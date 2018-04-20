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7 женских часовых новинок 2018 года

Главные премьеры выставки Baselworld 2018

Text: Buro247.kz

Этот год стал очень важным для рынка женских часов. На ежегодном часовом смотре в Базеле Breitling представили первые женские часы с мужским характером, Chopard отметили юбилей спортивных часов с "плавающими" бриллиантами, а Patek Philippe показали переосмысленную версию своего классического хронографа. Подробнее о новинках и остальных достижениях женской часовой механики – в нашем материале.

 

Bvlgari Serpenti Tubogas 3 ors

Часы Bvlgari Serpenti с браслетом Tubogas в виде змейки украшают женские запястья с 40-х годов прошлого столетия. Функциональный дизайн стал эталоном послевоенной эпохи. С тех пор ремешки часов не раз видоизменялись, но в 2018 году Bvlgari вернулись к первоначальному дизайну. Однако, браслет часов было решено выполнить из трех видов золота: белого, розового и желтого. Корпус часов в виде змеиной головы инкрустирован 38 бриллиантами, заводная головка украшена кабошоном из рубеллита, а черный матовый циферблат – тонким гильоше. 

7 женских часовых новинок 2018 года (фото 1)

Omega De Ville Tresor

Мануфактура из городка Биль одна из первых начала производить часы для женщин. Это важная страница в истории Omega, а коллекция Trésor – квинтэссенция этой столетней истории. У Omega De Ville Tresor строгий округлый корпус, бриллиантовое паве по безелю, характерные геометрические стрелки и индексы в виде римских цифр. Особенно красивой получилась заводная головка – она сложена из пяти логотипов OMEGA, которые вместе выглядят как декоративный цветок. Задняя крышка часов дополнена зеркалом, чтобы оно всегда было под рукой.

7 женских часовых новинок 2018 года (фото 2)

Harry Winston Marble Marquetry

82 бриллианта классической огранки, 66 багетной, 60 грушевидной; 28 синих сапфиров багетной огранки, 22 грушевидной и 6 классической – вся эта красота уместилась на небольшом корпусе коктейльных часов толщиной 7 мм. Сюда же добавили новый элемент – узоры в виде звезд из грушевидных бриллиантов и сапфиров, навеянные красивым орнаментом мраморных полов флагманского бутика ювелирного бренда в Нью-Йорке.

7 женских часовых новинок 2018 года (фото 3)

Breitling Navitimer 1 Automatic 38

Впервые в истории Breitling пробуют себя на рынке женских часов. За основу взяты самые популярные часы мануфактуры – Navitimer 1. Толщина корпуса новой модели всего 10,10 мм, диаметр – 38 мм. Несмотря на компактный дизайн, Breitling удалось сохранить все характерные для Navitimer элементы, включая классическую хронографическую шкалу. Модель доступна в трех цветах: черном, голубом и серебристом.

7 женских часовых новинок 2018 года (фото 4)

Chopard Happy Sport

Линия Chopard Happy Sport появилась 25 лет назад, благодаря Каролин Шойфеле, которой хотелось создать женские спортивные часы и помирить в них сталь и бриллианты. К созданию юбилейной модели Chopard подошли серьезно. Впервые в истории у Happy Sport появился новый механизм с автоматическим заводом 09.01-С. Установлен он в корпус из стали, с бриллиантами, из стали и розового золота и из чистого розового золота с белым перламутровым циферблатом.

 

7 женских часовых новинок 2018 года (фото 5)

Rolex Datejust 31

Легендарную модель Datejust Rolex вновь переосмыслили. Дизайнеры поменяли дизайн корпуса и добавили широкую гамму оригинальных циферблатов. При этом общая эстетическая концепция осталась неизменной, с метками в форме римских цифр и логотипом на отметке 12 часов. Вся линейка оснащена калибром нового поколения 2236 и выполнена из 18-каратного белого, желтого и золота Everose.

7 женских часовых новинок 2018 года (фото 6)

Patek Philippe Ladies Chronograph

В 2018 году Patek Philippe представляют обновленные женский хронограф. Корпус-подушечку сменили на элегантную округлую форму, с безелем, украшенным 72 бриллиантами. Дизайнеры также добавили несколько винтажных элементов, включая рифленые дужки, гильошированные кнопки хронографа и классическое сапфировое стекло. При этом циферблат не выглядит архаично, даже при наличии шкалы пульсометра, которой были оснащены старые хронографы.

7 женских часовых новинок 2018 года (фото 7)

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