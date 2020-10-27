Ищи меня в деревне: съемка читателей BURO. Kazakhstan

Рубрика "Съемка читателей BURO. Kazakhstan" пополняется. Сегодня делимся работой фотографа Кэт Белой.

Фотоистория собрана из идеализированных воспоминаний команды о времяпрепровождении в юности на даче. Когда девушки обследовали чердаки и шкатулки бабушек в поисках реликвий, наряжались во все, что подвернется под руку и делали необычный макияж. Авторы вдохновлялись эстетикой Gucci при Александро Миккеле, его сочетанием принтов и переосмыслением вещей «из бабушкиного сундука». Для лучшей передачи атмосферы прошлого было использовано множество винтажных вещей и украшений, а часть фотографий сняли на пленочный фотоаппарат.

"Несколько камер, резиновые сапоги, лампа, имитирующая свет ночного фонаря, и все курятники и огороды в деревне. Оказалось, что деревенская жизнь начинается задолго до рассвета и заканчивается намного раньше городской. Уезжая домой поздней ночью, мы точно знали, что смогли повторить и запечатлеть тот самый день в деревне из нашей юности", - делится впечатлениям о процессе автор съемки.

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