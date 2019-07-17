Недельный запас: спортивные сандалии на каждый день недели

Спортивные сандалии с удобной резиновой платформой смело можно называть самой удобной обувью этого лета. В какой-то степени они дальние родственники тех самых ugly shoes, тренд на которые гремел пару лет назад. Правда, в отличие от собратьев, назвать их ugly уже не получится - дизайнерам удалось сделать из них действительно эстетичные и футуристичные модели, не поступаясь комфортом. Конечно, это не обычные треккинговые сандалии, в которых можно отправляться и в горы, и в степи, но прогулку по жаркому городу на несколько часов они выдержат без проблем. Они настолько полюбились нам в этом сезоне, что мы предлагаем надевать их каждый день, и даже составили подробную инструкцию, какие модели подойдут на каждый день недели. От лаконичных белых для делового понедельника, до дискотечных неоновых для выходных.

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

Фотограф: Марина Карпыкова

Стиль: Катерина Милославская

Обувь: Lamoda.kz