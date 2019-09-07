Back to office: может ли офисный дресс-код быть стильным

Сентябрь – начало не только школьных занятий, но и нового корпоративного сезона. Сотрудники крупных компаний возвращаются из августовских отпусков, чтобы с новыми силами взяться за крупные проекты. Если вы – из среды "белых воротничков", готовы поспорить, что костюм-двойка и рубашка для вас как вторая кожа. Между тем, за последние годы офисный дресс-код претерпел множество изменений, стал более расслабленным, интересным и живым. Модные бренды с пониманием относятся к нуждам офисных сотрудников, и сегодняшние бизнес-коллекции гораздо разнообразнее своих предшественников. Вместе с Esentai Mall и сервисом Personal Shopping Service мы решили поговорить с пятью менеджерами корпоративного сектора и узнали, как они одеваются на работу, и что влияет на их повседневный выбор одежды.

Салтанат Сулейменова, старший менеджер по корпоративным финансам "Исткомтранс"

Как говорится: «Встречают по одёжке, а провожают по уму», и я согласна с этим утверждением. При первом знакомстве для меня важно рассмотреть в человеке личность, но это сложно сделать, если его внешний вид отталкивает. И каким бы ни был хорошим человек, сначала общество смотрит на то, как он выглядит, и только потом на то, кем он является. Поэтому важными вещами в образе становятся макияж, личная гигиена и, конечно, одежда и умение её подобрать. Это правило распространяется на всех – как на бизнесвумен, так и на студентку, которая пытается устроиться на работу.

Для меня очень важно выглядеть уверенно 24/7. По личному опыту могу сказать, что хорошо и презентабельно одетый бизнесмен зарабатывает больше бизнесмена в бесформенной одежде из масс-маркета. У меня есть собственный success dress – это брюки-клеш и классический приталенный жакет. В нём я чувствую себя на все 100 %.

У нас на работе не самый строгий дресс-код, есть возможность поэкспериментировать со своим образом. Для меня важно играть цветами, всегда хочется выглядеть по-разному и использовать свой гардероб по максимуму. Мой главный имиджмейкер – это моя мама. Недавно пересматривала детские фотографии и могу точно сказать, что вкус у неё отменный. Я до сих пор обращаюсь к ней за советом. Ей удается подобрать свои образы так, что она всегда выглядит в них моложе своих лет.

Вещей много, а надеть нечего – с этой извечной женской проблемой, кажется, знакомы все. Считаю, что помощь имиджмейкера – хорошая возможность для человека, который так и не сумел найти подходящий образ для себя. Поэтому мой совет для тех, кто в поиске своего образа – обращайтесь к специалистам Personal Shopping Service. Вы сэкономите бесценное время на шопинг и создадите свой неповторимый образ.

Например, мои знакомые положительно отзываются об услуге Personal Shoping Service. В основном у каждого бренда есть консультанты, которые ограничиваются исключительно своими товарами. А здесь уже выход на другой уровень. Также я хорошо отношусь к брендам Esentai Mall – особенно хотелось бы выделить бренд Sergio Rossi. Их обувь – изящная, утонченная, сексуальная. Также мне нравится Prada – бренд считается культовым и имеет огромный вес в мире высокой моды.

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Ева Антимова, директор по продажам и маркетингу Level 8

Правильный костюм – это важный элемент образа, он формирует привычку к самоорганизации. В костюме ощущаешь себя по-другому – более собранным, серьезным. Хорошо подобранный стильный костюм позволяет произвести правильное впечатление при первом знакомстве в первые же несколько секунд. Например, на важные встречи и в любые важные моменты я люблю надевать винтажный брючный костюм Gianfranco Ferre, он достался мне от мамы. В нём я чувствую себя особенно уверенно.

Так как большую часть своего дня я провожу на встречах с клиентами, соблюдение дресс-кода – необходимость. Но лично для меня также важно чувствовать себя максимально уверенно и комфортно. Бизнес-стиль подразумевает строгие рамки, но я всегда стараюсь внедрять «свои» детали – будь то массивные серьги или грубые ботинки с маленьким черным платьем и жакетом.

В Esentai Mall можно воспользоваться услугой имиджмейкера в пространстве Personal Shopping Service. Это суперудобно – профессионалы собрали мне образ всего за час.

У меня нет ориентиров в модном мире – сейчас в диджитал-среде слишком много инфлюенсеров. Раньше ею однозначно была принцесса Диана. Но я люблю вдохновляться людьми, которые меня окружают. Иногда, прогуливаясь по скверу Esentai Park, я люблю просто смотреть на людей, подмечать детали в их образах.





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Никита Шарапов, специалист по корпоративному налогообложению Ernst&Young

Хороший внешний вид – признак образованности, опрятности, тонкого вкуса. Встречают, как говорится в пословице, по одёжке. Более того, и провожать могут также по одежде, так как в Казахстане внешний вид – часть этикета.

Лично мне опрятный внешний вид помогает чувствовать себя увереннее. Не зря большинство бизнесменов даже на радиовещания приходят в строгих костюмах, хотя их никто не собирается снимать на камеру. Образ помогает держать себя, вести разговор, правильно и четко излагать свои мысли. Одежда, несомненно, влияет на первое впечатление о человеке. «Удачливого» костюма у меня нет, так как не верю в такие приметы. Ты можешь преуспеть в деле и без него, ведь одним из основных факторов успеха является то, как ты себя преподнесешь, какие идеи предложишь, а костюм может лишь дополнить образ успешного человека.



В нашей компании строго подходят к дресс-коду. С понедельника по четверг брюки и рубашка – обязательны. В пятницу можно прийти в джинсах, но всё же лучше придерживаться формального стиля.



Я никогда не пользовался услугой стилиста-имиджмейкера. Мне кажется, такая услуга подойдет тем, у кого чрезмерно насыщенный график, а также тем, у кого есть персонал в подчинении. Необходимо понимать, что чем выше у тебя социальный статус, тем опрятнее и элегантнее ты должен выглядеть. Если ты отличный управленец, люди всегда потянутся за тобой, но привлекательный внешний вид добавит тебе баллов.

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Динара Гужавина, фрилансер, co-worker Level 8

Одежда для меня - способ перевоплотиться, почувствовать себя уверенней. Когда ты знаешь, что круто одет - это придает уверенности в себе и своих силах. Помню, когда впервые узнала эту магию переодевания. Я смотрела сериал «Форс-мажоры», и мне захотелось стать похожей на них. Я надела рубашку, костюм-двойку. Не знаю как, но после этого день стал намного продуктивнее, я успела гораздо больше дел. С тех пор у меня есть любимый жакет, который я всегда выбираю в важные моменты, он дает мне ощущение boss lady. На важные встречи и презентации я всегда выбираю рубашку и брюки мужского кроя. Такой стиль дает ощущение власти.



Я не пользуюсь услугами имиджмейкера на регулярной основе, но один раз нам с сестрой предложил свою помощь стилист в бутике. Мне нравится, что стилист иногда предлагает тебе такую вещь, которую ты бы никогда в жизни не выбрал. Ты ее примеряешь, и оказывается, что на тебе она смотрится совершенно по-другому. Сейчас я перехожу на минималистичный подход к одежде, и мне кажется, что имиджмейкер смог бы собрать для меня универсальные key pieces, которые легко сочетаются между собой и не надоедают в течение недели.



Так как я сейчас занимаюсь фрилансом, я могу одеваться как хочу, но чаще всего предпочитаю брюки, рубашки и жакет. Как я уже говорила, на важные встречи я предпочитаю более формальный и маскулинный стиль. Строгий офисный стиль помогает настроиться на рабочую волну.

Среди моих любимых брендов - Zadig & Voltaire, Sandro, Acne Studios. У меня нет модных ориентиров как таковых, но я люблю следить за стилем сестер Олсен и Канье Уэста. А чаще всего меня вдохновляют новые города и их жители.

Узнать больше о проекте и подобрать образы можно здесь.

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Марат Оспан, начальник операционного управления банка Al Hilal Bank

Первые несколько секунд дают возможность человеку произвести первое впечатление. Выглядеть опрятно, аккуратно и элегантно - это проявление уважения к себе и к окружающим тебя людям. В моей компании сотрудники придерживаются классического офисного стиля, но даже в этих рамках есть возможность выразить свою индивидуальность. Все-таки личность не спрятать за строгим костюмом.



Я ранее никогда не пользовался услугами имиджмейкера, но поддерживаю это направление. Внешний вид - важная часть нашей повседневной жизни, почему бы не воспользоваться услугами профессионалов Personal Shopping Service? Это то же самое, что прием у врача или банковского менеджера.

Я сам придерживаюсь классического стиля в одежде, также мне импонирует стиль итальянцев. Из любимых брендов в Esentai Mall я могу выделить Louis Vuitton и TOD's.

Узнать больше о проекте и подобрать образы можно здесь. Записаться на сессию с fashion-стилистом можно по номеру 8701 201 7020.