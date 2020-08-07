За кем следить: самые стильные аккаунты о макраме

Макраме - особая техника узелкового плетения, которая насчитывает сотни лет. Считается, что она пришла в Европу с Востока, но многие находки доказывают, что плетением занимались ремесленники в разных регионах мира - от античной Греции до Китая и Египта. Мы не будем углубляться в историю, а расскажем о самых интересных аккаунтах, посвященных макраме.

@modernmacrame

Modern Macrame - крупнейшее в Инстаграме сообщество любителей макраме. В основном создатели собирают ремесленников по всему миру - это могут быть как создатели предметов декора, так и дизайнеры одежды, и рассказывают их истории. Помимо того, аккаунт работает как крупнейший инстаграм-магазин. Здесь все желающие могут приобрести материалы для плетения - а их здесь очень много.

@cbytheseashoppe

Аккаунт ведет Этти - макраме-мастер из Калифорнии. Хотя у нее совсем немного подписчиков, Этти создает невероятно атмосферные предметы декора из толстых жгутов - например, настенные панно, брелоки и украшения для растений (кстати, это одна из самых широких сфер применения макраме). Иногда Этти записывает видеоуроки, которые выкладывает в IGTV - зачастую они интуитивно понятны, но больше подойдут тем, кто уже имел опыт с плетением.

@inspiredmacrame

Этот аккаунт больше подойдет тем, кто не планирует связывать свою жизнь с декоративным плетением из жгутов и тесьмы, а просто хочет добавить в свою ленту приятные картинки. Ведущие аккаунта собирают самые красивые работы ремесленников по всему миру и отмечают их у себя. Здесь можно найти фотографии практически всего - от настенных панно и украшений для кашпо до необычных попон для лошадей и палаток.

@macrame_princess

Этот аккаунт принадлежит ремесленнице Анастасии, которая занимается тем, что создает полноценные курсы для тех, кто мечтает освоить макраме. Есть варианты любого уровня сложности - от начинающего до продвинутого. Помимо этого, она проводит воркшопы в прямом эфире, а также выкладывает бесплатные онлайн-уроки, для тех, кто еще не решил, готов ли он связывать свою жизнь с плетением.

@macrameschool

Как становится понятно из названия, это - крупнейшая школа макраме в соцсетях. Что удобно, у ребят есть сайт, где все курсы упорядочены по категориям. Визуально, возможно, это не самый привлекательный аккаунт, но в нем акцент сделан на полезную составляющую. Есть много бесплатных онлайн-уроков, которые помогут сделать выбор - брать отдельный курс или все-таки нет.

@color_rope_macrame

Еще один аккаунт для визуального наслаждения - инстаграм мастерицы из Южной Кореи. Девушка делится невероятно красивыми работами, выполненными преимущественно в пастельных оттенках - лучше всего у нее получаются ловцы снов, плетеные рамы для зеркал и миниатюрные авоськи.

@vr_barcelona

Каталонская мастерица Веро Руиз стоит особняком в ряду мастеров - она специализируется на ширмах. Девушка старается не повторять классических узоров, а практически "рисует" картины с помощью плетения. В некоторых случаях эти ширмы даже напоминают полноценные произведения искусства.