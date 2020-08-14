За кем следить: самые эстетичные, странные и информативные инстаграм-аккаунты об обуви

Мы продолжаем открывать для вас красивые, интересные, необычные аккаунты, посвященные разным тематикам. В этот раз мы изучаем самые оригинальные профайлы, посвященные обуви.

@shoesof

Пожалуй, самое старое и популярное инстаграм-сообщество, посвященное обуви незнакомцев. Страница выдержана в строгой стилистике – только обувь и только в профиль. Авторы идеи – Хьюстон и Лекси – разговаривают со случайными прохожими в Нью-Йорке и просят их поделиться историей о своей обуви. Так маленький блог вырос в страницу с собственным сайтом. На нем они публикуют те же фотографии, но со ссылками на разные онлайн-магазины, где можно приобрести себе приглянувшуюся пару.

@workfromhomekicks

Это уже новая страничка от создателей предыдущего аккаунта. Как становится ясно из названия, авторы собирают интересные фотографии от подписчиков, которые делятся своими домашними луками. Это могут быть тапочки, отороченные золотым мехом, импровизированная обувь, сделанная из шнуров, скотча и маркеров, сумасшедшие стрипы на платформе и даже туфли из Лего.

@shoeicons

Мы уже рассказывали об аккаунтах, которые специализируются на истории костюма. Автор @shoeicons Назим Мустафаев коллекционирует старинную обувь - в его коллекции уже более 2500 пар. Каждую из них он фотографирует и выкладывает в своем инстаграме, который он планирует превратить в виртуальный музей. Помимо самих пар, он собирает старинные пряжки и крючки для пуговиц, а также архивные марки, каталоги и открытки.

@sneakernews

Сегодня кроссовки - главная обувь современности, поэтому было бы странным обходить вниманием аккаунты, не посвященные им. Профилев, посвященным сникерхедам, много, но ключевым можно считать @sneakernews - у него почти 10 миллионов подписчиков, и это самый подробный дайджест всего, что происходит сегодня в мире кроссовок.

@ihavethisthingwithfloors

Строго говоря, этот аккаунт не совсем про туфли - как видно из названия, он совсем не про туфли в целом. Но фотографируя интересные, редкие и необычные полы по всему миру, пользователи обязательно захватывают часть своей обуви. И часто такие фотографии могут много рассказать о владельце той или иной пары. Поэтому для туфельных маньяков этот аккаунт обязателен.

@crimesagainstashoemanity

Пожалуй, самый смешной и оригинальный аккаунт из всей подборки - начиная от названия, заканчивая выборкой фото. Авторы коллекционируют самые абсурдные, странные и невозможные варианты обуви, которые только можно найти в мире. Только там вы найдете стрипы, внутри которых кто-то зачем-то замариновал огурцы, сандалии, сделанные из туалетной бумаги, кроксы из сыра и ботинки с колесиком вместо каблука.

@artandkicks

Этот маленький аккаунт не сравнится с гигантами @sneakernews, но он однозначно понравится любителям кроссовок с хорошим вкусом. В нем авторы подбирают удачные сочетания - в данном случае, это картины, скульптуры и другие классические произведения искусства, так или иначе похожие на знаменитые кроссовки.