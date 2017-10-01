Работа с 9 до 17: Гид по офисным нарядам от Vogue

Нужны инструкции и вдохновение, как выглядеть модно в стенах офиса, не нарушая корпоративный дресс-код? В этом случае на помощь приходят американский Vogue и большое количество именитых моделей. В последний день Недели моды в Нью-Йорке редакторы Vogue собрали в своем офисе Джоан Смоллс, Кейт Аптон, Сару Сампайо, Эльзу Хоск, Лили Элдридж, Жасмин Тукс и других для того, чтобы они показали, как стильно выглядеть в рабочее время. Выбор редакторов пал на одежду из весенне-летних коллекций американских дизайнеров: Michael Kors Collection, Victoria Beckham, Oscar de la Renta, Sies Marjan, Marc Jacobs, Ralph Lauren и других.

В качестве вдохновения стилист, редактор моды и режиссер выбрали знаменитый клип Долли Партон на песню "9 To 5", и буквально воссоздали его в своем модном видео.