Актер Данияр Алшинов об артхаусе в Казахстане, культурном застое и своем образе

се относительно. Когда мы говорим “более масштабные казахстанские комедии”, мы имеем в виду, что прокат в Казахстане шире, чем у артхауса. Просто у артхауса его зачастую вообще не бывает. С другой стороны, казахстанское авторское кино имеет репутацию на международной арене. Это всегда Канны или вот Сан-Себастьян, где мы участвовали в этом году. Мне не всегда понятно, что лучше: когда про тебя пишет Variety или когда смотрит много людей в Казахстане. Приятно и то, и другое. Поэтому я снимаюсь как в комедиях, так и в драмах. У нас в Казахстане много талантливых режиссеров, и ежегодно мы выдаем картины. В этот раз фильм "Мариям", Шарипы Уразбаевой участвовал на кинофестивале в Локарно, в Сан-Себастьяне был “Черный человек”, "Конокрады" открывали Пусан. Нам нужно развиваться в этом направлении. Я бы не сказал, что авторского кино в Казахстане мало. Его столько, сколько его должно быть. Просто это все, что мы можем себе позволить сейчас. Конечно, хочется больше, всегда хочется больше. Но глупо расстраиваться, что его мало. То, что есть сейчас – это уже неплохо. Состоявшиеся авторы вынуждены снимать за маленькие деньги и это плохо. Когда человек доказал, что он мастер, нужно дать ему денег. Но при этом большой бюджет не является гарантией высокохудожественного кино. Главное – создать хорошую среду и тогда будут появляться таланты. Возможно, стоит перенимать успешный зарубежный опыт. Пусть это будут гонконгские режиссеры или Sundance Lab, где создаются условия для молодых кинематографистов. Например, в Sundance Lab каждый желающий может прислать свой сценарий и, если его отберут – появятся возможности для реализации. Так выстрелил Тарантино с “Бешеными Псами”. У нас есть начинания, есть ряд питчингов. Но я пока в них не участвовал и не знаю, насколько там все объективно. Но уже хорошо, что это появилось. Важно не только перенимать опыт, но и правильно его внедрять, учитывая наши реалии. В любом случае, наша киноиндустрия придет в норму и будет развиваться. Может быть медленнее и сложнее чем это могло быть, но она придет в норму.

Все относительно, как и масштаб. Когда мы говорим “более масштабные казахстанские комедии”, мы имеем в виду, что прокат в Казахстане шире, чем у артхауса. Просто у артхауса его зачастую вообще не бывает. С другой стороны, казахстанское авторское кино имеет хорошее имя на международной кино-арене. Это всегда Канны или вот Сан-Себастьян, где мы участвовали в этом году. Непонятно, где масштабнее. Когда про тебя пишет Variety или когда посмотрит очень много людей в Казахстане. Приятно и то, и другое. Поэтому я снимаюсь как в комедиях, так и в драмах. У нас в Казахстане очень много талантливых режиссеров и ежегодно мы выдаем какие-то картины. В этот раз фильм "Мариям", Шарипы Уразбаевой, участвовал на кинофестивале в Локарно, в Сан-Себастьяне был “Черный человек”, открытие в Пусане – “Конокрады”. Нам нужно развиваться в этом направлении. Я бы не сказал, что авторского кино в Казахстане мало. Его столько, сколько его должно быть. Просто это все, что мы можем себе позволить сейчас. Конечно, хочется больше, всегда хочется больше. Но глупо расстраиваться, что его мало. То, что есть сейчас – это уже неплохо. Состоявшиеся авторы вынуждены снимать за маленькие деньги и это плохо. Когда человек доказал, что он мастер, нужно дать ему денег. Но при этом большой бюджет не является гарантией высокохудожественного кино. Главное – создать хорошую среду и тогда будут появляться таланты. Возможно, стоит перенимать успешный зарубежный опыт. Пусть это будут гонконгские режиссеры или Sundance Lab, где создаются условия для молодых кинематографистов. Например, в Sundance Lab каждый желающий может прислать свой сценарий и, если его отберут – появятся возможности для реализации. Так выстрелил Тарантино с “Бешеными Псами”. У нас есть начинания, есть ряд питчингов. Но я пока в них не участвовал и не знаю, насколько там все объективно. Но уже хорошо, что это появилось. Важно не только перенимать опыт, но и правильно его внедрять, учитывая наши реалии. В любом случае, наша киноиндустрия придет в норму и будет развиваться. Может быть медленнее и сложнее чем это могло быть, но она придет в норму.