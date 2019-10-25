Не хочу теряться в сомнениях: главные ювелирные коллекции в новой съемке BURO.

Украшения-трансформеры, сочетание драгоценных камней и минералов, отсылки к африканской культуре и парижской архитектуре - в специальной съемке BURO.RU x BURO.KZ x BURO.UA мы собрали самые завораживающие моменты из ювелирных коллекций Boucheron, Van Cleef, Cartier, Dior и других.

Boucheron - Vu du 26

Это посвящение Парижу и Вандомской площади, на которой расположен бутик ювелирного дома Boucheron. Классическая модель дома - асимметричное колье в форме знака вопроса. Мотив акантовых листьев в нем передает сочетание архитектуры с природой: орнамент из акантовых листьев часто встречаются на колоннах парижских зданий.

Van Cleef - Romeo & Juliet

Коллекция, отсылающая к знаменитой истории любви. Броши повторяют сцены из «Ромео и Джульетты», в том числе сцену на балконе. Многие кольца и серьги из этой серии - трансформеры: шпинелевые бантики на длинных серьгах можно носить отдельно, а два изумруда огранки «бриолет» напоминают подвески эпохи Возрождения, которые женщины носили на шее с лентой из черного бархата.

Dior - Gem Dior

Коллекция из 99 украшений стала самой большой за всю историю существования ювелирной линии бренда - ее выпуском арт-директор Виктуар де Кастеллан празднует двадцатилетний юбилей Dior Joaillerie. «Я как будто положил все свои коллекции за последние 20 лет в шейкер, - говорит он, - а на выходе получил пиксельные стоп-кадры крупным планом».

Cartier - Magnitude

Она нарушает все правила высокого ювелирного искусства. В ней впервые драгоценные камни сочетаются с цветными минералами: бриллианты и рутиловый кварц, сапфиры и опалы, изумруд и горный хрусталь, розовый бриллиант и коралл. Для Cartier всегда важны движение и гибкость, так украшения из коллекции принимают идеальную форму за счет подвижных элементов и находятся в прямом контакте с кожей.

Messika - Celestial Diamonds

В греческой мифологии Калипсо была морской нимфой, которая влюбилась в Одиссея и держала его в плену, скрывая от мира семь лет. Чтобы передать эту силу притяжения и одержимость, Валери Мессика создала моносерьгу Calypso, которая мягко обволакивает ухо и тянется вверх от нижней части.

Repossi - Blast

Новая коллекция Гайи Репосси интерпретирует африканские золотые браслеты-обручи, которые принято носить сразу стопками по несколько штук. Эту традицию она интерпретирует в узнаваемой для Repossi эстетике: получаются лаконичные многоярусные кольца из черного золота с плавающими бриллиантами.

de Grisogono - Modern Beauties

Швейцарская марка давно поддерживает кинематограф - 17 лет подряд. Например, de Grisogono выпускают специальные коллекции украшений для Каннского кинофестиваля. Modern Beauties посвящена фильмам старого Голливуда, а точнее изобретенной в 1917 году технологии получения цветного изображения «Техниколор».

Tiffany - Blue Book

Два года назад к команде Tiffany & Co. присоединился Рид Кракофф - теперь под его руководством выходят в том числе «высокие» коллекции бренда. Новая - Tiffany Blue Book - посвящена знаменитым голубым коробочкам, появившимся в 1878 году, и включает браслеты с мотыльками, а также выдающееся платиновое колье, собранное из бриллиантовых осколков специально разработанной огранки.