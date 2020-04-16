НаденуДома: стилисты делятся образами для работы из дома

Вы наверняка уже слышали о “лайфхаке” для продуктивной работы из дома – одеваться так, как если бы вы на самом деле собирались в офис. Но уже месяц как мы на карантине, и вряд ли кто-то продолжает одеваться в соответствии с офисным дресс-кодом. Комфорт и практичность никто не отменял, так же как и возможность экспериментировать. Когда, как не сейчас, можно попробовать примерить новые офисные образы и поэкспериментировать над своим личным стилем? Для того, чтобы вдохновить вас на преображения, мы попросили трех стилистов подобрать нестандартные образы для работы – из дома и в офисе.

Балла Ерлан

Маржан Шарипова

Жанайдар Женисбеков