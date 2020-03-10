По полочкам: Маржан Маркаметова о любимых вещах и минимализме

Персональный стиль - это нечто большее, чем трендовые вещи и узнаваемые силуэты. Мы уже писали об известных редакторах и стилистах, чей фирменный стиль уже стал частью их образа. С сегодняшнего дня мы решили знакомить вас с героями, чей стиль кажется нам отточенным и индивидуальным в рубрике ...... Нашей первой героиней стала Маржан Маркаметова - алматинский модный блогер.

Как все в жизни, мое увлечение блогингом произошло случайно. Я работала, преподавала в университете, недавно защитила докторскую. Потом случился декрет, и я завела Инстаграм - еще в 2012 году. Он стал моей отдушиной. И к 2015 году у меня было уже 30 тысяч подписчиков - что достаточно много для того времени. В какой-то момент мне написали из парижского отеля и пригласили остановиться у них взамен на публикации. Меня в Алматы-то не особо знали, а отель в Париже оценил мой потенциал. Даже помню, я сказала мужу: "Это знак". И уже с тех пор начала активно развивать свою страницу. Винтажный мужской костюм Prada, туфли Bottega Veneta, сумка By Far, кольца Bauble Bar, колье no name

Больше всего на мой вкус повлиял папа - он был тем еще модником. Он говорил, что в те времена было очень тяжело найти какие-то интересные вещи, поэтому он находил интересные ткани и просил бабушку сшить что-то особенное. Также он постоянно охотился за аксессуарами - например, хорошими подтяжками или очками. Видимо, я пошла по его следам. Уже в три года я заявила родителям, что не буду носить то, что они мне купили.

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Я люблю процесс поиска одежды. Это невероятное ощущение - отыскивать что-то интересное в винтажных магазинах, блошках, открывать новых современных дизайнеров. Например, у меня есть сумка Chanel 1978 года, за которую я целый день билась на онлайн-аукционе ebay. Для меня поиск одежды и переодевание - это приключение. Еще я люблю перешивать одежду, адаптировать ее под себя. Это один из моих главных лайфхаков, поэтому я редко смотрю на размеры. Например, мужской костюм Prada я взяла в 54 мужском размере, и позже перешила его для себя. Также мне нравится оверсайз - поэтому я могу и люблю брать вещи большего размера. Это работает и с обувью - мне комфортно взять туфли 40 размера, даже если я ношу 38. Также я заметила, что некоторые вещи смотрятся невзрачно на вешалке, но на мне они преображаются. Это тоже насмотренность - различать и выбирать вещи, которые смогут заиграть новыми красками только на теле.

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Одежда приносит мне радость. Нет, не в том смысле, что я чахну на ней как царь Кощей у Пушкина, но процесс поиска переодевания и перевоплощения доставляет мне невероятное удовольствие. Через вещи я самовыражаюсь, это продолжение меня. Кому-то нужны кисти и краски, я же использую одежду для этого. У меня один критерий для выбора вещей - в них я должна чувствовать себя богиней. В какой-то момент у меня было настолько много одежды, что мне было некуда ее девать - кажется, такое в жизни случается у каждого. Я поняла, что надо вовремя избавляться от каких-то вещей. С тех пор мой гардероб минимален - я вовремя произвожу ротацию, какие-то вещи продаю или отдаю на благотворительность, а все оставшиеся предметы идеально сочетаются между собой, я могу легко и успешно их миксовать.

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Но с некоторыми вещами у меня связаны теплые воспоминания, и от них я еще долго не смогу отказаться. Например, жакет Jacquemus, в котором я была на последнем показе Chanel под руководством Карла Лагерфельда - и тогда попала во все стритстайл-хроники. С тех пор он один из моих самых любимых. Или белые ботинки old Celine, сделанные из перчаточной кожи, которые практически невозможно носить - они очень маркие, и на них легко остаются заломы или царапины. Они ужасно непрактичные, но это никак не влияют на мою любовь. Еще одна важная вещь - это та самая хайповая шляпа Jacquemus. Я полюбила ее сразу, как увидела, заказала и ждала почти два месяца, чтобы увидеть. Она такая же непрактичная, но в ней я чувствую себя собой.

Шляпа Jacquemus, рубашка Urban Whisper, юбка Jacquemus

Макияж: Азим Алимжан, Sozo Grand

Волосы: Мадина Мануилова, Sozo Grand