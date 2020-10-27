Поиск

Kazakhstan
Ищи меня в деревне: съемка читателей BURO. Kazakhstan

Мода | Съемки

Ищи меня в деревне: съемка читателей BURO. Kazakhstan

Текст: Buro247.kz


Рубрика "Съемка читателей BURO. Kazakhstan" пополняется. Сегодня делимся работой фотографа Кэт Белой. 

Фотоистория собрана из идеализированных воспоминаний команды о времяпрепровождении в юности на даче. Когда девушки обследовали чердаки и шкатулки бабушек в поисках реликвий, наряжались во все, что подвернется под руку и делали необычный макияж. Авторы вдохновлялись эстетикой Gucci при Александро Миккеле, его сочетанием принтов и переосмыслением вещей «из бабушкиного сундука». Для лучшей передачи атмосферы прошлого было использовано множество винтажных вещей и украшений, а часть фотографий сняли на пленочный фотоаппарат. 

"Несколько камер, резиновые сапоги, лампа, имитирующая свет ночного фонаря, и все курятники и огороды в деревне. Оказалось, что деревенская жизнь начинается задолго до рассвета и заканчивается намного раньше городской. Уезжая домой поздней ночью, мы точно знали, что смогли повторить и запечатлеть тот самый день в деревне из нашей юности", - делится впечатлениям о процессе автор съемки. 

Если вы хотите, чтобы ваша фотосессия была опубликована на BURO. Kazakhstan, прочитайте условия публикации в этой статье и высылайте нам свои работы.

Ищи меня в деревне: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 1)
Ищи меня в деревне: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 2)
Ищи меня в деревне: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 3)
Ищи меня в деревне: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 4)
Ищи меня в деревне: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 5)
Ищи меня в деревне: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 6)
Ищи меня в деревне: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 7)
Ищи меня в деревне: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 8)
Ищи меня в деревне: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 9)
Ищи меня в деревне: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 10)
Ищи меня в деревне: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 11)
Ищи меня в деревне: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 12)
Ищи меня в деревне: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 13)
Ищи меня в деревне: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 14)
Ищи меня в деревне: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 15)
Ищи меня в деревне: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 16)
Ищи меня в деревне: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 17)

Ищи меня в деревне: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 18)
Ищи меня в деревне: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 19)
Ищи меня в деревне: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 20)

Директор и фотограф: Кэт Белая @cat_belaya

Макияж: Маша @masha.stylist

Стилист: Наталия @mznts

Модель: Валерия @valeriyakorelskaya

Одежда: @golitsyn_vintage

Статьи по теме

Подборка Buro 24/7

TranSItion или переход: съемка читателей BURO. Kazakhstan
Классика Ренессанса и все оттенки картин Руссо: съемка читателей BURO. Kazakhstan
Три девушки и одна махалля: съемка читателей BURO. Kazakhstan

Оставьте комментарий

Больше