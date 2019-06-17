За кем следить в Instagram? Священники на стиле

В конце марта в Instagram появился профайл PreachersNSneakers. Его автор – американский блогер Тайлер – стал публиковать в аккаунте фото священников и пасторов, одетых в стильную брендовую одежду. Для нас, привыкших видеть священнослужителей в иной одежде, увиденное воспринимается как диковинка. На фотографиях священники совершенно не похожи на людей, читающих проповеди в церкви. Со снимков на нас смотрят настоящие рок и хип-хоп звезды, помешанные на дорогих кроссовках и модной одежде. Пролистав ленту PreachersNSneakers, например, можно увидеть одежду таких брендов, как Gucci, Louis Vuitton, Off-White, Versace, Yeeze – в общем ту, которую мы больше привыкли наблюдать на хайпбистах.

Однако, автора страницы заботят не модные предпочтения священников, а скорее интересует то, сколько денег они тратят на брендовую одежду. В одном из своих постов Тайлер задаётся вопросом: "Нормально ли, что священнослужители носят дорогую дизайнерскую одежду?". По его мнению, их род занятий обязывает придерживаться высоких норм, так как эти люди служат в церкви и, более того, распоряжаются церковными пожертвованиями.