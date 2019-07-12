Украинские бренды и дизайнеры одежды: почему за ними стоит следить

В последние два года украинская модная индустрия переживает настоящий бум. И мы говорим не только о дизайнерах, в чьей одежде регулярно появляются звезды уровня Джиджи и Беллы Хадид, сестер Кардашьян, Селин Дион и Мэй Маск, но и обо всех, кто формирует эту индустрию. Это и любимая во всем мире Юлия Пелипас – директор моды украинского Vogue, художница и дизайнер Маша Рева, молодой дизайнер Антон Белинский, показывавший шоу на парижской неделе моды, и многие другие. В то же время активно развивается не только люксовый сегмент – сегодня никого не удивить украинским масс-маркетом. Например, маркет локальных дизайнеров "Всi Своi" совсем недавно обзавелся собственным пространством на главной торговой улице города – Крещатике. Мы решили узнать поподробнее, благодаря чему украинская мода получила такое активное развитие.

"В последнее время бурный креатив украинские дизайнеры наконец стали направлять в правильное русло, а именно – в выстраивание бренда как бизнеса, а не просто проявления желания самовыражаться", – рассказывает соосновательница пиар-агентства White Rabbit Мария Моховая. – Появилась, пусть и на начальных этапах, но всё же "инфраструктура" – юристы, специалисты по пиару, маркетингу, продажам, логистике в fashion-индустрии. Благодаря слаженной работе команд об украинских брендах теперь уже регулярно пишут ведущие мировые СМИ, да и новостями о том, что ещё одна топовая мировая звезда появилась в их одежде уже мало кого удивишь. Даже самые творческие дизайнеры сегодня говорят о тонкостях доставки, разбираются в контрактах и понимают, зачем им нужна PR-стратегия, что не может не радовать".

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Вопрос: "Бизнес или увлечение?" – первый, на который надо ответить дизайнерам, и украинское модное сообщество, кажется, прошло этот этап. Одним из первых громких проектов, после которого об Украине заговорили как о новом fashion destination, стали вышиванки Vita Kin (о них мы подробнее рассказывали в этом материале четыре года назад). Локальное, новое, самобытное – вот что молниеносно повлияло на продажи бренда и, в принципе, повлияло на экспансию украинских дизайнеров на зарубежный рынок. Пионеры украинского модного рынка – марки Poustovit (существует с 1998 года), Litkovskaya и Bevza (существуют с 2006 года) – уже тогда делали попытки выхода на международную арену, но сегодня они почти полностью перешли на Парижскую и Нью-йоркскую недели моды. "Благодаря волне поддержки из-за рубежа, которая была встречена волной патриотизма в Киеве, люди начали верить в нас", – рассказывает Лилия Литковская. Сегодня марки украинских дизайнеров успешно продаются на Farfetch, Nordstrom, Modaoperandi, в Barney's, Selfridges и многих других.

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Ещё один отличный пример более молодого бренда, который моментально завоевал аудиторию внутри и за пределами Украины, – Ienki Ienki. High-end монобренд, производящий только пуховики, сегодня один из самых востребованных марок на рынке. Не в последнюю очередь из-за его "инстаграмности" – объемные, блестящие пуховики заполнили ленту в мгновение, и всего за три года бренд получил предложения от топовых дистрибьюторов. А сам основатель Дмитрий Евенко попал в список BoF 500. Другое модное сегодня имя – Ksenia Schnaider. Основатели бренда – Ксения и Антон – работают с 2011 года, но в 2016-ом их "деми-деним" (ключевой материал для марки – джинса) стал невероятно популярен среди западных инфлюенсеров и журналистов. Ещё больше шума наделали асимметричные джинсы, на которых одна штанина – скинни, а вторая – клеш.

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Хорошо сегодня на рынке чувствуют себя и бридж-бренды, чья ценовая политика колеблется в районе 100-300 долларов за предмет. Например, молодая марка shirt stories, которая производит только белые рубашки, понравилась редакторам Man Repeller и матери Илона Маска – Мэй Маск. А коллекция спортивной повседневной эко-одежды Norba дебютировала с эксклюзивным интервью основательницы на американском Vogue.

Возможно, такой интенсивный рост стоит связывать и с улучшением экономического положения в стране. Как и для всех креативных индустрий, для моды финансовое благополучие остается одним из базовых требований для процветания. По данным государственной службы статистики, первые два квартала 2018 года наблюдался устойчивый рост ВВП, но в третьем квартале он замедлился до 2,8%. Прогнозы на следующий год осторожны: "МВФ ожидает роста ВВП на 2,7% при инфляции на уровне 7,3 %", – пишет Business of Fashion. "В последнюю пару лет экономические показатели существенно улучшились, это правда. Буквально на днях Национальный банк Украины дал такой низкий курс гривны к доллару, какого не было с 2016 года, но учитывая грядущие парламентские выборы, сложно говорить, продолжится ли эта тенденция", – рассказывает Мария Моховая.

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Отличные показатели дает и сегмент масс-маркета. Первый украинский масс-маркет бренд Must Have появился в 2010 году, и за 9 лет по всей Украине открылось 10 магазинов в Киеве, Львове и Одессе. Сегодня Must Have владеет собственным производством, полноценным онлайн-магазином, а работает над ним команда из 150 человек, выпускает 12 коллекций в год. И пока останавливаться они не собираются – прогнозы на ближайшие пять лет у представителей бренда положительные. "Сейчас очень активно строятся торговые центры нового формата, которые на данный момент являются самым эффективным инструментом масштабирования сети. Но пока они хорошо множатся в Киеве, в регионах – слабее. Поэтому развивать большую сеть по всей стране сейчас сложновато. Но это скорее вопрос 3-5 лет", – рассказала Леся Каплан, пиар-менеджер бренда.

Бренд "Всi Своi" начинался как маркет украинских дизайнеров в 2015 году, а сегодня это крупнейшая платформа украинских брендов. Сейчас проект насчитывает шесть тематических направлений маркетов: одежда и обувь, дом и декор, керамика, гастрономия, детские товары, украшения и подарки. В 2016 году команда проекта также открыла самый большой в мире магазин украинских брендов одежды и обуви на Крещатике, где представлены более 250 производителей. В 2018 году работу начал второй магазин на Крещатике, в котором собрано 150 брендов домашнего декора и интерьера: керамика, текстиль, мебель, освещение, подарки и сувениры.

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К слову, о производстве: можно бесконечно говорить о росте ВВП, но ключевым фактором, влияющим на развитие и рост индустрии, является наличие производства внутри страны. Это то, в чём, например, ограничен Казахстан. Сегодня большинство марок всё производит в Украине, об этом не устают заявлять и люксовые бренды, и масс-маркеты. Обувь, одежда, аксессуары – всё делается внутри страны, а по ценам и качеству вполне может конкурировать с зарубежными аналогами. Хотя, например, ткани большинство люксовых марок предпочитает закупать за рубежом, но "сборка" происходит непосредственно в Украине. Это касается не только одежды, но и запросов на печать, фурнитуру, канцелярию и многое другое. Например, в основе бренда Lilit Artstore лежат авторские принты Лилит Саркисян, и сегодня в её магазине продаются самые разные предметы с принтами – от блокнотов до пледов, одежды и переводных татуировок. Всё это производится также внутри страны.

Открытым остается вопрос, насколько модная индустрия будет развита внутри самой страны. Да, сегодня украинские дизайнеры, редакторы, инфлюенсеры и фотографы гремят за рубежом, а стратегия многих брендов ориентирована на международные рынки. И очевидно, что за границей самые сильные модные марки ощущают себя более уверенно – всё-таки там уже отлажены ключевые процессы с закупкой, логистикой и реализацией. Но неизвестно, насколько это способствует формированию внутреннего рынка, и тут может появиться вопрос: а готов ли украинский покупатель своей гривной поддерживать отечественную индустрию? В любом случае становится понятно, что дизайн может стать новой и вполне сильной статьей экспорта.