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Kazakhstan
Диана Батырбаева и Кадыров
Айнура Сеитова и Антей
Динара Бактыбаева и Катара
Данеля Садыкова и Корней
Элина Мусакулова и Тигран
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Диана Батырбаева и Кадыров
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Айнура Сеитова и Антей
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Динара Бактыбаева и Катара
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Данеля Садыкова и Корней
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Элина Мусакулова и Тигран
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Мода | Съемки

Котомания: специальный проект Louis Vuitton и BURO

Нашли пять заядлых кошатниц и засняли их семейную идиллию с питомцами

Текст: Buro247.kz


Лучше кошек могут быть только сумки с кошками - в этом уверены стилист Грейс Коддингтон и креативный лиректор Louis Vuitton Николя Жескьер. Вместе они создали невероятно трогательную коллекцию аксессуаров с животными - ее главными героями стали кошки Грейс Пампкин и Бланкетт, а также лабрадор Леон, питомец Николя Жескьера. Теперь их изображения украшают сумки, портмоне, брелки и шарфы. Вдохновившись этим сотрудничеством, мы решили встретиться с пятью заядлыми алматинскими кошатницами, чтобы заснять их жизнь и узнать побольше о них и их питомцах. Бонусом задали вопросы и их животным - и они даже нам ответили! В проекте приняли участие певица Dequine и кот Корней, архитектор Диана Батырбаева и кот Кадыров, актриса Динара Бактыбаева и кошка Катара, дизайнер Элина Мусакулова и кот Тигран, а также пиарщик Айнура Сеитова и кот Антей. 

 

Видео: Марина Карпыкова, Нуртас Сисекенов

Стиль: Анара Кукиева

Режиссер: Сергей Юн

Визаж и прически: Галия Бегеева

Сценарий: Катерина Милославская

Сет-дизайн: Айгерим Туменбай

Линейный продюсер: Жанетта Сабырова

Ассистенты: Айгерим Танатар, Карлыгаш Нурдильда 

 

Louis Vuitton
Аксессуары
Грейс Коддингтон
Николя Жескьер

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