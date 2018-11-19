Райская птица: новый лукбук казахстанского бренда rara

После небольшого перерыва казахстанские дизайнеры Жанара Мирзажанова, Ажар Карибжанова и Анна Те возобновили работу над брендом rara. На днях девушки поделились лукбуком их новой коллекции весна-лето 2019. Каждая новая коллекция – посвящение новой героине. В этот раз ею стала райская птица – жительница мегаполиса, которой не чужды экзотические путешествия и новые горизонты.

"Её лиричная натура нежна и ранима, но rara умело камуфлирует её, используя приемы изящной обороны. Содержание диктует форму. Яркий мир внутри и практичный монохромный панцирь-броня – снаружи. Из-под темного кимоно расцветает, захватывает слой за слоем, рвется наружу райский сад – истинная природа rara", – так описывают дизайнеры сущность своей мистической героини. Она не боится смелых решений и нетривиальных подходов. Кимоно изо льна и шелка, свободные платья, топы и юбки из шелка, шифона и органзы свободно миксуются между собой, предлагая тысячи вариантов для стилизации – от самых простых до смелых и приковывающих внимание.

Лицом коллекции стала каскадер и актриса Альфия Кунгужинова. В качестве каскадера она работала над такими проектами, как "47 ронинов", "Дневной дозор", "Конан-варвар", "Монгол" и многие другие. Один из недавних её проектов – картина "Томирис", где она стала дублершей исполнительницы главной роли Альмиры Турсын.

Фото: Марина Карпыкова

Стиль: Куат Абешев

Макияж и волосы: Галия Бегеева