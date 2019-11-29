Королевы сердец: как выглядят и о чем думают казахстанские драг-квин

Этот год можно без сомнений назвать годом драг-культуры. Метрополитан-музей в сотрудничестве с журналом Vogue посвятил ежегодный бал института-костюма эстетике кэмпа - искусству всего чрезмерного, карикатурного, немного гротескного, и образ драг-квин стал одним из главных референсов. Также, одним из со-хостов бала Met Gala стал Ру Пол - один из самых известных драг-квин в мире, певец, телеведущий и основатель драг-шоу RuPaul Drag Race. Сегодня драг-квин - влиятельные персонажи поп-культуры, они появляются на обложках журналов (не мейнстримных, но все же), активно делают коллаборации, создают свои линии косметики и активно продвигают эту эстетику в массы.



Сама культура шоу с переодеваниями существует с конца 19 века. Основная задача дрэг-квин - создание шоу, завязанного на танцах, песнях, пародии. Чаще всего драг-квин выступают как селебрити-имперсонаторы - то есть, они включают в номера произведения известных артистов. Это могут быть и камерные барные шоу и масштабные театральные представления. Своя дрэг-культура была и в Казахстане - например, те, кто застал существование клуба Spartacus в 90-х годах в Алматы, видели выступления первого казахстанского травести-артиста Сергея Дулесова. Чуть позже появляются клубы Real, "НЗ" в нулевых и десятых - "69", Monroe, L'amour, "Бомонд" и другие, где выступления драг-квин являются обязательной частью программы. Мы поговорили с двумя драг-квин, которые выступают сегодня в алматинских клубах и узнали, что они думают о своей профессии, ее перспективах и опасениях, связанных с ней.