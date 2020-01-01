Наедине с собой: о реакции разума

Текст: Buro247.kz

Когда город опустошен, а жители заперты в своих маленьких пространствах, каждый остается наедине со своими внутренними ощущениями. Посиделки с друзьями в кафе, активная работа в офисе, прогулки на природе - все эти отвлекающие факторы отсутствуют, и человеку больше некуда обратиться как к самому себе. В этот момент обостряются чувства тревоги и беспокойства, появляются стресс и депрессия, панические атаки и нервозность. И тогда приходит понимание, что человек существует прежде всего как индивид с внутренними переживаниями и чувствами, а только потом как часть огромного постоянно движущегося механизма. Человек настолько поглощен социумом и быстротой жизни , что забывает, какого это - находиться наедине с самим собой. А когда наконец наступает одиночество и отстранение от внешнего мира, то чувствует себя потерянными и утопающем в деструктивном анализе себя и своего бытия. Но у одиночества есть обратная сторона. Взаперти с самим собой появляется возможность взглянуть на себя с другой стороны, и найти внутреннюю силу в том, что обычно воспринимается своей слабостью.

Одежда: Asaý Júrek

Стилист: Жанайдар Женисбеков

Модели: Селена Шаянбаева и Айша Турсынова