуры надо носить определенные же вещи. Все это устарело и давно не имеет смысла. Считаю, что на дневную вечеринку можно прийти в пух и прах разряженной, а на вечер, наоборот, оставить более лаконичный вариант. Также я сочетаю несочетаемое - например, шубу и босоножки (это очень в стиле Кэрри Брэдшоу). Как я выбираю одежду? У меня нет никакой методики - я просто беру то, что мне нравится, и приноравливаю к существующему гардеробу. Выбираю то, что привлекает взгляд и сердце. Не испытываю особенной любви к винтажу, поэтому секонды - это, скорее, не про меня. Но в целом, я не против. Как я уже говорила, я очень люблю украшения, особенно кольца. Мое любимое - золотое кольцо-печатка, которое нам подарили на выпускном в университете. Там выгравировано мое имя и год.

Блуза Magda Butrym, брюки Aqua, клатч Christopher Kane, туфли Saint-Laurent

Туфли Gucci

Сандалии и туфли Prada

Рубашка Prada

Сумка Gucci

Пиджаки Balmain