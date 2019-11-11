Актер Данияр Алшинов об артхаусе в Казахстане, культурном застое и своем образе
анияр Алшинов известен нам по ролям в фильмах "Районы" и "Келинка тоже человек". Все юношество он посвятил науке, в 2005 году поступил на факультет ядерной физики, а в 2007 уехал в США учиться на авиаконструктора. Но в какой-то момент Данияр осознал, что он на самом деле хочет играть в кино - и без лишних сомнений сменил профессию. И, видимо, не зря. Недавно новый фильм с участием Данияра "Черный, черный человек", снятый Адильханом Ержановым, презентовали на кинофестивале в Сан-Себастьяне, а в следующем году планируется премьера фильма "Бой Атбая". Мы встретились с Данияром и поговорили о его образе, карьере в кино и артхаусе в Казахстане.
Данияр Алшинов известен нам по ролям в фильмах "Районы" и "Келинка тоже человек". Все юношество он посвятил науке, в 2005 году поступил на факультет ядерной физики, а в 2007 уехал в США учиться на авиаконструктора. Но в какой-то момент Данияр осознал, что он на самом деле хочет играть в кино - и без лишних сомнений сменил профессию. И, видимо, не зря. Недавно новый фильм с участием Данияра "Черный, черный человек", снятый Адильханом Ержановым, презентовали на кинофестивале в Сан-Себастьяне, а в следующем году планируется премьера фильма "Бой Атбая". Мы встретились с Данияром и поговорили о его образе, карьере в кино и артхаусе в Казахстане.
О своей деятельности
Я долго думал, как это можно назвать, но все же слово “актер” лучше всего меня характеризует. Само слово actor обозначает человека, который действует (с англ. языка to act – действовать). Когда я учился у Райкина в Москве (Константин Райкин - актер, руководитель театра "Сатирикон", сын народного артиста СССР Аркадия Райкина - прим. редакции), там каждый преподаватель повторял: “актер – это действие”. Соответственно, на сцене нужно постоянно действовать. Даже если ты просто молчишь, должно быть внутреннее действие. Наверное, поэтому правильно будет называть себя актером. Моя жизнь – это постоянное действие.
Я долго думал, как это можно назвать, но все же слово “актер” лучше всего меня характеризует. В нем много смысла. Само слово actor обозначает человека, который действует (с англ. языка to act – действовать). Когда я учился у Райкина в Москве (Константин Райкин - актер, руководитель театра "Сатирикон", сын народного артиста СССР Аркадия Райкина - прим. редакции), там каждый преподаватель повторял: “актер – это действие”. Соответственно, на сцене нужно постоянно действовать. Даже если ты просто молчишь, должно быть внутреннее действие. Наверное, поэтому правильно будет называть себя актером. Моя жизнь – это постоянное действие.
О том, зачем бросать профессию инженера
не это не кажется чем-то удивительным. Когда ты живешь свою жизнь, только со временем осознаешь, что какие-то решения были неочевидными. Я всю жизнь, сколько себя помню, занимался творчеством и точными науками. Был хорошим математиком, учителя это быстро разглядели, и я начал участвовать в олимпиадах. Заканчивая 11-й класс, профильным предметом выбрал физику, поступая, выбрал ядерную физику. Потом поступил на грант и по программе “Болашак” уехал в Америку учиться на авиаконструктора. У меня не было сомнений. Раз я всю жизнь занимаюсь физикой и математикой – это мое призвание. При этом, я всегда любил творчество. И когда дома, в деревне не было света, вечерами приходилось ставить концерты для мамы, папа всегда на работе был. Как раз пытался наладить свет. Позже, уже в школе, были разные выступления, конкурсы чтецов, с пятнадцати лет начал писать стихи. И когда я уже начал работать, я понял всю эту “драму”. Всю жизнь я стремился быть инженером, вот уже работаю и есть перспективы, но мне этого не хочется. И я думаю, это проблема нашего поколения, надеюсь я все еще отношусь к поколению Z. Люди уже не хотят жить “правильно”. Они хотят жить так, как им хочется на самом деле. Мне повезло, я захотел, попробовал и жизнь дала этот шанс. Поэтому я благодарен, ведь есть много людей, которые боятся сделать этот шаг и продолжают каждый день ходить на нелюбимую работу. Вот уже четыре года, как я играю в кино. Казалось бы немного, но для меня прошла целая жизнь.
Мне это не кажется чем-то удивительным. Всегда казалось, что это – нормально. Но когда я заметил, как людей это удивляет и как часто меня об этом спрашивают, подумал – наверное в этом есть что-то странное. Когда ты живешь свою жизнь, только со временем осознаешь, что какие-то решения были неочевидными. Я всю жизнь, сколько себя помню, занимался творчеством и точными науками. Был хорошим математиком, учителя это быстро разглядели, и я начал участвовать в олимпиадах. Заканчивая 11-й класс, профильным предметом выбрал физику, поступая, выбрал ядерную физику. Потом поступил на грант и по “Болашак” уехал в Америку на авиаконструктора. У меня не было сомнений. Раз я всю жизнь занимаюсь физикой и математикой – это мое призвание. При этом, я всегда любил творчество. И когда дома, в деревне не было света, вечерами приходилось ставить концерты для мамы, папа всегда на работе был. Как раз пытался наладить свет. Позже, уже в школе были разные выступления, конкурсы чтецов, с пятнадцати лет начал писать стихи. И когда я уже начал работать, я понял всю эту “драму”. Всю жизнь я стремился быть инженером, вот уже работаю и есть перспективы, но мне этого не хочется. И я думаю, это проблема нашего поколения, надеюсь я все еще отношусь к поколению Z. Люди уже не хотят жить “правильно”. Они хотят жить так как им хочется на самом деле. Мне повезло, я захотел, попробовал и жизнь дала этот шанс. Поэтому я благодарен, ведь есть много людей, которые боятся сделать этот шаг и продолжают каждый день ходить на нелюбимую работу. Вот уже четыре года, как я играю в кино. Казалось бы, немного, но для меня прошла целая жизнь.
Вот уже четыре года, как я играю в кино. Казалось бы, немного, но для меня прошла целая жизнь.
"Вот уже четыре года, как я играю в кино. Казалось бы, немного, но для меня прошла целая жизнь."
Об исключительной жизни
ейчас все стремятся жить исключительной жизнью, особенной, не такой как у всех. И это становится корнем несчастья. Потому что иногда нужна рутина, нужно то, что "заякорит" человека. Я устаю от постоянной смены обстановки, от большого количества людей, но это все нужно по работе. Часто хочется простого спокойствия и тишины. Но я нахожу это умиротворение в другом аспекте своей работы, когда я что-то создаю. Поэтому сейчас я активно уделяю время развитию себя как сценариста. Такая работа позволяет с нуля создавать миры.
Сейчас все стремятся жить исключительной жизнью, особенной, не такой как у всех. И это становится корнем несчастья. Потому что иногда нужна рутина, нужно то, что заякорит человека. Рутина должна быть и в ней нужно искать счастье. Я устаю от постоянной смены обстановки, от большого количества людей, но это все нужно по работе. Часто хочется простого спокойствия, тишины и рутины. Но я нахожу это рутинное умиротворение в другом аспекте своей работы, когда я что-то создаю. Поэтому сейчас я активно уделяю время развитию себя как сценариста. Такая работа, позволяет с нуля создавать миры, и прорабатывать их, сидячая и умственная работа. Надеюсь, проявиться и в этом тоже.
О себе и своем образе
то сложнее чем кажется – понять кто “ты”. Это не только проблема актеров, это проблема всех людей. Подавляющее большинство живут, примерив на себя какой-то образ. Отсюда рождается главная трагедия человечества – мы не знаем и не являемся теми, кто мы на самом деле. Над этим давно размышляют те, кто практикует духовные учения. Они говорят – нужно "разотождествиться" со своим ложным "Я", и понять, что хочешь "Ты", что есть "Ты". Я считаю, что истинное "Я" человека понять можно, но для этого нужно найти себя “здесь и сейчас”. Я лучше приведу пример: актеров может переклинивать. Вот ты сыграл образ, он тебе понравился, ты понравился себе в этом образе. И непонятно, ты это вытащил из себя, или просто примерил, надел маску, и она тебе идет. Я не задумывался об этом, и эти образы проявлялись в моей жизни. Но в какой-то момент я понял, что это опасно и немного смешно. Когда я снимался в фильме “Черный, черный человек” мне нужно было курить, а я не умел. Научился курить и полтора месяца съемочного периода я постоянно курил. Естественно, я не бросил. Но потом понял – это из-за того, что мне очень нравится образ персонажа – Бекзата, следователя. Когда до меня это дошло, я подумал: “Это немного неправильно чувак, это смешно. Ты не следователь из Каратауского РОВД и никогда им не будешь”. Тогда я бросил. Актеру в первую очередь нужно понимать, кто он есть. Если этого нет, будет очень сложно создавать новые образы. Нужно черпать эмоции и вдохновение. А получаешь их из своей жизни. Важно знать себя, чувствовать себя, понимать себя и понимать, что у тебя болит, если ты действительно хочешь глубоко проработать роль.
Это сложнее чем кажется – понять кто “ты”, а кто не “ты”. Это не только проблема актеров, это проблема всех людей. Подавляющее большинство живут, примерив на себя какой-то образ и начинают жить с ним. Отсюда рождается главная трагедия человечества – мы не знаем и не являемся теми, кто мы на самом деле. Над этим работает много духовных учителей. Они говорят – нужно разотождествиться со своим ложным Я, и понимать, что хочешь Ты, что есть Ты. Отсюда возникают все панические атаки и остальные проблемы. Я считаю, что истинное Я человека понять можно, но для этого нужно быть в постоянном пристуствии, находиться “здесь и сейчас”. Я лучше приведу пример: актеров может переклинивать. Вот ты сыграл образ, он тебе понравился, ты понравился себе в этом образе. И непонятно, ты это вытащил из себя, или просто примерил, надел маску, и она тебе идет. Я не задумывался об этом и эти образы проявлялись в моей жизни. Но в какой-то момент я понял, что это опасно и немного смешно. Когда я снимался в фильме “Черный, черный человек” мне нужно было курить, а я не умел. Научился курить и полтора месяца съемочного периода я постоянно курил. Естественно, я не бросил. Но потом понял – это из-за того, что мне очень нравится образ персонажа – Бекзата, следователя. Когда до меня это дошло, я подумал: “Это немного неправильно чувак, это смешно. Ты не следователь из Каратауского РОВД и никогда им не будешь”. Тогда я бросил. Актеру в первую очередь нужно понимать кто ты. Если этого нет, будет очень сложно создавать новые образы. Нужно черпать эмоции и вдохновение. А получаешь их из своей жизни. Важно знать себя, чувствовать себя, понимать себя и понимать, что у тебя болит, если ты действительно хочешь глубоко проработать роль.
Рутина должна быть, и в ней нужно искать счастье.
"Рутина должна быть и в ней нужно искать счастье."
О фильме “Черный, черный человек”
считаю, что этот фильм большая удача. Так сказал Бауржан Шукенов, человек, который очень хорошо разбирается в кино. Мы показали ему фильм, когда тестировали его для кинофестивалей и он сказал: “Этот фильм – большая удача”. Мы смогли его доснять несмотря на очень скромный бюджет. Команда верила в режиссера и многие сознательно пошли на снижение гонорара. Атмосфера на площадке была правильной, и это заслуга режиссера, который тактично решал все конфликтные ситуации. При этом он не теряет нить повествования, характер каждого персонажа и может их доходчиво объяснить. На съемках мне было жутко. В первый же день мы снимали сцену с телом мальчика. Там была кукла, накрытая материалом. Но даже понимая, что там манекен, мне было жутко. Я уже не говорю про какие-то сложности физического характера. Было сложно в последних сценах, где много убийств. Меня стошнило в одной из сцен, когда было слишком много крови. Но я влюбился в своего персонажа. С самого первого дня, как мне Адильхан рассказал о том, какой путь он проходит, я сказал – “Это идеальная роль, роль мечты. Я хочу ее сыграть”, и это перекрыло все остальное.
Я считаю, что этот фильм большая удача. Так сказал Бауржан Шукенов, человек, который очень хорошо разбирается в кино. Мы показали ему фильм, когда тестировали его для кинофестивалей и он сказал: “Этот фильм – большая удача”. Потому что даже несмотря на очень-очень маленький бюджет, мы смогли его доснять. Команда верила в режиссера и многие сознательно пошли на снижение гонорара, не в ущерб своему настроению. Атмосфера на площадке была прекрасная и это большая заслуга режиссера, который крайне интеллигентно ведет себя в конфликтных и сложных ситуациях. При этом он не теряет нить повествования, характера каждого персонажа и может их доходчиво объяснить. На съемках мне было жутко. В первый же день мы снимали сцену с телом мальчика. Там была кукла, накрытая материалом. Но даже понимая, что там манекен, мне было жутко. Я уже не говорю про какие-то сложности физического характера. Было холодно, невозможно погреться, все здания старые и неотапливаемые. Но это ладно, часть работы, я понимаю. Было сложно в последних сценах, где много убийств. Меня стошнило в одной из сцен, когда было слишком много крови. Но в целом, я настолько влюбился в персонажа. С самого первого дня, как мне Адильхан рассказал о том какой путь он проходит, я сказал – “Это идеальная роль, роль мечты. Я хочу ее сыграть”, это перекрыло все остальное.
О казахстанском артхаусе
се относительно. Когда мы говорим “более масштабные казахстанские комедии”, мы имеем в виду, что прокат в Казахстане шире, чем у артхауса. Просто у артхауса его зачастую вообще не бывает. С другой стороны, казахстанское авторское кино имеет репутацию на международной арене. Это всегда Канны или вот Сан-Себастьян, где мы участвовали в этом году. Мне не всегда понятно, что лучше: когда про тебя пишет Variety или когда смотрит много людей в Казахстане. Приятно и то, и другое. Поэтому я снимаюсь как в комедиях, так и в драмах. У нас в Казахстане много талантливых режиссеров, и ежегодно мы выдаем картины. В этот раз фильм "Мариям", Шарипы Уразбаевой участвовал на кинофестивале в Локарно, в Сан-Себастьяне был “Черный человек”, "Конокрады" открывали Пусан. Нам нужно развиваться в этом направлении. Я бы не сказал, что авторского кино в Казахстане мало. Его столько, сколько его должно быть. Просто это все, что мы можем себе позволить сейчас. Конечно, хочется больше, всегда хочется больше. Но глупо расстраиваться, что его мало. То, что есть сейчас – это уже неплохо. Состоявшиеся авторы вынуждены снимать за маленькие деньги и это плохо. Когда человек доказал, что он мастер, нужно дать ему денег. Но при этом большой бюджет не является гарантией высокохудожественного кино. Главное – создать хорошую среду и тогда будут появляться таланты. Возможно, стоит перенимать успешный зарубежный опыт. Пусть это будут гонконгские режиссеры или Sundance Lab, где создаются условия для молодых кинематографистов. Например, в Sundance Lab каждый желающий может прислать свой сценарий и, если его отберут – появятся возможности для реализации. Так выстрелил Тарантино с “Бешеными Псами”. У нас есть начинания, есть ряд питчингов. Но я пока в них не участвовал и не знаю, насколько там все объективно. Но уже хорошо, что это появилось. Важно не только перенимать опыт, но и правильно его внедрять, учитывая наши реалии. В любом случае, наша киноиндустрия придет в норму и будет развиваться. Может быть медленнее и сложнее чем это могло быть, но она придет в норму.
Все относительно, как и масштаб. Когда мы говорим “более масштабные казахстанские комедии”, мы имеем в виду, что прокат в Казахстане шире, чем у артхауса. Просто у артхауса его зачастую вообще не бывает. С другой стороны, казахстанское авторское кино имеет хорошее имя на международной кино-арене. Это всегда Канны или вот Сан-Себастьян, где мы участвовали в этом году. Непонятно, где масштабнее. Когда про тебя пишет Variety или когда посмотрит очень много людей в Казахстане. Приятно и то, и другое. Поэтому я снимаюсь как в комедиях, так и в драмах. У нас в Казахстане очень много талантливых режиссеров и ежегодно мы выдаем какие-то картины. В этот раз фильм "Мариям", Шарипы Уразбаевой, участвовал на кинофестивале в Локарно, в Сан-Себастьяне был “Черный человек”, открытие в Пусане – “Конокрады”. Нам нужно развиваться в этом направлении. Я бы не сказал, что авторского кино в Казахстане мало. Его столько, сколько его должно быть. Просто это все, что мы можем себе позволить сейчас. Конечно, хочется больше, всегда хочется больше. Но глупо расстраиваться, что его мало. То, что есть сейчас – это уже неплохо. Состоявшиеся авторы вынуждены снимать за маленькие деньги и это плохо. Когда человек доказал, что он мастер, нужно дать ему денег. Но при этом большой бюджет не является гарантией высокохудожественного кино. Главное – создать хорошую среду и тогда будут появляться таланты. Возможно, стоит перенимать успешный зарубежный опыт. Пусть это будут гонконгские режиссеры или Sundance Lab, где создаются условия для молодых кинематографистов. Например, в Sundance Lab каждый желающий может прислать свой сценарий и, если его отберут – появятся возможности для реализации. Так выстрелил Тарантино с “Бешеными Псами”. У нас есть начинания, есть ряд питчингов. Но я пока в них не участвовал и не знаю, насколько там все объективно. Но уже хорошо, что это появилось. Важно не только перенимать опыт, но и правильно его внедрять, учитывая наши реалии. В любом случае, наша киноиндустрия придет в норму и будет развиваться. Может быть медленнее и сложнее чем это могло быть, но она придет в норму.
Об идейном застое
иапазон тем в нашем кино не такой уж и широкий, особенно в коммерческом кино. Я, кстати, не люблю разделение на коммерческое и авторское. Не знаю откуда это пошло, изначально ведь было просто кино. Артхаус медленнее, для кого-то он скучнее, не каждый может его понять. Но цель одна – катарсис. Кино должно быть хорошим, и его не надо разделять на авторское и коммерческое. Но да, я считаю, что в культуре Казахстане застой. Наше общество находится в таком подростковом состоянии. Но эта культурная ниша будет чем-то заполняться. Да, пока нишу заполняют наивные комедии. То, что происходит в нашем кино – прямое отражение того, что происходит в культуре нашей страны.
Диапазон тем в нашем кино не такой уж и широкий, особенно в коммерческом кино. Я, кстати, не люблю разделение на коммерческое и авторское. Не знаю откуда это пошло, изначально ведь было просто кино. Кто-то пошел по пути более простого, а кто-то начал делать кино, которое трогает нас в глубине души. Оно медленнее, для кого-то оно скучнее, не каждый может его понять. Но цель одна – катарсис. Кино должно быть хорошим и его не надо разделять на авторское и коммерческое. Но да, я считаю, что в культуре Казахстане застой. Наше общество, скажем так, потеряло себя. У нас мало авторитетных “взрослых”, на кого ровняются подростки. А наше общество находится в таком подростковом состоянии и не знает как правильно. И эта культурная ниша будет чем-то заполняться. Ну и пускай сейчас ее заполнят наивные комедии. То, что происходит в нашем кино – прямое отражение того, что происходит в культуре нашей страны.
Я считаю, что в культуре Казахстана застой.
"Я считаю, что в культуре Казахстана застой."
О популярности
удет глупо говорить, что я, будучи актером, не стремлюсь к популярности. Не то чтобы глупо, скорее неискренне. Конечно, хочется чтобы росла популярность, она ведь открывает больше возможностей для творческой самореализации. Но мне хочется, чтобы мое имя ассоциировалось с качественной работой. Поэтому я выборочно отношусь к картинам и нечасто мелькаю в медийном пространстве. Я понимаю, что это против правил игры. Но мне так комфортно и сейчас мне этого хватает. Я хочу сконцентрироваться на работе и направить все силы в креатив. Пусть это будут роли, которые я исполняю или сценарии, которые я создаю. Пусть это транслируется в популярность, а думать о том, как просто стать популярным, таких мыслей нет.
Будет глупо говорить, что я, будучи актером не стремлюсь к популярности. Не то, что глупо, скорее неискренне. Конечно, хотелось бы чтобы росла популярность, она ведь открывает больше возможностей для творческой самореализации. Но мне хочется, чтобы мое имя ассоциировалось с качественной работой. Поэтому я выборочно отношусь к картинам и нечасто мелькаю в медийном пространстве. Я понимаю, что это против правил игры. Но мне так комфортно и сейчас мне этого хватает. Я хочу сконцентрироваться на работе и направить все силы в креатив. Пусть это будут роли, которые я исполняю или сценарии, которые я создаю. Пусть это транслируется в популярность, а думать о том, как просто стать популярным, таких мыслей нет.
О личных сценарных наработках
Прямо сейчас я перехожу к активной фазе написания сценария. А дальше будет самый интересный этап – поиск денег. Там будет видно, насколько это у меня хорошо получается. В первой работе я хочу поднять тему семьи, проблем внутри семьи и проблем между родными братьями. Почему-то родные братья в Казахстане находятся в очень отдаленных отношениях, по крайней мере, в моем окружении.
О фильме “Бой Атбая”
Да, это фильм, где фигурирует MMA, но он совсем не про MMA. И режиссер постоянно говорил, что это фильм не о спорте и “бой” – это не бой на ринге, а борьба внутри себя. Конечно, там были сцены и исполнялись они без каскадеров. С Санжаром нам приходилось тяжело. В Казахфильме, где у нас стоял октагон, не было отопления. Было сложно, мы не профессиональные спортсмены, мы не каскадеры. Мы актеры и приходилось все это осваивать. Благо был опыт в “Районах”, пятиминутная драка без монтажа, это очень сильно помогло. В прямом смысле пришлось несладко, потому что я не ел ничего сладкого при подготовке к роли. А в первый съемочный день у меня случилась трагедия, умер один из членов семьи. Мы остановили съемки на неделю, я улетел домой, был с семьей. А когда я вернулся, понял, что это меня сильно изменило. И образ, и роль изменились. Как будто стало проще играть. Ведь Атбай именно такой человек, у него постоянно случаются трагедии. Все фильмы, в которых я играл, они пытались удалиться от персонажа, а здесь камера максимально близко к человеку, она обнажает все его внутренние проблемы. Поэтому Атбай наверное самый близкий мне персонаж. Но если бы мы с Санжаром действительно вышли на ринг по правилам ММА, он бы выиграл. Он круче, лучше дерется. Если скажу, что выиграю я – это будет неправильно. Пускай это будет Санжар. Но на самом деле я не знаю, нужно выйти и посмотреть. Если Санжар читает это интервью, я жду его завтра на октагоне.
Да, это фильм, где фигурирует MMA, но он совсем не про MMA. И режиссер постоянно говорил, что это фильм не о спорте и “бой” – это не бой на ринге, а борьба внутри себя. Конечно, там были сцены и исполнялись они без каскадеров. С Санжаром нам приходилось тяжело. В Казахфильме, где у нас стоял октагон, не было отопления. Было сложно, мы не профессиональные спортсмены, мы не каскадеры. Мы актеры и приходилось все это осваивать. Благо был опыт в “Районах”, пятиминутная драка без монтажа, это очень сильно помогло. В прямом смысле пришлось несладко, потому что я не ел ничего сладкого при подготовке к роли. А в первый съемочный день у меня случилась трагедия, умер один из членов семьи. Мы остановили съемки на неделю, я улетел домой, был с семьей. А когда я вернулся, понял, что это меня сильно изменило. И образ, и роль изменились. Как будто стало проще играть. Ведь Атбай именно такой человек, у него постоянно случаются трагедии. Все фильмы, в которых я играл, они пытались удалиться от персонажа, а здесь камера максимально близко к человеку, она обнажает все его внутренние проблемы. Поэтому Атбай наверное самый близкий мне персонаж. Но если бы мы с Санжаром действительно вышли в ринг по правилам ММА, он конечно бы выиграл. Он круче, лучше дерется. Если скажу, что выиграю я – это будет неправильно. Пускай это будет Санжар. Но на самом деле я не знаю, нужно выйти и посмотреть. Если Санжар читает это интервью, я жду его завтра на октагоне.
Выражаем благодарность Esentai City за предоставление локации
Арт-директор: Марина Карпыкова
Видео: Нуртас Сисекенов
Фотограф: Марина Карпыкова
Стиль: Айзат Сарсембаев
Линейный продюсер: Айгерим Танатар
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