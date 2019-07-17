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Недельный запас: спортивные сандалии на каждый день недели

Мода | Съемки

Недельный запас: спортивные сандалии на каждый день недели

Самую модную и удобную обувь этого лета можно носить каждый день! Мы показываем как

Текст: Катерина Милославская


Фото: Марина Карпыкова

Спортивные сандалии с удобной резиновой платформой смело можно называть самой удобной обувью этого лета. В какой-то степени они дальние родственники тех самых ugly shoes, тренд на которые гремел пару лет назад. Правда, в отличие от собратьев, назвать их ugly уже не получится - дизайнерам удалось сделать из них действительно эстетичные и футуристичные модели, не поступаясь комфортом. Конечно, это не обычные треккинговые сандалии, в которых можно отправляться и в горы, и в степи, но прогулку по жаркому городу на несколько часов они выдержат без проблем. Они настолько полюбились нам в этом сезоне, что мы предлагаем надевать их каждый день, и даже составили подробную инструкцию, какие модели подойдут на каждый день недели. От лаконичных белых для делового понедельника, до дискотечных неоновых для выходных.

Понедельник

sandals

Вторник

sandals

Среда

sandals

Четверг

sandals

Пятница

sandals

Суббота

sandals

Воскресенье

sandals

 

Фотограф: Марина Карпыкова

Стиль: Катерина Милославская

Обувь: Lamoda.kz

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