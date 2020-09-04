Казахстанский стритвир и те, кто его делает

С самого основания мы рассказываем о казахстанской моде и дизайне - и за последние пять лет ландшафт сильно сменился. Кто-то ушел с арены, кто-то перезапустил бренд, в то же время появилось много новых имен, которые кардинально отличаются от дизайнеров предыдущего поколения. Сегодня мы решили рассказать о новых казахстанских марках, которые создают уличную одежду.

Useless

История марки началась с одного предмета - балаклавы. На его создание скейтеров Ивана Носачева и Тимура Имминиязова вдохновила китчевая эстетика подделок, первые примеры которой появились еще в 80-х годах в Гарлеме с подачи дизайнера Dapper Dan. В 1982 году он открыл свой бутик, где планировал продавать меха, но вместо этого начал создавать откровенные подделки с логотипами крупных брендов (вроде Gucci и Louis Vuitton), делая их нарочито вычурными. Это было ироничное пиратство самого экстравагантного толка. Так, свою первую балаклаву ребята сделали с классическим принтом Gucci. В Алматы дизайн не оценили, за все время было продано всего два предмета. После этого они решили выложить ее на Grailed - крупнейшей онлайн-платформе, продающей мужскую одежду. Там балаклава возымела неожиданный для самих ребята успех - ее заказывали около 70 раз, большей частью в Америку. Например, среди заказавших оказался российский продюсер White Punk, который просто написал Тимуру в личку. Тогда они решили продолжить дело, не ограничиваясь лишь одним предметом одежды. Сейчас у ребят можно найти несколько вариантов шортов из технологичной ткани, меняющей цвет под воздействием температур, лонглсливы с принтами, майки и кепки. В планах у основателей выпустить осеннюю коллекцию с брюками и жилетами, которая будет сделана в партнерстве с магазином Wallride.

Средний ценник - 20 000 тенге.

Clo

Clo - молодой казахстанский бренд, основанный Дианой Абиловой, Магамедом и Тамарой Хажалиевыми. Хотя ребята продолжают заниматься сторонними проектами, их деятельность всегда была так или иначе связана с дизайном и визуальным искусством. Для Дианы этот бренд стал не первым - несколько лет назад она с сестрой запускала марку аксессуаров Sezu. Clo (сокращенно от 'clothes' - "одежда") полностью посвящен одежде. Когда ребята только начинали, они отшивали все вещи самостоятельно за неимением ресурсов на ателье, а позже поняли, что это их особенность. Одежда производится в очень ограниченном количестве, вручную. По словам ребят, сейчас им будет важно сохранить эту концепцию - производить меньше, но качественнее, ориентироваться на небольшой круг людей, разделяющих идеи марки о вдумчивом потреблении, вневременном дизайне и отсутствии гендерных норм в одежде. Их одежда не напоминает классический стритвир - скорее, это основа современного базового гардероба нейтральных оттенков. Но, учитывая как размываются рамки каждого стиля в одежде, именно это можно считать сегодня одной из разновидностей базовой одежды.

Средний чек: 25 000 тенге

Factory Apparel

Factory Apparel - магазин казахстанских дизайнеров, который запустился в 2019 году. Его основательница Яна Метленко всегда ищет молодых и еще малоизвестных дизайнеров, и за полтора года магазин стал стартовой площадкой для многих марок (в том числе и для Clo, например). Но несколько месяцев назад Яне пришла идея создать лимитированную капсулу от магазина в коллаборации с художником. Для первой коллекции, которую было решено назвать "Факап 2020", дизайн разработал Саша Приходько. В нее вошли классические базовые предметы - футболки, худи, велосипедки и поясные сумки в черно-белой расцветке. Капсула моментально разлетелась, и сейчас Яна планирует делать дропы каждый сезон - уже к осени будет готова вторая коллекция EtOH с художником Тахиром Яхьяровым. Планируется, что помимо стритвира, в нее войдет и верхняя одежда.

Средний чек: 20 000 тенге