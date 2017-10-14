Зои Кравиц – новое лицо Saint Laurent

Этим летом Зои Кравиц, дочь Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне, была названа лицом косметической линии Saint-Laurent. Это совпало с назначением звездного визажиста Тома Пешо – глобальным директором направления красоты. С его помощью бренд планировал достучаться до более молодой и прогрессивной аудитории. Кто для этого подходит лучше, чем актриса и певица, снявшаяся в этом году в хитовом сериале HBO "Большая маленькая ложь"?

И вот через полгода Зои Кравиц предложили стать лицом рекламной кампании весенне-летней коллекции. Она присоединилась к звездным коллегам – Шарлотте Генсбур, Винсенту Галло и Трэвису Скотту.

"Saint-Laurent всегда была одной из моих любимых марок. Их способность сочетать роскошь и андерграунд – лучший способ выразить себя через моду и красоту", – поделилась Зое Кравиц в своем официальном заявлении.