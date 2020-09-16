Съемка читателей BURO.: эффект выжженной фотографии

В этой рубрике мы делимся съемками наших талантливых читателей, которые они нам присылают. Мы продолжаем принимать ваши работы, а пока предлагаем изучить экспериментальную съемку нашего креативного директора Нуртаса Сисекенова.

Съемка стала экспериментом по воссозданию эффекта соляризации на цифровых фотографиях, а также исследованием дополнительных эффектов, которые можно получить на пути к соляризации. Соляризация – своеобразная манипуляция над снимком времён пленочной фотографии, которая состоит из следующих шагов: после экспонирования снимка на фотобумагу, лист помещают в ванну с проявителем на время, равное половине цикла проявки (около 45-50 секунд). Частично проявленный снимок затем промывают в ванне с водой, а после снимок выставляют на свет (выносят из темной комнаты) на короткое время, либо экспонируют с помощью увеличителя на короткое время. Затем его снова отправляют в ванну с проявителем, чтобы завершить процесс проявки (оставшиеся 45-50 секунд). Заканчивается процесс печати снимка на фотобумаге. В цифровой же фотографии всё намного проще. Достаточно нескольких манипуляций с кривыми – в фотошопе или любом другом фоторедакторе. Для этого нужно выбрать RGB-кривую (которая содержит в себе все цвета сразу), поднять точку светлых до самого верха, а затем придать кривой форму буквы "W" – и у вас готов эффект соляризации, который можно регулировать, изменяя значения кривой.