Ближе к телу: специальная съемка Louis Vuitton x BURO.

Парфюм - далеко не первая ассоциация, которая приходит в голову в связи с Louis Vuitton. И зря. Ароматы марки не выпускались с 1946 года, но в 2016 году ситуация была исправлена - в сотрудничестве с звездным парфюмером Жак Ковалье-Бельтрудом дом выпустил парфюмерную коллекцию из семи запахов.

Трудно было придумать лучшего кандидата для возрождения парфюмерной линейки. Ковалье-Бельтруд - один из самых титулованных мастеров этой сферы. Как и многие парфюмеры, он унаследовал эту профессию от своего отца и деда, отучился в Грассе и, можно сказать, впитал в себя с лучами солнца любовь к чистым природным запахам. На работу в LVMH он заступил в 2012 году, и четыре года потратил на исследования - в поисках вдохновения Жак Ковалье-Бельтруд объехал полмира. Первый плод его работы и поисков воплотился в очень классическом, но абсолютно лишенном дежавю запахе Rose de Vents, в котором ноты грасской розы разбавляются ирисом, перцем и кедром. Второй парфюм Dans La Peau стал реверансом в сторону кожевенной традиции дома, в его основу лег настой на основе кожи из мастерских Louis Vuitton. Композиция Mille Feux обязана своим появлением коже малинового цвета, которую парфюмер однажды увидел в руках мастеров дома. Истоки аромата Matiére Noire можно найти в Лаосе, откуда Ковалье-Бельтруд привез контрастное сочетание пачули, черной смородины, нарцисса и жасмина. Таити - следующая остановка в этом ольфакторном путешествии. Этому месту посвящен запах Contre Moi с нотами ванили, апельсина, магнолии и лепестков роз. Свежий и трепетный Apogée напоминает о поездке за город за счет нот ландыша, жасмина, магнолии и розы. Не мог месье Ковалье-Бельтруд обойти стороной полет - один из главных символов предстоящего путешествия. Так появился аромат Turbulence, созданный на основе туберозы и жасмина. Чуть позже к коллекции присоединится чувственный Coeur Battant на основе нот груши, пачули и иланг-иланга, терпкий Attrape-rêves с нотами какао и пиона, свежий утренний Le Jour Se Léve на основе нот мандарина и смородины.

Парфюмерная семья Louis Vuitton растет изо дня в день - так, сегодня в ней уже есть мужская линия из пяти ароматов и специальная линейка 'Les Colognes', вдохновленная солнцем, морем, бризом, горячим песком и небом Калифорнии. Чистые, звонкие, свежие, они сливаются с кожей и дарят тот самый незабываемый аромат отпуска. Их не стоит слушать в отрыве от носителя, полностью раскрыться они смогут лишь на теле - и тогда ольфакторная фантазия унесет вас в мир мокрого песка, прямых солнечных лучей и соленых капель на загорелой коже. Любители флёрдоранжа и мускуса будут в восторге от чуть сладковатого, но искрящегося Sun Song, ценителям бергамота и лемонграсса придется по вкусу терпкий и прохладный Cactus Garden, а ноты сицилийского апельсина, мандарина, бергамота и амбры составили основу освежающего и бодрящего Afternoon Swim. И пусть за окном промозглый ноябрь, вдохнув эти ароматы единожды, очень легко будет представить себя на бескрайних пляжах Сан-Диего.

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