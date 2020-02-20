Дайте цвета: новая съемка BURO. x H&M

Легкий бриз, солнечные ванны, раскаленный песок и все оттенки синего океана – новая коллекция H&M из специальной линейки Studio как всегда посвящена путешествиям, и в этот раз дизайнеры очевидно вдохновлялись богемными серфингистками и ареалами их обитания. Сочные оттенки фуксии, ляпис-лазури и бирюзы как нельзя лучше характеризуют настроения пляжей, в чьих прибрежных водах идеально ловить волну. С неожиданным снегопадом, который застал Алматы в этом месяце, мысли о пляже кажутся преждевременными, но помечтать о предстоящих путешествиях никогда не рано.

Так что всё-таки носят путешественницы, любящие эклектику? Это может быть ярко-розовое платье из переработанного полиэстера, спортивный купальник, укороченный пиджак песочного цвета изо льна с вискозой c необработанными краями, брюки с широкими штанинами, плотный вязаный крючком кардиган из смеси хлопка и нейлона или кобальтово-синее макси-платье, которое одинаково хорошо будет смотреться и на дневной прогулке, и на эффектном вечернем выходе.

Коллекция H&M Studio SS20 поступит в продажу уже 20 февраля, и найти её можно будет в бутике бренда в ТРЦ MEGA Alma-Ata (Розыбакиева, 247А).