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Зои Кравиц – новое лицо Saint Laurent
Из бьюти – к одежде
Этим летом Зои Кравиц, дочь Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне, была названа лицом косметической линии Saint-Laurent. Это совпало с назначением звездного визажиста Тома Пешо – глобальным директором направления красоты. С его помощью бренд планировал достучаться до более молодой и прогрессивной аудитории. Кто для этого подходит лучше, чем актриса и певица, снявшаяся в этом году в хитовом сериале HBO "Большая маленькая ложь"?
И вот через полгода Зои Кравиц предложили стать лицом рекламной кампании весенне-летней коллекции. Она присоединилась к звездным коллегам – Шарлотте Генсбур, Винсенту Галло и Трэвису Скотту.
"Saint-Laurent всегда была одной из моих любимых марок. Их способность сочетать роскошь и андерграунд – лучший способ выразить себя через моду и красоту", – поделилась Зое Кравиц в своем официальном заявлении.
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