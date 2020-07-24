За кем следить: инстаграм-аккаунты об истории костюма

Мы продолжаем рассказывать об интересных, вдохновляющих и просто необычных инстаграм-аккаунтах, которые разнообразят вашу ленту. Сегодня в подборке - профайлы, посвященные истории модного костюма от ведущих музеев, искусствоведов и библиотек.

@costumeinstitutelibrary

Аккаунт библиотеки Института Костюма Ирен Льюисон - неисчерпаемый источник вдохновения для всех, кто так или иначе связан с индустрией кино, рекламы, моды или дизайна. В их распоряжении - более 30 000 томов, посвященных истории костюма, а также специальные дизайнерские файлы, документы, архивы, лукбуки, сборники фотографий, скетчи, сэмплы текстиля и многие другие детали. И всем этим они активно делятся в своем инстаграме.

@documenting_fashion

Этот аккаунт ведет Ребекка Арнольд - писательница и ученый, преподаватель истории одежды и текстиля в Университете искусств Курто, бывший научный сотрудник Музея Виктории и Альберта, где она также отвечала за раздел текстиля и тканей. Ребекка изучает ткани и одежду не менее десяти лет, и за это время собрала приличный архив фотографий, которыми активно делится в своем инстаграме. Сфера ее интересов лежит преимущественно в современном отрезке истории, поэтому не стоит ждать экскурса в средневековье.

@julienbaulu

Жульен Болу - преподаватель истории моды в Institut Francais de la Mode, модник и обладатель внушительной коллекции винтажных журналов. Он тесно дружит с такими же модными фанатами - например, среди его близких друзей числится Хэмиш Боулз, консультирующий редактор журнала Vogue и коллекционер. В своем инстаграме он делится редкими архивными кадрами, винтажными съемками и сопровождает все обязательными комментариями.

@fitfashionhistory

Fashion History Timeline - специальный проект арт-департамента Fashion Institute of Technology, одного из ключевых модных университетов мира. Команда специалистов кафедры истории моды создала отдельный сайт, на котором они выкладывают оцифрованные архивы - фотографии, документы, справки, журналы и многое другое. Это полезнейший ресурс для тех, кто занимается исследованием истории моды и костюма, где можно найти практически любые документы о моде начиная с античности, заканчивая нашими днями.

@the_art_of_dress

Еще один аккаунт прославленного историка моды Кэссиди Закари, который можно назвать одним из самых популярных профайлов по этой теме в Инстаграме. Вместе с подругой и соавтором Эйприл Калахан она ведет популярный подкаст Dressed, где рассказывает о моде с социологической точки зрения. Аккаунт невероятно популярен потому что Кэссиди рассказывает не только об исторических аспектах, но и, например, говорит о таких культовых вещах как фильм "Бестолковые", которому недавно исполнилось 25 лет.

@katestrasdin

Этот аккаунт понравится тем, кто хочет серьезно разбираться во всех деталях истории костюма с ранних времен. Историк и журналист Кейт Страсдин специализируется на средневековье и активно исследует эту тему последние несколько лет. В своем аккаунте она делится редкими экспонатами, которые ей довелось изучить.