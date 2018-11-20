Котомания: специальный проект Louis Vuitton и BURO

Лучше кошек могут быть только сумки с кошками - в этом уверены стилист Грейс Коддингтон и креативный лиректор Louis Vuitton Николя Жескьер. Вместе они создали невероятно трогательную коллекцию аксессуаров с животными - ее главными героями стали кошки Грейс Пампкин и Бланкетт, а также лабрадор Леон, питомец Николя Жескьера. Теперь их изображения украшают сумки, портмоне, брелки и шарфы. Вдохновившись этим сотрудничеством, мы решили встретиться с пятью заядлыми алматинскими кошатницами, чтобы заснять их жизнь и узнать побольше о них и их питомцах. Бонусом задали вопросы и их животным - и они даже нам ответили! В проекте приняли участие певица Dequine и кот Корней, архитектор Диана Батырбаева и кот Кадыров, актриса Динара Бактыбаева и кошка Катара, дизайнер Элина Мусакулова и кот Тигран, а также пиарщик Айнура Сеитова и кот Антей.

Видео: Марина Карпыкова, Нуртас Сисекенов

Стиль: Анара Кукиева

Режиссер: Сергей Юн

Визаж и прически: Галия Бегеева

Сценарий: Катерина Милославская

Сет-дизайн: Айгерим Туменбай

Линейный продюсер: Жанетта Сабырова

Ассистенты: Айгерим Танатар, Карлыгаш Нурдильда