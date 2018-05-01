Поговорим о веганстве. Когда ты приняла это решение?

Я веган вот уже два года, но мне совсем не кажется, что это большой срок. До этого я была вегетарианкой год. Я приняла это решение после того, как однажды сходила с другом в ресторан. Там был шведский стол, а на нем — целиком зажаренный поросенок. Это было ужасно. Меня так сильно это впечатлило, я поняла, что вот он — источник бекона, ветчины, свинины, которые я ела практически каждый день. И вот передо мной целое животное, и меня это совершенно выбило из колеи. Именно тогда я увидела связь между мясом и живым существом и что именно его я всякий раз кладу в рот. Так я решила перестать есть мясо. Думаю, со многими людьми так и происходит. В Америке есть мясо — это настолько нормально, что люди просто не замечают, что они едят. Но когда вы вдруг открываете глаза, то вас это потрясает. Так случилось со мной, и я стала вегетарианкой.

Как ваша семья это восприняла?

Я выросла в Техасе, где все вертится вокруг барбекю. Вся моя семья ела мясо, это было в порядке вещей, да и я ничего не замечала и думала, что так оно и должно быть. Как я уже сказала, я и раньше пыталась стать вегетарианкой — в 11 или 12 — и продержалась неделю, но потом к нам в гости пришла знакомая семья. Они заметили, что я не ем мясо, и говорят: «Эй, ты же не собираешься промывать нам мозги своим вегетарианством?» И я такая: «О черт, я что, теперь такая странная?» И оставила эту идею, типа: «Это как-то дико! Я должна есть мясо». Все это остановило меня, и я тогда не стала вегетарианкой, но теперь веганство превратилось в серьезную тему, и думаю, люди стали больше понимать. Моя семья поддерживает меня на 100%. Поначалу они не понимали, но теперь они на моей стороне, и, думаю, один из моих братьев стал вегетарианцем именно поэтому. Мама тоже на какое-то время отказалась от мяса. Так приятно знать, что ты вдохновляешь других на что-то хорошее.

Дети хотят видеть своими ролевыми моделями кого-то их возраста или чуть старше. Но я смотрю на мою маленькую сестру и хочу перенять ее креативность и свежий взгляд на мир без каких-либо суждений.

А к веганству ты обратилась после съемок в «Стеклянном замке» с Вуди Харрельсоном?

Когда я была просто вегетарианкой, не веганом, мои друзья не думали об этом как о чем-то суперстранном. А тогда один мой друг сказал: «Ты только не вздумай веганствовать!» А я такая: «Веганствовать? Да ты что, нет, конечно, никогда». Год спустя я снималась с Вуди Харрельсоном, и на площадке было целых три вегана. И вот я соприкоснулась с этим образом жизни и вдруг оказалась в совершенно другом пространстве. Я вдруг посмотрела на веганство и на то, что это на самом деле такое, под новым для меня углом. Меня это вдохновило, и я поняла, что да, веганство было какой-то суперстранной и дикой вещью, но больше это не так. Я начала смотреть документальные фильмы и увидела, что не только мясная индустрия приносит животным страдания. Производство яиц и молока тоже. Существует столько продуктов животного происхождения, которые попадают в наш ежедневный рацион, а мы даже не замечаем. Поэтому я переключилась на другой образ жизни, и это оказалось просто, потому что на тот момент от мяса я уже отказалась. То есть требуется время, чтобы окончательно перестроиться, и я всегда говорю, что если вы думаете сократить потребление мяса и стать веганом, перейти на холодную индейку тоже будет довольно тяжело. Для кого-то это работает, но я понимаю, что такой отказ не каждому по силам, особенно в регионах, где приходится есть мясо, чтобы выжить. Но в Америке у нас есть выбор и возможности, мы без труда можем выбирать, что есть, а что нет. У нас море разных опций и ресурсов. Поэтому да, если вы раздумываете над тем, свести ли потребление мяса к нулю, то смело делайте это, но начните, наверное, с одного дня в неделю, а потом постепенно увеличивайте количество таких дней. Все это пойдет вашему телу только на пользу.

Для тебя это как-то связано еще и с тем негативным воздействием, которое мясная индустрия оказывает на окружающую среду?

Сначала я стала вегетарианкой, а потом и веганом исключительно ради животных. Для меня это была самая очевидная причина. Кто-то делает это ради своего здоровья, многие - ради животных, но, как вы сказали, окружающая среда может стать еще одним «за» в пользу веганства. Многие ничего не знают об этом, да и я не знала, пока не посмотрела документалку на эту тему и не подумала: «Ого, я теперь еще больше горжусь тем, что я веган». Знаете, люди часто говорят мне: «Эй, я же всего лишь один отдельно взятый человек, что я один могу сделать? Чего может достичь один человек, став веганом?» Меня это расстраивает, ведь мне тоже часто говорили, что я никому не помогаю, а я отвечала: «Нет, помогаю». Я вдохновляю других. Я вдохновила мою маму, моего брата и многих друзей, и чем больше людей ты вдохновляешь, тем больше все меняется. И это напрямую относится к защите окружающей среды. Люди говорят: «Я просто один человек, что я могу с этим поделать? Что изменится, если я стану быстрее принимать душ? Пользоваться автомобилем вместе с кем-то? Перерабатывать отходы? Что все это изменит?» Но если все будут так думать, никто никогда ни к чему не придет и действительно ничего не изменится.