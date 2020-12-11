«Разве цель искусства не заключается в том, чтобы полностью скрыться за впечатлением, производимым красотой, исключительно для отрады глаз?», - спрашивает поэт и коллекционер Марк Пети в книге «Отражение вечности», посвящённой 100-летней годовщине Дома Van Cleef & Arpels. Это он рассуждает о легендарной оправе The Mystery Setting - невидимой закрепке камней на золотых рельсах, которые можно разглядеть только с оборотной стороны украшений. С внешней стороны их не видно. Создается впечатление, что изделие "сплетено" из драгоценных камней.

Новый проект посвящён 12 героиням, каждая из которых уникальна – в своих взглядах, целях, устремлениях и надеждах. Раскрыть каждую грань их натуры, а также дать им источник сил и вдохновения – этой целью задались создатели проекта "Искусство красоты". Ведь именно благодаря особенностям их характера каждое украшение оживает и обретает свою историю и неповторимость.

В поддержку проекта была выпущена книга "Искусство красоты", а музыкальное сопровождение для ролика написал французский композитор Роберт Зиганшин. "Симфоническое звучание хорошо сочетается с благородством и нежностью персонажей. Чтобы добавить интимности, я старался использовать не весь оркестр, а небольшой камерный инструментальный состав. Волшебные арфа и челеста звучат на протяжении всего трека. Глубины добавляет виолончель. К ним иногда подключается маримба. На моменте аквариума с рыбкой, около двух секунд, звучит ханг – это моя любимая находка – создаётся впечатление, что звук идет прямо изнутри этого сосуда с водой", - рассказал композитор.