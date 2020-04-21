Мемы - новая культурная единица, с помощью которой легче всего документировать реальность. У них нет аналогов, но как любая сатира - они всегда рассказывают об актуальном. Разновидностей мемов очень много, но особенную популярность приобрели профессиональные мемы. Сегодня мы поделимся аккаунтами, которые расскажут, чем живут и над чем смеются стилисты, редакторы, визажисты и пиарщики.

@stressedstylist

Один из первых популярных аккаунтов, посвященный профессиям в моде - это Stressed Stylist. Казалось бы гламурная работа включает в себя множество подводных камней - это пятнадцать чемоданов с одеждой и обувью, которому нужно самому принести на сет, постоянный недосып, а также бесконечная конфронтация с пиарщиками, продвигающими политику 'full look'.

@fashionweekfrog

Лягушонок Хермит - воплощение всех модных редакторов мира, которые приехали на неделю моды. Хермит страдает от недосыпа, не может отказаться от вечеринок, дописывает статьи сидя в метро, а также пытается найти общий язык с пиарщиками и другими редакторами.

@fashionassistants

Если имена модных редакторов и стилистов известны всем, то вот имена ассистентов запоминают хуже всего - и очень зря. На плечах этих людей чаще всего лежит самая тяжелая работа, без которых не было бы всех модных съемок. Мемы этого аккаунта будут понятны всем, кто начинал работать в моде - это бесконечная борьба за нормальную оплату, бессонные ночи и решение дилеммы "нужно ли мне работать бесплатно".

@hautelemode

Haute Le Mode - авторский аккаунт блогера и ютубера Люка Мигера. Люк создает ироничные мемы по поводу всех последних событий в мире моды - коллекциях, коллаборациях, перемещениях дизайнеров и многом другом. Его бодрый сарказм помогает понять то, что не решаются открыто высказать модные редакторы и критики на страницах изданий. Есть у него и дизайнеры, которым достается больше всего - это Эди Слиман, Мария Грация Кьюри и Вирджил Абло.

@dankartdirectormemes

Работ арт-директора не всегда связана с модой, но и модные персонажи найдут многие ситуации знакомыми. Основная боль - это бесконечное утверждение концепций с клиентов, всегда сжатый бюджет, а также любимые многими правки, которые, как обычно, приходят в последний момент.

@makeupartist.dank.memes

Ни одна модная съемка не будет возможна без визажистов и мастеров по волосам - и они это прекрасно знают. Поэтому одна из главных проблем остальных творческих деятелей здесь исключена - чаще всего, им платят. Но у них есть много других смешных моментов - это разговаривающие во время нанесения макияжа модели, желание фотографа переделать все в последний момент, а также борьба с желанием купить еще одну лимитированную палетку за 100 долларов.

@miss_pr_piggy

Пиарщик - самая стрессовая работа в мире моды. Обычно, они находятся под перекрестными огнями - между клиентами и журналистами и стилистами. Как найти общий язык со всеми, получить желанную публикацию в журнале, выбить вещи у отдела продаж и успеть пройти на показы - об этом вещает Мисс Пигги.

@agencyspears

Еще одни бойцы модного фронта - сотрудники отдела продаж и закупок. Об их работе известно мало, но стрессов там не оберешься - это вечная конфронтация с пиарщиками, которые хотят отдать все вещи на съемки, борьба с поставщиками до последнего цента, а также бесконечные пикировки с байерами.

@buyliejenner

Аккаунт посвящен тем, кто делает закупки - байерам. В отличие от праздных редакторов и стилистов, во время недель моды байеры большую часть времени проводят в компании таблицы Excel, куда забивают все необходимые размеры, цвета и количество. Сейчас за страницей наблюдать особенно интересно, так как она активизировалась на период вируса.

@mystendhalsysyndrome

На этой страничке нет мемов - вместо них оригинальные коллажи, по которым можно изучать последние коллекции и живописные произведения Ренессанса. Художник Антонио Патруно Рандольфи создает уникальные луки с помощью коллажей, и некоторые из них выглядят не хуже чем профессиональные съемки.