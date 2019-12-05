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Мода | Съемки

Под пеленой: как будут выглядеть алматинцы через несколько лет

Текст: Buro247.kz


За последние лет 5 каждый алматинец ощутил на себе последствия вдыхания загрязненного воздуха. Аллергия, заболевания дыхательных путей и другие многочисленные проблемы со здоровьем так или иначе проявились у всех. От серой пелены не спастись уже даже жителям верхней части Алматы – частички городской пыли были обнаружены и на первом уровне Шымбулака. Самое страшное, что над последствиями экологической катастрофы придётся работать ещё очень и очень долго – не только правительству, но и нам самим. Менять привычки, пересаживаться с личных автомобилей на общественный транспорт, привыкать к более высоким счетам за отопление. Если же не будет совершено масштабных действий по решению этой проблемы, респираторная маска станет повседневным аксессуаром каждого алматинца – таким, как ключи или мобильный телефон. Вместе с казахстанскими дизайнерами мы представляем, как будут выглядеть алматинцы через несколько лет, если ситуация не изменится. Хотим ли мы такого будущего?

Под пеленой: как будут выглядеть алматинцы через несколько лет (фото 1)

Под пеленой: как будут выглядеть алматинцы через несколько лет (фото 2)

Под пеленой: как будут выглядеть алматинцы через несколько лет (фото 3)

Под пеленой: как будут выглядеть алматинцы через несколько лет (фото 4)

Под пеленой: как будут выглядеть алматинцы через несколько лет (фото 5)

Под пеленой: как будут выглядеть алматинцы через несколько лет (фото 6)

Под пеленой: как будут выглядеть алматинцы через несколько лет (фото 7)

Под пеленой: как будут выглядеть алматинцы через несколько лет (фото 8)

Под пеленой: как будут выглядеть алматинцы через несколько лет (фото 9)

Под пеленой: как будут выглядеть алматинцы через несколько лет (фото 10)

Под пеленой: как будут выглядеть алматинцы через несколько лет (фото 11)

Под пеленой: как будут выглядеть алматинцы через несколько лет (фото 12)

Под пеленой: как будут выглядеть алматинцы через несколько лет (фото 13)

Под пеленой: как будут выглядеть алматинцы через несколько лет (фото 14)

Под пеленой: как будут выглядеть алматинцы через несколько лет (фото 15)

Под пеленой: как будут выглядеть алматинцы через несколько лет (фото 16)

Под пеленой: как будут выглядеть алматинцы через несколько лет (фото 17)

Фотограф и арт-директор: Марина Карпыкова

Стилист: Катерина Милославская

Визажист: Галия Бегеева

Линейный продюсер: Айгерим Танатар

Модели: Лия Альмухамедова, Рин Рользинг

Одежда: Ainur Turisbek, Kirpi, Salta, Urban Whisper, Primavera, Zherebtsov

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