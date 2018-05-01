Не надо быть взрослым, чтобы стать ролевой моделью
Текст: Лайя Гарсиа
Фото: Юрген Теллер
Стиль: Анжело ДеСанто
Пока мы все размышляли о том, что делают и не делают миллениалы, что они покупают и не покупают, и обо всех способах, которыми они, возможно, дают нам понять, что настал конец той цивилизации, что мы раньше знали, родилось поколение Z. Более того, дети уже успели стать подростками, которые ведут нас все дальше в XXI век. Они ньюсмейкеры, и они, подобно модной индустрии после феномена #MeToo, ищут свой путь в этом мире.
В разговоре с 16-летней Сэди Синк, прославившейся после второго сезона нетфликсовского шоу «Очень странные дела», начинаешь понимать, что заставляет сердце ее поколения биться. Любителям моды, которых суперпопулярный сериал обошел стороной, Сэди Синк знакома по короткометражке Miu Miu Whispers, вышедшей в декабре 2017-го, и по показу Undercover We Are Infinite, который она открывала в марте 2018-го. На фоне всех этих культурных достижений легко забыть, что Синк стала такой заметной фигурой и начала оказывать большое влияние на своих сверстников меньше года назад.
Держа все это в уме, Юрген Теллер сел в самолет и полетел на встречу с Сэди Синк, которая встретила его в аэропорту Newark. А дальше он снимал ее в буквально только что сошедших с подиума вещах из осенне-зимней коллекции Miu Miu 2018 - на фоне ее района в Нью-Джерси, вместе с сестрой Джейси и братом Митчеллом и их чихуа-хуа Кико. Потом мы попросили нью-йоркскую писательницу Лайю Гарсиа поговорить с Сэди о нынешнем моменте в ее жизни: как она справляется с тем, что ее лицо стало одним из самых узнаваемых в современной поп-культуре, и как переживает важную дату — свое 16-летие. Перед вами мысли молодой женщины, которая находится в поисках собственного пути в нашем очень странном мире.
Лайя Гарсиа: Привет, Сэди. В первую очередь поздравляю тебя с днем рождения. Я знаю, что он у тебя был два дня назад.
Спасибо, все правильно. Теперь мне 16!
Ого! И что ты делала в день рождения?
Я, на самом деле, никогда не заморачиваюсь по поводу своего дня рождения. Меня не особо интересуют вечеринки и праздники вроде этого. То есть интересовали, когда я была младше, но сейчас я лучше просто поужинаю с друзьями и семьей и не буду закатывать грандиозную тусовку. Наверное, мне просто не хочется, чтобы люди вокруг меня раздували из этого нечто масштабное. Конечно, я все это говорю, но если меня вдруг не поздравят с днем рождения, я, скорее всего, очень расстроюсь.
Ты купила сама себе какой-нибудь особенный подарок?
В этом году нет, но, возможно, пора начать так делать. Некоторые, например, моя бабушка, до сих пор спрашивают, что же я хочу в подарок, а я и не знаю толком, поэтому бабушка стала думать, что мне слишком сложно дарить подарки. Как по мне, так пусть люди лучше пожертвуют деньги или вещи на благотворительность, чем подарят мне какую-нибудь ерунду. Потому что я не знаю, что конкретно я хочу.
Ты когда-нибудь покупала себе что-то, чтобы отметить некое большое достижение в жизни? Например, момент, когда тебя взяли в «Очень странные дела».
По-моему, нет, но я сейчас подумаю. Если я чего-то хочу, я это покупаю, но я не тот человек, который купит просто ради того чтобы что-то купить, понимаете?
Раз мы заговорили о шопинге, что ты в последний раз купила такого, чего по-настоящему хотела?
А это хороший вопрос. А, думаю, это как раз можно назвать подарком себе на день рождения. Я купила велотренажер Peloton. Это моя последняя покупка.
Ты любишь спорт?
Да, я очень люблю заниматься спортом, но не скажу, что я в этом большой профессионал. Я не умею играть в бейсбол и другие похожие игры. Мои старшие братья настоящие спортсмены и очень хороши в футболе, у каждого из них свой спортивный талант.
Тогда как ты училась кататься на скейте? Ты брала уроки, чтобы подготовиться к «Очень странным делам»? Я бы дико переживала, что разобьюсь.
Поначалу я очень боялась упасть, но теперь это уже не такая проблема. Когда катаешься, тебе так или иначе приходится преодолевать страхи. Если не попробуешь сделать трюк, ты никогда ничему не научишься. Ты попробуешь и, скорее всего, упадешь. Первое время я боялась исполнять трюки, потому что знала, что точно упаду, но мой инструктор сказал: «Сэди, тебе придется это сделать, не попробуешь - ничему не научишься». Приходилось делать, не получалось, но в конце концов я научилась и все было классно. Когда я в первый раз упала, мне было так неловко. Я ехала по холму в своем районе, это был мой первый урок. Соседка стояла у своего дома и видела, как я грохнулась прямо лицом вниз. Было очень больно, но я так не хотела расплакаться. В общем, было жутко больно, и я боялась снова упасть, но сумела это преодолеть.
Последние два года у тебя были просто сумасшедшими. Как ты морально готовилась к «Очень странным делам», зная, что ты вступаешь в проект, который перенесет тебя на совершенно другой уровень?
На самом деле, нет способов подготовить себя. Я понятия не имела, на что это будет похоже. Я знала, «Очень странные дела» — это другой мир, которого я прежде не знала, поэтому и не понимала, как к нему надо готовиться. Я просто бросилась туда с головой, и все. Для меня главной была актерская игра. Теперь все кажется другим. Я себя не узнаю.
Ты нервничала?
Не особо. Я испытывала радостное волнение. Вокруг моего персонажа, Макс, ходило много разговоров: что это за новая девочка, что она делает. А я просто готова была показать миру Макс. Хотела понять, что я за человек. И, как только все произошло, это было большое облегчение. Все было здорово.
Что ты делаешь, когда хочешь стать обычной Сэди, а не знаменитостью из «Очень странных дел»?
Для себя я всегда обычная Сэди, кем бы я ни была. Я больше чувствую себя обычной Сэди, чем Сэди из «Очень странных дел». В моем родном городе мои друзья, да и вообще люди — никто не стал относиться ко мне по-другому. У меня все те же друзья, с которыми я была вместе последние четыре года. Они не стали со мной обращаться как-то иначе, они - те же люди и ведут себя со мной, как с той же Сэди. Поэтому, когда я понимаю, что все вокруг как-то слишком, я просто иду к ним.
Ты теперь и в моде работаешь. Мне интересно, каким было твое первое впечатление о моде? Что тебя привлекло с самого начала?
Мода всегда была мне интересна, и, когда я была маленькой, я мечтала, что когда-нибудь стану модным дизайнером. Что я буду делать эскизы платьев и других вещей. Но до «Очень странных дел» у меня никогда не было возможности носить вещи и как-то иначе прикоснуться к брендам, которые я могу себе позволить сейчас, все эти люксовые марки, одежду которых я надеваю на красные дорожки и на съемки. Думаю, первый мой опыт с модой - это когда я впервые участвовала в модной съемке. Помню, как стилист достал все эти прекрасные платья от брендов, о которых я даже и не слышала, и я подумала, сколько же существует разных незнакомых мне дизайнеров.
Какой у тебя был любимый дизайнер или бренд в детстве? Кто был для тебя особенным?
Я и не знала толком о модных дизайнерах, если не считать небольшие марки, которые я и так носила. Я начала узнавать что-то новое в этой области, когда мне было, наверное, десять. Какой у меня был любимый бренд? Мне нравилось что-то экстравагантное, вроде Prada или Chanel, ведь они так много значат, такие недосягаемые.
Расскажи о твоих отношениях со стилистом. Ты встретила ее на своих первых съемках и продолжила с ней работать?
Ну, Молли [Диксон] никогда не оденет меня во что-то, в чем я не буду чувствовать себя комфортно. Она всегда готова обсуждать со мной мой стиль и всегда старается придерживаться его. Знаете, многие люди хотят засунуть меня в одежду и сказать: «Да, вот это и носи, а теперь иди». Тебе ничего не дают даже сказать, и это пугает меня. Но Молли никогда не давит и не заставляет надевать вещи каких-то конкретных брендов. Она спрашивает: «Тебе это нравится? Это ты? Это твой стиль?» И, что бы я ни сказала, она все принимает, и это главная причина, по которой мы вместе.
Ты упомянула Prada и Chanel, сказала, что они недосягаемы. Что ты теперь чувствуешь, получив доступ в этот мир?
Сейчас все по-другому, у меня другие отношения с этими брендами. Я могу прикоснуться к этим вещам, пережить в них какой-либо опыт и просто носить их, поэтому они перестали быть недосягаемыми. Я стала понимать, что мода - это нечто большее, чем просто подобрать одну вещь к другой. Вещи можно миксовать, можно миксовать несколько разных стилей, можно вообще сойти с ума от этого. Но работает только то, в чем тебе по-настоящему комфортно.
Ты именно так можешь описать свой личный стиль? Комфорт?
Комфорт — это ключевое понятие, но я бы не стала ограничивать себя рамками какого-то одного стиля. Мне нравится пробовать самые разные вещи. Иногда я могу надеть что-то броское, иногда могу быть такой миленькой девочкой, могу быть шикарной. Зависит от того, как я себя ощущаю в этот день. Именно это так классно в моде — у тебя есть возможность примерить множество разных стилей. Я хочу пробовать все, пока одежда делает меня счастливой. Можно надеть девчачий топ с грубыми ботинками или еще чем-нибудь подобном, миксовать можно совершенно разные вещи.
Поговорим о веганстве. Когда ты приняла это решение?
Я веган вот уже два года, но мне совсем не кажется, что это большой срок. До этого я была вегетарианкой год. Я приняла это решение после того, как однажды сходила с другом в ресторан. Там был шведский стол, а на нем — целиком зажаренный поросенок. Это было ужасно. Меня так сильно это впечатлило, я поняла, что вот он — источник бекона, ветчины, свинины, которые я ела практически каждый день. И вот передо мной целое животное, и меня это совершенно выбило из колеи. Именно тогда я увидела связь между мясом и живым существом и что именно его я всякий раз кладу в рот. Так я решила перестать есть мясо. Думаю, со многими людьми так и происходит. В Америке есть мясо — это настолько нормально, что люди просто не замечают, что они едят. Но когда вы вдруг открываете глаза, то вас это потрясает. Так случилось со мной, и я стала вегетарианкой.
Как ваша семья это восприняла?
Я выросла в Техасе, где все вертится вокруг барбекю. Вся моя семья ела мясо, это было в порядке вещей, да и я ничего не замечала и думала, что так оно и должно быть. Как я уже сказала, я и раньше пыталась стать вегетарианкой — в 11 или 12 — и продержалась неделю, но потом к нам в гости пришла знакомая семья. Они заметили, что я не ем мясо, и говорят: «Эй, ты же не собираешься промывать нам мозги своим вегетарианством?» И я такая: «О черт, я что, теперь такая странная?» И оставила эту идею, типа: «Это как-то дико! Я должна есть мясо». Все это остановило меня, и я тогда не стала вегетарианкой, но теперь веганство превратилось в серьезную тему, и думаю, люди стали больше понимать. Моя семья поддерживает меня на 100%. Поначалу они не понимали, но теперь они на моей стороне, и, думаю, один из моих братьев стал вегетарианцем именно поэтому. Мама тоже на какое-то время отказалась от мяса. Так приятно знать, что ты вдохновляешь других на что-то хорошее.
А к веганству ты обратилась после съемок в «Стеклянном замке» с Вуди Харрельсоном?
Когда я была просто вегетарианкой, не веганом, мои друзья не думали об этом как о чем-то суперстранном. А тогда один мой друг сказал: «Ты только не вздумай веганствовать!» А я такая: «Веганствовать? Да ты что, нет, конечно, никогда». Год спустя я снималась с Вуди Харрельсоном, и на площадке было целых три вегана. И вот я соприкоснулась с этим образом жизни и вдруг оказалась в совершенно другом пространстве. Я вдруг посмотрела на веганство и на то, что это на самом деле такое, под новым для меня углом. Меня это вдохновило, и я поняла, что да, веганство было какой-то суперстранной и дикой вещью, но больше это не так. Я начала смотреть документальные фильмы и увидела, что не только мясная индустрия приносит животным страдания. Производство яиц и молока тоже. Существует столько продуктов животного происхождения, которые попадают в наш ежедневный рацион, а мы даже не замечаем. Поэтому я переключилась на другой образ жизни, и это оказалось просто, потому что на тот момент от мяса я уже отказалась. То есть требуется время, чтобы окончательно перестроиться, и я всегда говорю, что если вы думаете сократить потребление мяса и стать веганом, перейти на холодную индейку тоже будет довольно тяжело. Для кого-то это работает, но я понимаю, что такой отказ не каждому по силам, особенно в регионах, где приходится есть мясо, чтобы выжить. Но в Америке у нас есть выбор и возможности, мы без труда можем выбирать, что есть, а что нет. У нас море разных опций и ресурсов. Поэтому да, если вы раздумываете над тем, свести ли потребление мяса к нулю, то смело делайте это, но начните, наверное, с одного дня в неделю, а потом постепенно увеличивайте количество таких дней. Все это пойдет вашему телу только на пользу.
Для тебя это как-то связано еще и с тем негативным воздействием, которое мясная индустрия оказывает на окружающую среду?
Сначала я стала вегетарианкой, а потом и веганом исключительно ради животных. Для меня это была самая очевидная причина. Кто-то делает это ради своего здоровья, многие - ради животных, но, как вы сказали, окружающая среда может стать еще одним «за» в пользу веганства. Многие ничего не знают об этом, да и я не знала, пока не посмотрела документалку на эту тему и не подумала: «Ого, я теперь еще больше горжусь тем, что я веган». Знаете, люди часто говорят мне: «Эй, я же всего лишь один отдельно взятый человек, что я один могу сделать? Чего может достичь один человек, став веганом?» Меня это расстраивает, ведь мне тоже часто говорили, что я никому не помогаю, а я отвечала: «Нет, помогаю». Я вдохновляю других. Я вдохновила мою маму, моего брата и многих друзей, и чем больше людей ты вдохновляешь, тем больше все меняется. И это напрямую относится к защите окружающей среды. Люди говорят: «Я просто один человек, что я могу с этим поделать? Что изменится, если я стану быстрее принимать душ? Пользоваться автомобилем вместе с кем-то? Перерабатывать отходы? Что все это изменит?» Но если все будут так думать, никто никогда ни к чему не придет и действительно ничего не изменится.
Старшие всегда говорят: «Вы, миллениалы и поколение Z, эгоисты и думаете только о себе». Но ведь если ты делаешь что-то для себя и это вдохновляет других людей, это становится движущей силой, потому что другие видят в тебе отражение себя самих. Именно поэтому молодые активисты в наши дни так сильно отличаются от активистов 30 лет назад.
Думаю, мое поколение понимает, какие перемены необходимы для нашего будущего. Мы четко видим, что нужно сделать, и поэтому мы такие сильные. Мы используем свои голоса и стоим за то, во что верим, потому что мы страстно хотим перемен и того будущего, которое наступит благодаря ним.
А как ты относишься к выборам?
Очень хорошо! Когда ты младше, у тебя просто есть разные взгляды и убеждения и страсть, но, когда ты получаешь право голоса, ты получаешь настоящую власть. Поэтому да, я считаю, что это очень круто.
Помню, как я первый раз пошла голосовать, это было так волнительно. Это было рано утром, и в участке собралось столько людей. Помню, чувствовала себя частью всего человечества.
Это к нашему разговору о том, что якобы один человек ничего не может изменить. Я слышала, как люди говорят, что зачем нужно голосовать, один мой голос ничего не изменит. Но опять-таки, если все так будут думать, мы никогда ни к чему не придем. Каждый должен вносить свой вклад.
Как изменились твои взгляды на славу с тех пор, как ты начала сниматься? Часто люди думают, что быть знаменитым и быть успешным это одно и то же. Что скажешь?
Не думаю, что эти два понятия равны. Лично я считаю себя успешной в областях жизни, никак не связанных с актерством. Я — старшая сестра, я — дочь, я — друг. Я больше чем просто актер. Я добилась успеха в других вещах. Думаю, связь славы и успеха многое упрощает для людей. Типа у нее миллионы подписчиков в инстаграме, и она успешная. Да у тебя может быть хоть 20 миллионов подписчиков и огромный список проектов, но это не обязательно сделает тебя счастливым. Конечно, у тебя может быть блестящая карьера, это прекрасно, это, безусловно, может многих людей сделать счастливыми, но счастья нужно искать и в других сферах жизни, не связанных с работой. В этом ведь есть смысл?
Заниматься тем, что страстно любишь, это невероятная радость. Не думаю, что все это понимают.
Именно. Многие думают: «О, чтобы добиться в жизни успеха, мне нужны деньги. Если у меня будут деньги, я буду успешным и счастливым». Да, деньги приносят множество классных бонусов, но, если ты не любишь то, чем занимаешься и не отдаешься этому со всей страстью, из этого не получится ничего и ты не будешь доволен своей жизнью.
Ты не так много времени проводишь в инстаграме, как большинство твоих сверстников.
У меня совсем не такие отношения с соцсетями, как у моих ровесников. До того, как вокруг меня поднялся такой шум в социальных сетях, я могла очень много зависать в приложениях, даже не делая посты. Я могу иногда что-нибудь выложить, не каждую секунду каждого дня. У меня есть и личная жизнь. Я за то, чтобы наслаждаться моментом и проживать его в реальности, смотреть на все своими глазами, а не через камеру. Не люблю постоянно все фотографировать. Когда на меня начали подписываться в инстаграме, было приятно, что столько людей любят сериал. Но это все открыло доступ для такого негатива, что можно просто сойти с ума. Поэтому я стараюсь не очень часто туда заходить. У меня по-прежнему есть аккаунт, и я выкладываю туда то, чем хочу поделиться с фанатами, и я комментирую фото, но я не тот человек, который постоянно скроллит ленту, потому что так ты попадешь под шквал негатива и драмы. Я считаю, что для моего же морального здоровья этот негатив лучше свести к минимуму. Я могу быть счастливой и продуктивно работать, если у меня чистая голова. Нет ничего хуже, чем отправиться на ужин с друзьями или семьей и пытаться разговорить людей, уткнувшихся в телефоны. Со мной такое случилось однажды, все мои друзья зависли в телефонах, а я сижу, оглядываюсь по сторонам и говорю: «Мы что, серьезно вот до этого докатились?» Я даже не могу поговорить с друзьями! Очень важно сделать паузу и шаг назад. И не только подписчики и всякие другие штуки привели меня к таким взглядам на соцсети. Когда мне было 12, я потеряла в самолете телефон, и новый мне купили только в 13 или около того. Дело было не в том, что родители взбесились из-за того, что я потеряла старый, я просто не крутилась вокруг них, чтобы мне купили новый. Мне нормально без телефона. Я телефон постоянно теряю. И спокойно даю ему разрядиться, потому что мне нравится без телефона. Здорово просто погружаться в реальную жизнь и наслаждаться ей, глядя на все глазами, а не через экран.
Забавно, у меня ведь в детстве не было мобильника, но сегодня я стала именно тем человеком, который не может без него жить. Не так давно я стала делать регулярные паузы с соцсетями, и это очень хорошо.
Если я захожу в соцсети, то только с какой-то целью — поговорить с друзьями, с которыми давно не общалась, или с фанатами, посмотреть их творчество, которое они мне присылают. Видеть фанатов со всего света — просто невероятно. Это светлая сторона соцсетей, но под ней много подводных камней. Поэтому важно сохранять баланс.
Какие у тебя отношения с интернетом в целом? Лично я просыпаюсь и первым делом проверяю все социальные сети и не могу представить, какой бы жизнь была без них.
В жизни столько маленьких прекрасных моментов, которые люди упускают, погрузившись в телефон, и важно это понимать. Помню, как я зависла в телефоне, а моя маленькая сестра говорит: «Сэди, Сэди, пойдем играть, давай веселиться». А я ей: «Да, хорошо, сейчас, еще секунду». Потом я вдруг думаю: «Стоп, что я вообще делаю?» У сестры нет телефона, она не приклеена к экрану, как большинство из нас. И у нее совершенно свежий взгляд на все. И тогда я подумала: «Да, сейчас я выйду на улицу с моей сестрой и буду играть и просто наслаждаться этим чудесным днем». Именно такие моменты мы теряем, уткнувшись в телефон. Поэтому я убираю свой и могу по несколько дней ходить без него. Это освежает меня. Это очень важно.
Ты ведешь дневник, занимаешься творчеством?
Я вела дневник, когда была младше, но сейчас только изредка делаю какие-то заметки. Я не художник, рисовать не умею. Вот мы это и разъяснили, а то все все время спрашивают.
Может, ты могла бы делать какие-то абстрактные штуки.
Я калякаю на всем, что под руку попадается, когда мне скучно. Бывают моменты, когда я задумаюсь о чем-то и записываю это. Или сестра скажет что-то потрясающее, тогда я это тоже запишу, потому что о таких вещах я хочу помнить вечно.
Какую книгу ты прочитала последней?
Обычно я такое не читаю, но только что я прочла «Распоряжалкина» Тины Фей, мне понравилось. Я очень смеялась, книга забавная. Мои любимые — «Великий Гэтсби», «О мышах и людях». Еще начала читать «Убить пересмешника», просто замечательная книга. До этого я читала Шекспира, но не буду врать, мне приходилось искать в интернете перевод. Вот честно: кто может читать Шекспира? Я не могу и не знаю, кто может. Мне нужен человек, который умеет читать Шекспира и хорошо его переводить. Когда я была младше, я пыталась читать все эти книги, но вообще не понимала, о чем там речь. Теперь у меня уходит на это какое-то время - зависит от того, что за книга и каким языком она написана. Я прочла «Юлия Цезаря» и «Сон в летнюю ночь», но это было непросто. Мне по-своему очень нравится классическая литература, читать ее — своего рода испытание, и истории в ней интереснее, чем те, которые писатели предлагают сейчас. Какое-то время я сходила с ума по «Голодным играм», для меня они стали чем-то очень важным.
Они очень классные, я почти кричала в метро, когда читала эту книгу! Скажи, а что ты почувствовала, когда тебя пригласили поучаствовать в шоуUndercover?
Это было здорово, абсолютно новый опыт. Я такого раньше никогда не делала, да и не думала, что буду делать. И никто тебя к такому особо не готовит. Я просто пришла, вокруг высоченные модели, а я понять не могла, что я тут делаю. Но вот я вышла на подиум, и энергия захлестнула меня, и это было очень круто. Если вы любите моду, а я люблю, то быть на показе — уже радость. Познакомиться с дизайнером, узнать, как кропотливо он работал над коллекцией и какое это особенное чувство — смотреть, как он одевает моделей в свои вещи. И все это — в п&