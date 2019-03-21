BURO x H&M: выше облаков

"Посмотри на мир. Он куда удивительнее, чем сны", – писал Брэдбери. Этой весной BURO вместе с H&M отправляется в большое путешествие. Команда шведского бренда – в пустыню в Аризоне, а наша команда – на родные горные высоты, которые лишают дара речи даже самого привередливого странника. Задумали – сделали. Набив рюкзаки, захватив термосы с чаем, снегоступы и трекинговые палки, две очарованные путешественницы поднялись на высоту 3200 метров над уровнем моря.

Поднялись налегке – в одежде из новой коллекции H&M Studio, которая поступила в продажу сегодня. Платья-туники на кулисках и худи с радужными узорами, купальники, летящие блузы и юбки, напоминающие парео с анималистичным принтом, сверкающие пайетками юбки, мандаринового оттенка свитера и топы – уникальная комбинация трендовых и практичных, повседневных вещей.

Арт-директор: Марина Карпыкова

Видео: Нуртас Сисекенов

Фотограф: Марина Карпыкова

Стиль: Анара Кукиева

MUAH: Ильмира Токмагамбетова, Эльвира Ахметова

Модели: Иванка Карпачева, Даяна Чегилбаева