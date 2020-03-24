В поисках себя и своего племени: съемка читателей BURO. Kazakhstan

Людям свойственно искать чувство принадлежности, ведь именно через отношения с другими каждый выражает свою сущность и становится чем-то большим. Это желание окружить себя единомышленниками является частью человеческой натуры - еще в древности люди объединялись в племена. Так и сегодня каждый стремится сблизиться с теми, кто имеет схожие ценности, найти компанию, которая позволяет чувствовать себя свободно. Поиск близких по духу людей иногда наполнен одиночеством, опустошенностью и даже предательством. Но, как только человек обретает свое племя, наступают свобода и определенность. Впрочем, автор данной съемки Дарья Шульгина предпочитает оставлять зрителю пространство для мысли и редко делится своим личным восприятием. Поэтому, наблюдатель может найти собственный смысл, скрытый в каждой фотографии.

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Фотограф и маски: Дарья Шульгина