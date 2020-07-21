Классика Ренессанса и все оттенки картин Руссо: съемка читателей BURO. Kazakhstan

Мы продолжаем делиться с вами работами наших талантливых читателей, которые они нам присылают. Сегодня мы изучаем работы фотографа Милы Намиды под названием Modern Flora.

Ренессанс – зенит развития человеческой мысли практически во всех сферах жизни. Наука, культура, социум, политика, искусство – каждая из этих отраслей достигла новых высот в своем развитии. Немудрено, что даже спустя столетия мы продолжаем вдохновляться работами мастеров этого периода и зачастую берем их за эталон, идеальный пример. Вдохновляют нас не только техника, ремесленное искусство, но и образы, родившиеся в тот период – так, говоря о женской красоте, мы нередко упоминаем именно красоту эпохи Возрождения. Понятия идеальных пропорций, образов, эстетики, чувственности возникли именно тогда.

Образы той эпохи также послужили вдохновением и для этой съемки – в частности, это отражено в позах натурщиц – в таких чаще всего можно увидеть героинь полотен. Для того, чтобы придать фотографиям более современный вид, команда обратилась к работам Анри Руссо – главного представителя наивного искусства, разработавшего уникальный стиль, который как будто бы противоречит эстетике Ренессанса, но одновременно дополняет её. Руссо чаще всего вдохновлялся природой – так, самые известные его картины посвящены анималистичным или флореальным тематикам, а основными цветами выступают зеленый, розовый, оранжевый и коричневый.

Фото: Мила Намида @mila.namida

Стилист: Жанайдар @zhanaidar_

Стилист по прическам: Газиза Борангазиева @gaziza.beauty

MUA: Анжелика Кучерова @anjelikamakeup

Model: Флора @flora.is.fun

Парики: @pariki_almaty

Платье: Rose Jang Atelier

Боди: Arunaz Atelier

Перчатки: собственность стилиста

Пиджак: AiSho

Топ: Rose Jang Atelier

Штаны: Rose Jang Atelier

Платье: Namida

Перчатки: собственность стилиста

Платье: Namida

Перчатки: собственность стилиста

Платье: Arunaz Atelier

Боди: Tigre

Юбка: Arunaz Atelier