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Мода | Съемки

#НаденуДома: стилисты делятся образами для работы из дома

Текст: Buro247.kz


Вы наверняка уже слышали о “лайфхаке” для продуктивной работы из дома – одеваться так, как если бы вы на самом деле собирались в офис. Но уже месяц как мы на карантине, и вряд ли кто-то продолжает одеваться в соответствии с офисным дресс-кодом. Комфорт и практичность никто не отменял, так же как и возможность экспериментировать. Когда, как не сейчас, можно попробовать примерить новые офисные образы и поэкспериментировать над своим личным стилем? Для того, чтобы вдохновить вас на преображения, мы попросили трех стилистов подобрать нестандартные образы для работы – из дома и в офисе.

Балла Ерлан

#НаденуДома: стилисты делятся образами для работы из дома (фото 1)
#НаденуДома: стилисты делятся образами для работы из дома (фото 2)
#НаденуДома: стилисты делятся образами для работы из дома (фото 3)
#НаденуДома: стилисты делятся образами для работы из дома (фото 4)
#НаденуДома: стилисты делятся образами для работы из дома (фото 5)
#НаденуДома: стилисты делятся образами для работы из дома (фото 6)
#НаденуДома: стилисты делятся образами для работы из дома (фото 7)
#НаденуДома: стилисты делятся образами для работы из дома (фото 8)
#НаденуДома: стилисты делятся образами для работы из дома (фото 9)

Маржан Шарипова

#НаденуДома: стилисты делятся образами для работы из дома (фото 10)
#НаденуДома: стилисты делятся образами для работы из дома (фото 11)
#НаденуДома: стилисты делятся образами для работы из дома (фото 12)
#НаденуДома: стилисты делятся образами для работы из дома (фото 13)
#НаденуДома: стилисты делятся образами для работы из дома (фото 14)
#НаденуДома: стилисты делятся образами для работы из дома (фото 15)
#НаденуДома: стилисты делятся образами для работы из дома (фото 16)

Жанайдар Женисбеков

#НаденуДома: стилисты делятся образами для работы из дома (фото 17)
#НаденуДома: стилисты делятся образами для работы из дома (фото 18)
#НаденуДома: стилисты делятся образами для работы из дома (фото 19)
#НаденуДома: стилисты делятся образами для работы из дома (фото 20)
#НаденуДома: стилисты делятся образами для работы из дома (фото 21)
#НаденуДома: стилисты делятся образами для работы из дома (фото 22)
#НаденуДома: стилисты делятся образами для работы из дома (фото 23)
#НаденуДома: стилисты делятся образами для работы из дома (фото 24)
#НаденуДома: стилисты делятся образами для работы из дома (фото 25)

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