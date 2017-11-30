Для женщин с характером: Учимся носить смокинги, костюмы и жакеты

Костюм, пиджак, смокинг – в сегодняшнем мире это больше не заявление, каким оно было лет 60 назад, когда Ив Сен-Лоран впервые представил свой Le Smoking. История отношений женщины и костюма началась гораздо раньше. Когда точно – отследить сложно. За свое право носить жакет и брюки дамы боролись с переменным успехом еще с XVIII или XIX века. В 1870 году гениальная актриса и известная чудачка Сара Бернар надевает сделанный специально для нее костюм с брюками, чем вызывает жуткий скандал в Париже. Позже Сара продолжает экспериментировать с гендерными рамками не только в жизни, но и в театре – в одной из постановок актриса играет Гамлета.

Относительный прорыв случается в Англии в начале XX века. Изначально слово "tailor" обозначает именно мужского портного, который шьет строгие костюмы безупречного покроя. Это высшая категория, элита швейного бизнеса, чье мастерство оттачивается годами и передается из поколения в поколение. Одежду для женщин шили чаще всего модистки, молодые рукодельницы, не имевшие специального образования и ориентировавшиеся на приблизительные выкройки. В 1903 году английский портной Джон Редферн изобретает женский костюм с жакетом-пальто на основе мужского сюртука.

После этого были суфражистки, Марлен Дитрих, Коко Шанель, война, кардинально изменившая отношение к женской одежде, и, наконец, Сен-Лоран, который в 1966 году предложил женщинам вместо вечерних платьев надевать роскошный смокинг. Год спустя одну из постоянных клиенток дизайнера – светскую львицу Нан Кемпнер – не пустили в ресторан на Манхэттене в смокинге. Будучи не из робкого десятка, Нан прямо там сняла брюки и зашла в ресторан в одном пиджаке, который сыграл роль мини-платья и тем самым подарила нам еще одну тенденцию.

Но самого своего расцвета костюмы достигли в 80-е годы. Процветающая экономика породила культуру яппи, в которую входили и женщины. Они начали занимать лидирующие позиции в политике и бизнесе, руководить компаниями. Это отразилось на их одежде – униформой для дам того периода стали костюмы в стиле power dressing, с широкими плечами, узкой талией и короткой юбкой или брюками. Свой вклад в развитие как мужского, так и женского костюма сделал Джорджио Армани. Пока вся страна смотрела "Молодого жиголо", Армани переосмыслил женский костюм 40-х годов и сделал его предметом люкса.

Сегодня благодаря Фиби Файло и Стелле Маккартни костюм перестал быть особенной вещью, а стал полноправной частью женского гардероба. Но не в Казахстане. У многих он ассоциируется с "двойкой", в которой ходили Алиса Фрейндлих в "Служебном романе" и тысячи других женщин. Корпоративная культура, офисное рабство и множество других стереотипов сопутствуют костюму, а это на самом деле сегодня уже не так. Да и костюмы, к нашему счастью, уже совсем другие.

Арт-директор – Куат Абешев

Фотограф – Баурджан Бисмильдин

Модели – Дениз Нариман (EAT Models), Эрика Вагнер (Gem Models Management)

Стилист – Катерина Милославская

Макияж и прическа: Анжелика Кучерова

Ассистенты стилиста: Рамита Сулейменова, Жанетта Сабырова

Ассистент фотографа: Абулхаир Распеков

Вся одежда предоставлена магазином Saks Fifth Avenue