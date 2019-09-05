Номер 401: съемка BURO. x H&M Studio

В 70-е годы зародилась криминальная психология - собственно, этому прорыву в криминалистике и посвящен сериал Дэвида Финчера "Охотник за разумом". Двое агентов бихевиорального отдела ФБР инициируют интервью с преступниками, во время которых опрашивают находящихся в заключении серийных убийц с целью понимания их образа мыслей, а также раскрытия текущих преступлений. Эта отрасль вряд ли бы развилась, если бы не расцвет серийных преступлений по всей Америке. "Семья" Чарльза Мэнсона, обаятельный Тед Банди, интеллектуал Эдмунд Кемпер, обувной фетишист Джерри Брудос и многие другие преступники стали своеобразными знаменитостями в тот период. Сегодня их темные истории переживают новый виток популярности - о них снимают сериалы и ставят документальные фильмы с голливудскими звездами в главных ролях.

Тренд на семидесятые прослеживается везде - в моде, кино, частично музыке и остальной поп-культуре. Новая коллекция H&M Studio также частично навеяна этим временным отрезком - например, в нее вошли водолазки, брюки клеш, абстрактные психоделичные принты, плиссированные юбки, характерный рыжий и желтый цвет. Вдохновившись этими деталями, мы решили воссоздать темную сторону десятилетия хиппи. Коллекция поступает в продажу 5 сентября.

Фотограф: Марина Карпыкова

Арт-директор: Марина Карпыкова

Креативный директор: Сергей Юн

Стилист: Катя Милославская

Визажист: Наргиз Аминова

Модели: Карина Семенченко, Назерке

Линейный продюсер: Айгерим Танатар