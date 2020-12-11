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\"Искусство красоты\" – специальная съемка Van Cleef & Arpels в Казахстане

Мода | Съемки

"Искусство красоты" – специальная съемка Van Cleef & Arpels в Казахстане

Текст: Катерина Милославская


«Разве цель искусства не заключается в том, чтобы полностью скрыться за впечатлением, производимым красотой, исключительно для отрады глаз?», - спрашивает поэт и коллекционер Марк Пети в книге «Отражение вечности», посвящённой 100-летней годовщине Дома Van Cleef & Arpels. Это он рассуждает о легендарной оправе The Mystery Setting - невидимой закрепке камней на золотых рельсах, которые можно разглядеть только с оборотной стороны украшений. С внешней стороны их не видно. Создается впечатление, что изделие "сплетено" из драгоценных камней.

Новый проект посвящён 12 героиням, каждая из которых уникальна – в своих взглядах, целях, устремлениях и надеждах. Раскрыть каждую грань их натуры, а также дать им источник сил и вдохновения – этой целью задались создатели проекта "Искусство красоты". Ведь именно благодаря особенностям их характера каждое украшение оживает и обретает свою историю и неповторимость. 

В поддержку проекта была выпущена книга "Искусство красоты", а музыкальное сопровождение для ролика написал французский композитор Роберт Зиганшин. "Симфоническое звучание хорошо сочетается с благородством и нежностью персонажей. Чтобы добавить интимности, я старался использовать не весь оркестр, а небольшой камерный инструментальный состав. Волшебные арфа и челеста звучат на протяжении всего трека. Глубины добавляет виолончель. К ним иногда подключается маримба. На моменте аквариума с рыбкой, около двух секунд, звучит ханг – это моя любимая находка – создаётся впечатление, что звук идет прямо изнутри этого сосуда с водой", - рассказал композитор.

"Искусство красоты" – специальная съемка Van Cleef & Arpels в Казахстане (фото 1)
"Искусство красоты" – специальная съемка Van Cleef & Arpels в Казахстане (фото 2)
"Искусство красоты" – специальная съемка Van Cleef & Arpels в Казахстане (фото 3)
"Искусство красоты" – специальная съемка Van Cleef & Arpels в Казахстане (фото 4)
"Искусство красоты" – специальная съемка Van Cleef & Arpels в Казахстане (фото 5)
"Искусство красоты" – специальная съемка Van Cleef & Arpels в Казахстане (фото 6)
"Искусство красоты" – специальная съемка Van Cleef & Arpels в Казахстане (фото 7)
"Искусство красоты" – специальная съемка Van Cleef & Arpels в Казахстане (фото 8)
"Искусство красоты" – специальная съемка Van Cleef & Arpels в Казахстане (фото 9)
"Искусство красоты" – специальная съемка Van Cleef & Arpels в Казахстане (фото 10)
"Искусство красоты" – специальная съемка Van Cleef & Arpels в Казахстане (фото 11)
"Искусство красоты" – специальная съемка Van Cleef & Arpels в Казахстане (фото 12)

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