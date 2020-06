Персональный стиль - это больше чем набор трендовых вещей и привлекающих внимание аксессуаров. Зачастую, это очень персональная история о человеке, рассказанная посредством одежды. Мы продолжаем нашу рубрику "По полочкам", и сегодня нашей героиней стала мастер по дереву Лейла Сарсембаева, которая рассказала нам о страсти к коллекционированию, вещах с историей и что такое classy with a twist.

Я никогда не искала свой стиль - точнее, не было такой осознанной фиксации на одежде и том, как я ее выбираю. Все шло своим чередом. Как и у многих, первым примером хорошего вкуса для меня стала мама - она очень любила красивые вещи (я не только про одежду), часто выезжала куда-то с папой и могла привезти приглянувшуюся ей вещицу домой. Например, подставку под телефон. Позже я поняла, что это называется коллекционированием, а тогда это была просто страсть к изящным предметам, привлекающим внимание.

Все происходило периодами. В школе я очень любила одеваться "по-взрослому" - шубы, манто, авангардные шляпы, лаковые сапожки на высоком каблуке. Любила эти яркие вещи, которые перетягивали все внимание на себя. Недавно подруга сказала: а помнишь, ты все пальто значками обклеила? Нет, не помнила, но вполне могло быть. Был период цыганства, когда сильно тянуло на цветы, период красного цвета, узоров, в какой-то момент полюбила ковры и сама была похожа на ковер. Я легко увлекающийся человек, и эти увлечения влияют на мою манеру одеваться.

Если все-таки говорить о "своем" стиле, то он сформировался под влиянием моей работы. Когда я поняла, что мне нравится украшать, выбирать эстетичные вещи, оформлять, то все встало на свои места. Я очень люблю украшать - себя, дома, других людей. Едва избавилась от дурной привычки дарить людям вещи, которые нравятся самой - мне казалось, что если уж мне приглянулось, то им точно должно подойти! Я до сих пор не могу сказать, что придерживаюсь каких-то правил, cкорее, следую зову. Я люблю классику, элегантность, но мне очень важны детали. Например, я легко могу взять вазу или шкатулку и превратить их в сумку - я люблю эксперименты и экстравагантные вещи. Если мне нравится бокал, то я могу использовать его как аксессуар и просто пойти с ним на встречу. Я многое перепробовала, разве что, стул на голову не надевала. У меня есть большая коллекция ажурных перчаток, очень люблю головные уборы, но ношу их чаще когда выезжаю в Европу. Здесь их не совсем понимают. Хотя мне кажется, что головной убор должен стать такой же важной деталью, как сумка или туфли.

Одежда помогает мне чувствовать себя и оставаться собой. Каждый день я подстраиваю ее под свое настроение - это может быть желание выглядеть серьезной и деловой, когда ты весь день ходишь по встречам и обсуждаешь важные вопросы. Иногда случается день "я женщина, а значит я - актриса" - все эти настроения требуют определенного дресс-кода, который помогает их развить и дополнить. Для меня всегда будет важна элегантность, но не скучная, а с сумасшедшинкой - то, что я называю classy with a twist. Идеальное выражение, которому я пока не нашла аналогов на русском.

Эту тунику мне подарили. Несколько лет назад я отправилась в Индию - местом назначения была маленькая удаленная деревня, где жил мастер. Чтобы до нее добраться, надо было сначала доехать до Ришекеша, а затем несколько часов ехать по серпантину. На обратном пути я остановилась в Ришекеше, где надо было дождаться рейса. В одном из городских кафе я познакомилась с девушкой - мы начали говорить о хрустале, и оказалось, что она принцесса раджпутского княжества Мевар, правнучка Махараны Пратапа. Ее семья коллекционировала горный богемский хрусталь. У нас случился совершенно сказочный разговор, который продлился несколько часов и закончился беседой о шелке. На прощание она подарила мне это платье, посчитав, что оно мое. Перед съемкой мне пришлось расшить воротник этого платья, так как я хотела повесить его дома, как инсталляцию. Считаю, что некоторые вещи созданы для того, чтобы стать объектом наблюдения и восхищения со стороны. В качестве аксессуаров я подобрала шар Elsa Peretti for Tiffani& Co - он непрактичный, но я люблю интересные детали. А серьги - шары из хрусталя, купленные в арт-галерее в Париже. Я решила, что вещь из хрусталя составит отличную компанию этому платью.

Шар Elsa Peretti for Tiffany & Co., cерьги-шары из хрусталя no name

В карантин мне тесновато без перелетов и поездок. Сейчас понимаю, что образы, которые я подобрала, идеально ложатся под определенные города - когда я хочу проникнуться культурой места, с помощью одежды я мимикрирую под культурный год этого города. Например, это платье мне подарил друг - нас вместе свели наши вкусы, они совпадают по многим параметрам. Оно очень напоминает мне работы Вонга Карвая, и, как следствие, Гонконг. Я помню этот эстетический шок, когда впервые увидела Мэгги Чу в этих классических платьях с воротником-стойкой, они навсегда запали мне в сердце. В какой-то момент я заболела ими, пришивала их ко всем своим платьям-футлярам. Поэтому это платье ассоциируется у меня с женственностью, я надеваю его в те моменты, когда мне просто хочется побыть женщиной - без привязки к географии, профессии, времени.

Платье Shanghai Tan, туфли Fendi, серьги Mikimoto

Я все чаще прихожу к мысли, что со временем мы становимся похожими на своих родителей. В контексте гардероба это проявляется особенно явно - половину вещей я позаимствовала из маминого шкафа. Сейчас пересматриваю ее старые фотографии, когда она играла в театре (она актриса), и ищу в них вдохновение. Понимаю, что нам нравятся одни и те же вещи - джинсы-клеш, пиджаки, броши. Этот костюм привез мой отец маме - у него получалось привозить настоящие сокровища, прелесть которых я осознала со временем. Когда я нашла этот костюм, то даже удивилась, как смог папа выбрать такую изящную вещь. Как оказалось, у него очень точная фотографическая память, которая позволяла ему запоминать детали, которые понравились маме, и потом находить очень похожие вещи. Этот костюм прекрасен и своей историей. Когда я впервые его увидела, то меня ввела в смущение этикетка - она была очень необычной. Много позже я начала изучать ее историю, оказалось, это маленькая итальянская марка, которая просуществовала совсем немного лет и разорилась. Ее основал бывший дизайн-директор Valentino, который почти 30 лет разрабатывал дизайны для марки. У него практически не было коммерческого чутья, но был прекрасный вкус, который воплотился в этом комплекте. К нему я подобрала брошь от ювелирной марки, которую мы планируем запустить в сотрудничестве с Айгуль Куандыковой, она называется "Осетр". Еще я очень люблю ажурные перчатки, но все чаще ношу их дома - мне кажется, что в Казахстане они не всегда уместны.

Костюм винтаж, брошь "Осетр", туфли Mangо, сумка Pepelsneg

В Милане у меня есть одно любимое место - шоурум, который открыли три подруги-модницы, сейчас уже дамы в возрасте. Это самое популярное место среди ценителей моды, которые относятся к одежде как предметам искусства, коллекционируют и бережно хранят их. Каждый сезон они отбирают только одну вещь, которая, на их взгляд, была лучшей и добавляют ее в ассортимент своего магазина. Их авторитет беспрекословен, поэтому их подборка считается настоящей сокровищницей для охотников за диковинками. С подругами у нас есть традиция, перед встречей на коктейль, мы обязательно заходим туда. Например, эти брюки я приобрела именно там. Сумка - еще один мой любимый аксессуар. Ее подарил мне первый бойфренд, привез из поездки. Тогда я ее не оценила, она показалась мне легкомысленной, но сейчас я ее обожаю. А за брошь я билась на аукционе - обошла какого-то потомственного графа, который хотел подарить ее своей возлюбленной.

Брюки и кофта Forte Forte, ботинки Todds, сумка из ракушки, судя по визуальным признакам - ручной работы, брошь Van Cleef & Arpels

История у этого платья не очень интересная, но с ним связаны важные воспоминания. За день до начала карантина мы решили встретиться с другом, чтобы отпраздновать - уже догадывались, что будет что-то серьезное. Он снял ресторан, я решила надеть что-то особенное. Это был волшебный вечер. По особенным случаям я люблю надевать новые вещи - у меня есть такая маленькая традиция. Это может быть встреча, которой я придаю чуть больше значения, чем обычно. Платье я купила на скорую руку, в масс-маркете River Island. Оно удивительно хорошо село и, главное, передало мое настроение прощания с гедонизмом. Если опять говорить о городах, оно напоминает мне о Милане. Браслет из слоновой кости, сделан на заказ моей близкой подругой - еще одна важная для меня вещь.

Платье River Island, туфли Signature сумка Maison Margiela, браслет из слоновой кости с малахитом, сделанный на заказ

Этот образ со шляпой - моя униформа. В нем мне всегда комфортно и уютно, его я могу надеть по любому поводу и он никогда не надоедает. Особенно часто я ношу его в Алматы. Про шляпы я рассказывала - я питаю невероятную слабость к головным уборам, и мне бы хотелось, чтобы этот аксессуар стал обязательным. Поэтому я никогда не любила сложных укладок или причесок - для меня вопрос решается беретом или шляпкой. Но основой этого образа я бы назвала брюки казахстанского бренда Mechanical Piano, которые идеально мне подходят - с них началась моя любовь к этой марке, которая привела к тесной дружбе с Айгуль.

Водолазка Khaite, пиджак кашемировый - подарок, брюки Mechanical Piano, шляпа Malene Birger, ожерелье Elsa Peretti for Archimede Seguso, сапоги лаковые United Nude