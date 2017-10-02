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Мода / Лента

Женщина Дикого Запада: Дженнифер Лоуренс для Dior

Рекламная кампания круизной коллекции

Женщина Дикого Запада: Дженнифер Лоуренс для Dior

Звезда фильма "мама!" и один из амбассадоров бренда Dior актриса Дженнифер Лоуренс снялась в рекламной кампании круизной коллекции Dior. Напомним, круизное шоу Мария Грация Кьюри провела в горах Санта-Моники, где в свое время снимали фильм "Унесенные ветром". Коллекция вдохновлена наскальными рисунками, найденными в пещерах Ласко в 1941 году. Спустя 10 лет после обнаружения Кристиан Диор использовал их в своей коллекции.

Главным украшением коллекции стали длинные платья с изображениями наскальных рисунков, длинные кардиганы и пончо, из аксессуаров  грубые ботинки, сандалии, банданы и шляпы. Ключевые образы коллекции и примерила на себя Дженнифер Лоуренс в кампании круизной коллекции. В продажу она поступит в октябре.

Женщина Дикого Запада: Дженнифер Лоуренс для Dior (фото 1)

Женщина Дикого Запада: Дженнифер Лоуренс для Dior (фото 2)

Женщина Дикого Запада: Дженнифер Лоуренс для Dior (фото 3)

Женщина Дикого Запада: Дженнифер Лоуренс для Dior (фото 4)

Женщина Дикого Запада: Дженнифер Лоуренс для Dior (фото 5)

Buro247.kz

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