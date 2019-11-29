Королевы сердец: как выглядят и о чем думают казахстанские драг-квин
Пообщались с казахстанскими травести-дивами, узнали об их работе, увлечениях и стремлениях
Этот год можно без сомнений назвать годом драг-культуры. Метрополитан-музей в сотрудничестве с журналом Vogue посвятил ежегодный бал института-костюма эстетике кэмпа - искусству всего чрезмерного, карикатурного, немного гротескного, и образ драг-квин стал одним из главных референсов. Также, одним из со-хостов бала Met Gala стал Ру Пол - один из самых известных драг-квин в мире, певец, телеведущий и основатель драг-шоу RuPaul Drag Race. Сегодня драг-квин - влиятельные персонажи поп-культуры, они появляются на обложках журналов (не мейнстримных, но все же), активно делают коллаборации, создают свои линии косметики и активно продвигают эту эстетику в массы.
Сама культура шоу с переодеваниями существует с конца 19 века. Основная задача дрэг-квин - создание шоу, завязанного на танцах, песнях, пародии. Чаще всего драг-квин выступают как селебрити-имперсонаторы - то есть, они включают в номера произведения известных артистов. Это могут быть и камерные барные шоу и масштабные театральные представления. Своя дрэг-культура была и в Казахстане - например, те, кто застал существование клуба Spartacus в 90-х годах в Алматы, видели выступления первого казахстанского травести-артиста Сергея Дулесова. Чуть позже появляются клубы Real, "НЗ" в нулевых и десятых - "69", Monroe, L'amour, "Бомонд" и другие, где выступления драг-квин являются обязательной частью программы. Мы поговорили с двумя драг-квин, которые выступают сегодня в алматинских клубах и узнали, что они думают о своей профессии, ее перспективах и опасениях, связанных с ней.
Витя Торри
С раннего детства мне нравилось выступать. Организовывал мероприятия во дворе, школе. Есть выражение, вся жизнь - это театр, так вот, моя жизнь непосредственно и есть этот театр. Впервые я услышал о драг-культуре по телевизору, на MTV, а впервые живое выступление артистов увидел в 2010 году. Это отпечаталось у меня в памяти. На меня произвела неизгладимое впечатление травести-дива Ася, я был поражен, как мужчина может вести себя и преподносить на сцене настолько красиво, как не могут многие девушки. В 2014 году я выиграл конкурс драг-квин с образом Эми Уайнхаус, и получил работу в самом, на то время, популярном клубе Казахстана. Так началась карьера Торри Свит. О моем образе знает все мое окружение, и все, узнавая, восхищаются и спрашивают как попасть на выступление. Никаких негативных выпадов в мою сторону никогда не наблюдал, ведь прежде всего я артист.
Будущее драг-культуры, как и у любого другого искусства, зависит от того, как его будут развивать. Мы мало развиваемся в этом, боимся агрессии со стороны, осуждающих взглядов, разговоров. Но мне кажется, придет время и этот вид искусства найдет свою нишу в нашем обществе.
Глеб Королев
Я с детства любил необычно наряжаться. Помню, увидел по телевизору выступление Майкла Джексона, В нем меня зацепил его неординарный стиль, танцы, музыка, и я начал учить движения дома перед зеркалом, шил пиджаки, полностью обшитые пайетками. В школе на дискотеках исполнял подготовленные номера, позже благодаря мне танцевала вся школа. Но впервые о самой драг-культуре я узнал на втором курсе универа, о клубе "Бомонд" мне рассказала подруга, она была уверена, что мне понравится. Я устроился туда официантом, обзавелся друзьями, научился одеваться, краситься, ходить на каблуках. Я не выступаю на сцене, но часто участвую в съемках, работаю на мероприятиях - это приносит мне удовольствие. Для меня не является проблемой зайти в любой женский магазин одежды, бижутерии и выбрать, что-нибудь подходящее для своего будущего образа. Но вот с обувью дела обстоят намного сложнее: не в каждом магазине женской обуви есть мой 43 размер. Обычно приходится заказывать с сайтов, либо друзья мне дают информацию о том, что где-то увидели обувь на каблуке с моим размером.
В образе я по улицам не хожу, но накраситься, подвести глаза, нанести хайлайтер для меня - обычное дело. Ловлю косые взгляды порой, но стал относиться к этому равнодушно, и для меня не играет никакой роли, что они думают. Я считаю, что жизнь одна, и ты единственный, кто будет решать, как прожить ее. Если хочешь быть счастливым - оставайся собой в любой ситуации.
Фотограф: Санжар Курмангалиев
Продюсер: Катерина Милославская
Арт-директор: Нуртас Сисекенов
Ретушь и редактирование: Марина Карпыкова
Стилист: Евгения Артемова
Визажист: Слава Танабаев
Линейный продюсер: Айгерим Танатар
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