По полочкам: Маржан Маркаметова о любимых вещах и минимализме

Как все в жизни, мое увлечение блогингом произошло случайно. Я работала, преподавала в университете, недавно защитила докторскую. Потом случился декрет, и я завела Инстаграм - еще в 2012 году. Он стал моей отдушиной. И к 2015 году у меня было уже 30 тысяч подписчиков - что достаточно много для того времени. В какой-то момент мне написали из парижского отеля и пригласили остановиться у них взамен на публикации. Меня в Алматы-то не особо знали, а отель в Париже оценил мой потенциал. Даже помню, я сказала мужу: "Это знак". И уже с тех пор начала активно развивать свою страницу.

Винтажный мужской костюм Prada, туфли Bottega Veneta, сумка By Far, кольца Bauble Bar, колье no name