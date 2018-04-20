7 женских часовых новинок 2018 года

Этот год стал очень важным для рынка женских часов. На ежегодном часовом смотре в Базеле Breitling представили первые женские часы с мужским характером, Chopard отметили юбилей спортивных часов с "плавающими" бриллиантами, а Patek Philippe показали переосмысленную версию своего классического хронографа. Подробнее о новинках и остальных достижениях женской часовой механики – в нашем материале.

Bvlgari Serpenti Tubogas 3 ors

Часы Bvlgari Serpenti с браслетом Tubogas в виде змейки украшают женские запястья с 40-х годов прошлого столетия. Функциональный дизайн стал эталоном послевоенной эпохи. С тех пор ремешки часов не раз видоизменялись, но в 2018 году Bvlgari вернулись к первоначальному дизайну. Однако, браслет часов было решено выполнить из трех видов золота: белого, розового и желтого. Корпус часов в виде змеиной головы инкрустирован 38 бриллиантами, заводная головка украшена кабошоном из рубеллита, а черный матовый циферблат – тонким гильоше.

Omega De Ville Tresor

Мануфактура из городка Биль одна из первых начала производить часы для женщин. Это важная страница в истории Omega, а коллекция Trésor – квинтэссенция этой столетней истории. У Omega De Ville Tresor строгий округлый корпус, бриллиантовое паве по безелю, характерные геометрические стрелки и индексы в виде римских цифр. Особенно красивой получилась заводная головка – она сложена из пяти логотипов OMEGA, которые вместе выглядят как декоративный цветок. Задняя крышка часов дополнена зеркалом, чтобы оно всегда было под рукой.

Harry Winston Marble Marquetry

82 бриллианта классической огранки, 66 багетной, 60 грушевидной; 28 синих сапфиров багетной огранки, 22 грушевидной и 6 классической – вся эта красота уместилась на небольшом корпусе коктейльных часов толщиной 7 мм. Сюда же добавили новый элемент – узоры в виде звезд из грушевидных бриллиантов и сапфиров, навеянные красивым орнаментом мраморных полов флагманского бутика ювелирного бренда в Нью-Йорке.

Breitling Navitimer 1 Automatic 38

Впервые в истории Breitling пробуют себя на рынке женских часов. За основу взяты самые популярные часы мануфактуры – Navitimer 1. Толщина корпуса новой модели всего 10,10 мм, диаметр – 38 мм. Несмотря на компактный дизайн, Breitling удалось сохранить все характерные для Navitimer элементы, включая классическую хронографическую шкалу. Модель доступна в трех цветах: черном, голубом и серебристом.

Chopard Happy Sport

Линия Chopard Happy Sport появилась 25 лет назад, благодаря Каролин Шойфеле, которой хотелось создать женские спортивные часы и помирить в них сталь и бриллианты. К созданию юбилейной модели Chopard подошли серьезно. Впервые в истории у Happy Sport появился новый механизм с автоматическим заводом 09.01-С. Установлен он в корпус из стали, с бриллиантами, из стали и розового золота и из чистого розового золота с белым перламутровым циферблатом.

Rolex Datejust 31

Легендарную модель Datejust Rolex вновь переосмыслили. Дизайнеры поменяли дизайн корпуса и добавили широкую гамму оригинальных циферблатов. При этом общая эстетическая концепция осталась неизменной, с метками в форме римских цифр и логотипом на отметке 12 часов. Вся линейка оснащена калибром нового поколения 2236 и выполнена из 18-каратного белого, желтого и золота Everose.

Patek Philippe Ladies Chronograph

В 2018 году Patek Philippe представляют обновленные женский хронограф. Корпус-подушечку сменили на элегантную округлую форму, с безелем, украшенным 72 бриллиантами. Дизайнеры также добавили несколько винтажных элементов, включая рифленые дужки, гильошированные кнопки хронографа и классическое сапфировое стекло. При этом циферблат не выглядит архаично, даже при наличии шкалы пульсометра, которой были оснащены старые хронографы.