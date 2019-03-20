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Мода | Лента

Царь Горох: лукбук ZHEREBTSOV

Новая коллекция

Текст: Buro247.kz


Горох – один из главных модных трендов этой весны и будущего лета. Посоревноваться в популярности с этим принтом сможет разве что цветочный. Вот и в новой коллекции ZHEREBTSOV гороху отведена ведущая роль. Причём как классическому черно-белому варианту, так и абсолютно весеннему – розово-белому. "В горох" в коллекции представлены брючный костюм, который отлично сочетается с полупрозрачной блузой с большим бантом, платья с пышными накладными карманами, легкие тренчи и расклешенные платья в духе 60-х годов.

Кроме одежды с принтом "горох", Леонид Жеребцов создал для новой коллекции несколько привычных платьев-комбинаций в ярко-желтом оттенке, объемные худи и легкие пальто в "гусиную лапку". 

 

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