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Мода | Съемки

Классика Ренессанса и все оттенки картин Руссо: съемка читателей BURO. Kazakhstan

Текст: Buro247.kz


Мы продолжаем делиться с вами работами наших талантливых читателей, которые они нам присылают. Сегодня мы изучаем работы фотографа Милы Намиды под названием Modern Flora.

Ренессанс – зенит развития человеческой мысли практически во всех сферах жизни. Наука, культура, социум, политика, искусство – каждая из этих отраслей достигла новых высот в своем развитии. Немудрено, что даже спустя столетия мы продолжаем вдохновляться работами мастеров этого периода и зачастую берем их за эталон, идеальный пример. Вдохновляют нас не только техника, ремесленное искусство, но и образы, родившиеся в тот период – так, говоря о женской красоте, мы нередко упоминаем именно красоту эпохи Возрождения. Понятия идеальных пропорций, образов, эстетики, чувственности возникли именно тогда. 

Образы той эпохи также послужили вдохновением и для этой съемки – в частности, это отражено в позах натурщиц – в таких чаще всего можно увидеть героинь полотен. Для того, чтобы придать фотографиям более современный вид, команда обратилась к работам Анри Руссо – главного представителя наивного искусства, разработавшего уникальный стиль, который как будто бы противоречит эстетике Ренессанса, но одновременно дополняет её. Руссо чаще всего вдохновлялся природой – так, самые известные его картины посвящены анималистичным или флореальным тематикам, а основными цветами выступают зеленый, розовый, оранжевый и коричневый. 

Фото: Мила Намида @mila.namida

Стилист: Жанайдар @zhanaidar_

Стилист по прическам: Газиза Борангазиева @gaziza.beauty

MUA: Анжелика Кучерова @anjelikamakeup

Model: Флора @flora.is.fun

Парики: @pariki_almaty

Классика Ренессанса и все оттенки картин Руссо: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 1)
Платье: Rose Jang Atelier
Классика Ренессанса и все оттенки картин Руссо: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 2)
Боди: Arunaz Atelier
Перчатки: собственность стилиста
Классика Ренессанса и все оттенки картин Руссо: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 3)
Пиджак: AiSho
Классика Ренессанса и все оттенки картин Руссо: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 4)
Топ: Rose Jang Atelier
Штаны: Rose Jang Atelier
Классика Ренессанса и все оттенки картин Руссо: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 5)
Платье: Namida
Перчатки: собственность стилиста
Классика Ренессанса и все оттенки картин Руссо: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 6)
Платье: Namida
Перчатки: собственность стилиста
Классика Ренессанса и все оттенки картин Руссо: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 7)
Платье: Arunaz Atelier
Классика Ренессанса и все оттенки картин Руссо: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 8)
Боди: Tigre
Юбка: Arunaz Atelier
Классика Ренессанса и все оттенки картин Руссо: съемка читателей BURO. Kazakhstan (фото 9)
Топ: Rose Jang Atelier

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